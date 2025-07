Pihe-puha kelt túrós batyu

Túrós batyuból nemcsak egyféle létezik: vannak leveles és kelt tésztás, mazsolás és anélküli változatok is. A most bemutatott recept épp olyan, amilyet a nagymama is készített volna: foszlós, vajas kelt tészta fog körbe egyszerű, mégis aromás túrótölteléket. Még langyosan, porcukorral hintve a legistenibb.