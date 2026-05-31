Ez a 6 edzéstípus biztosan csökkenti a gyulladást

A gyulladásról egyre többet hallunk, és nem véletlenül. Bár a rövid ideig tartó, akut gyulladás a szervezet természetes védekező reakciója, a hosszú időn át fennálló krónikus gyulladás komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. A szakértők szerint összefügghet többek között a szív- és érrendszeri betegségekkel, a 2-es típusú cukorbetegséggel, az ízületi panaszokkal vagy akár bizonyos daganatos betegségekkel is.
A megfelelő alvás, a stressz csökkentése és a gyulladáscsökkentő étrend mellett a rendszeres testmozgás is sokat számít. A szakemberek szerint ugyanis a mozgás olyan folyamatokat indít el a szervezetünkben, amelyek hosszú távon segíthetnek visszaszorítani a krónikus gyulladást.