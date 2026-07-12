Nosalty Heti Menü – A legkrémesebb, leggyorsabb nyári főzelékek és dundi fasírtok hete

Vajbab lisztes rántás nélkül, nagyon krémesen, finomfőzelék, mely valóban finom, esetleg újburgonyából készült kapros krumplifőzelék, egy kevés cukkinis tökfőzelék, urambocsá' sóska jó savanykásan? Lesz it minden, mint a búcsúban, és mindenkinek bebizonyítjuk, hogy a főzelékek műfaja nem egyenlő a péppé főzött zöldséges bébiétellel, melybe, hogy még jobban elrontsuk, tetemes mennyiségű lisztes rántást/habarást is kutyulunk, hadd szóljon!
Főzelékek minőségi kivitelben, nem lisztesen, nem pépesen
Ezen a héten a vajbabfőzeléket rántás nélkül, önmagával visszaturmixolva sűrítjük, a sima krumplifőzelék nyárias ízvilágot kap a kaportól, a könnyed habarástól és a puha újburgonyától, a sóska a kertünkből kerül a fazékba, kevés cukorral, a finomfőzelék pedig nem kevesebb terhet vesz magára, mint hogy meggyőzzön minket róla, hogy tényleg finom.
Használd ki, hogy végre nem mirelit vagy üveges zöldségből kell készítened a főzeléket, élvezd, hogy zsenge, friss nyárias, szezonális ételeket ehetsz, ne főzd túl, mert a zöldségalapanyag minden tápanyaga tovaszáll, és ízesítsd, sűrítsd kreatívan!
Ja, és tálalj minden egyes főzeléket dundi zöldségfasírttal vagy húsossal. Nyugalom, lesz édesség is!
Következzen az aktuális heti menü, jó étvágyat nektek!
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Feltét
Céklás vegán fasírtadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű285Kalória8.1gFehérje45.6gSzénhidrát7.8gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű131Kalória4.4gFehérje16.7gSzénhidrát5.1gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű586Kalória11.5gFehérje63.7gSzénhidrát32.7gZsír
vasárnap
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Feltét
Curry-s fasírtgolyókadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű143Kalória14.2gFehérje3.9gSzénhidrát7.4gZsír
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Főétel
Nyárias újkrumplifőzelékadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű192Kalória5.4gFehérje24.2gSzénhidrát7.9gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű362Kalória7.7gFehérje71.4gSzénhidrát5gZsír
hétfő
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű402Kalória13gFehérje66.7gSzénhidrát9.6gZsír
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Főétel
Igazán finom főzelékadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű316Kalória17.9gFehérje55.7gSzénhidrát2.9gZsír
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Desszert
Sütés nélküli málnás joghurtkockaadagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes305Kalória5.9gFehérje26.6gSzénhidrát20.3gZsír
kedd
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű263Kalória36.8gFehérje4.6gSzénhidrát10gZsír
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Főétel
Cukkinis tökfőzelékadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű184Kalória7.5gFehérje21.9gSzénhidrát9.3gZsír
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Desszert
Gyors nutellás brownieadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű410Kalória5.6gFehérje47.3gSzénhidrát23gZsír
szerda
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Felttét
Zabpelyhes zöldborsófasírtadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű472Kalória25.2gFehérje59.3gSzénhidrát15.7gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű144Kalória3.6gFehérje11.1gSzénhidrát10.4gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű327Kalória5.6gFehérje56gSzénhidrát8.9gZsír
csütörtök
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Leves
Egyszerű tojásfasírtadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű316Kalória17.4gFehérje27.8gSzénhidrát15gZsír
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Főétel
Savanykás sóskafőzelékadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű316Kalória18.1gFehérje38.8gSzénhidrát10.6gZsír
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Uzsonna
Kovászos uborkás lángosadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű449Kalória10.8gFehérje71.5gSzénhidrát13.3gZsír
péntek
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Előétel
Fava, a görög sárgaborsópüréadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű715Kalória27.6gFehérje88.1gSzénhidrát28.5gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű409Kalória38.5gFehérje20.8gSzénhidrát18.5gZsír
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Desszert
Citromisu625Kalória9.7gFehérje39.4gSzénhidrát46.4gZsír
szombat
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11 egyszerű és friss főzelék, amit a nyári melegben a legjobb kanalazni!