Nosalty Heti Menü – A legkrémesebb, leggyorsabb nyári főzelékek és dundi fasírtok hete

Aki felnőtt magyar ember, szinte biztosan szereti a főzeléket fasírttal - egy-két kedvence legalábbis tuti van, tippünk szerint a zöldborsó és a krumpli. Ezen a héten minden nap készítünk egy főzelékvariációt, és szerintünk még a gyerekek is odalesznek értük - a fasírtgolyókért mindenképp.

Vajbab lisztes rántás nélkül, nagyon krémesen, finomfőzelék, mely valóban finom, esetleg újburgonyából készült kapros krumplifőzelék, egy kevés cukkinis tökfőzelék, urambocsá' sóska jó savanykásan? Lesz it minden, mint a búcsúban, és mindenkinek bebizonyítjuk, hogy a főzelékek műfaja nem egyenlő a péppé főzött zöldséges bébiétellel, melybe, hogy még jobban elrontsuk, tetemes mennyiségű lisztes rántást/habarást is kutyulunk, hadd szóljon!

Krémes borsófőzelék - recept a képre kattintva nyílik! Nosalty

Főzelékek minőségi kivitelben, nem lisztesen, nem pépesen

Ezen a héten a vajbabfőzeléket rántás nélkül, önmagával visszaturmixolva sűrítjük, a sima krumplifőzelék nyárias ízvilágot kap a kaportól, a könnyed habarástól és a puha újburgonyától, a sóska a kertünkből kerül a fazékba, kevés cukorral, a finomfőzelék pedig nem kevesebb terhet vesz magára, mint hogy meggyőzzön minket róla, hogy tényleg finom.

Használd ki, hogy végre nem mirelit vagy üveges zöldségből kell készítened a főzeléket, élvezd, hogy zsenge, friss nyárias, szezonális ételeket ehetsz, ne főzd túl, mert a zöldségalapanyag minden tápanyaga tovaszáll, és ízesítsd, sűrítsd kreatívan!

Ja, és tálalj minden egyes főzeléket dundi zöldségfasírttal vagy húsossal. Nyugalom, lesz édesség is!

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