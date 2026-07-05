r
Nosalty Logó
saláta krumplisaláta

Krémes „arany” burgonyasaláta

Hering András
Krémes, mustáros-majonézes „arany” burgonyasaláta főtt tojással és fekete borssal megszórva egy fémtálban.
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

263
Kalória
7.9g
Fehérje
27g
Szénhidrát
14.3g
Zsír
158g
Víz
139.9g
Koleszterin
3.4g
Élelmi rost
2.8g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 7% Zsír
Összesen 263 kcal
  • 4% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 7% Zsír
Összesen 2111 kcal
  • 4% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 7% Zsír
Összesen 87 kcal
  • 4% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 76% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    7.9 g

Zsír

  • Összesen
    14.3 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    140 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    520 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    15 mg
  • Kálcium
    48 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    39 mg
  • Foszfor
    151 mg
  • Nátrium
    264 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    27 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    158 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    60 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    25 mg
  • D vitamin:
    33 micro
  • K vitamin:
    8 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    44 micro
  • Kolin:
    129 mg
  • Retinol - A vitamin:
    56 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    58 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    204 micro
Összesen 263 kcal
  • 4% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 76% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    63.5 g

Zsír

  • Összesen
    114.6 g
  • Telített zsírsav
    18 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    14 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    1119 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4160.4 g
  • Cink
    7 mg
  • Szelén
    121 mg
  • Kálcium
    387 mg
  • Vas
    13 mg
  • Magnézium
    312 mg
  • Foszfor
    1205 mg
  • Nátrium
    2112 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    216 g
  • Cukor
    23 mg
  • Élelmi rost
    27 mg

Víz

  • Összesen
    1264 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    482 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    203 mg
  • D vitamin:
    261 micro
  • K vitamin:
    63 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    11 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    350 micro
  • Kolin:
    1029 mg
  • Retinol - A vitamin:
    444 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    464 micro
  • β-crypt
    49 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1632 micro
Összesen 2111 kcal
  • 4% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 76% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    2.6 g

Zsír

  • Összesen
    4.7 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    46 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    169.7 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    16 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    13 mg
  • Foszfor
    49 mg
  • Nátrium
    86 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    8.8 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    51.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    20 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    8 mg
  • D vitamin:
    11 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    14 micro
  • Kolin:
    42 mg
  • Retinol - A vitamin:
    18 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    19 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    67 micro
Összesen 87 kcal

Elkészítés

  1. A burgonyát alaposan megmossuk, majd egy nagy fazék, bőven sós vízben feltesszük főni. Körülbelül 30 perc alatt puhára főzzük, majd leszűrjük, és hagyjuk annyira hűlni, hogy kézzel már meg tudjuk fogni. Még langyosan meghámozzuk, majd nagyjából 2,5–3 cm-es kockákra vágjuk. Közben főzzük keményre a tojásokat is.
  2. Amíg a burgonya fő, nagyon apróra vágjuk a vöröshagymát, a szárzellert a leveleivel együtt, valamint a keményre főtt tojásokat. Fontos, hogy ne nagy darabokban kerüljenek a salátába, inkább finoman oszoljanak el benne.
  3. Ha uborkarelisht használunk, szűrőben lecsepegtetjük, hideg vízzel átöblítjük, majd alaposan kinyomkodjuk belőle a folyadékot. Ha csemegeuborkával dolgozunk, azt nagyon apróra vágjuk, majd szintén kinyomkodjuk, hogy ne áztassa el a salátát. A csemegeuborkát mindenképp alaposan nyomkodjuk ki, különben a saláta könnyen vizes állagú lehet. Ha szeretnénk még közelebb hozni az amerikai ízvilághoz, adhatunk hozzá egy kevés apróra vágott piros kápiát vagy pimentót is.
  4. A langyos burgonyát egy nagy keverőtálba tesszük. Hozzáadjuk az uborkát, a zellert, a tojást és a felaprított hagyma felét. Belekeverjük a majonézt, majd először körülbelül 60 ml mustárt adunk hozzá.
  5. Sóval, borssal, egy csipet cukorral és csípős fűszerpaprikával ízesítjük, majd óvatosan, de alaposan összeforgatjuk. Megkóstoljuk, és ha szeretnénk, hozzáadjuk a maradék hagymát is.
  6. Ha túl száraznak tűnik, evőkanalanként adunk még hozzá majonézt. A végeredmény legyen krémes, de ne folyós. Ízlés szerint mehet bele még mustár, só, bors vagy csípős paprika is.
  7. A salátát lefedve hűtőbe tesszük legalább 2 órára, de akkor lesz a legfinomabb, ha egy teljes éjszakát pihen. Hidegen, grillezett húsok, sült virsli, rántott hús vagy piknikételek mellé kínáljuk.
  8. Tipp: Ha nincs otthon amerikai sárga mustárunk, használhatunk enyhébb magyar mustárt is, de érdemes olyat választani, ami nem túl erős és nem túl ecetes. A saláta akkor lesz igazán szép színű, ha a mustár enyhén megsárgítja, aranyszínűvé teszi a majonézes alapot.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 25 p
  • Főzés ideje: 30 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ez a krémes amerikai burgonyasaláta pont az a fajta köret, amit egyszer elkészítünk, aztán minden nyári grillezésre, piknikre és családi ebédre újra kérnek belőle. A sárga húsú burgonya, a főtt tojás, a majonéz és a mustár együtt igazán klasszikus, tartalmas alapot adnak, az apróra vágott csemegeuborka pedig pont annyi édeskés-savanykás ízt visz bele, hogy ne legyen nehéz vagy unalmas. „Arany” színét a sárga húsú burgonya, a mustár és a majonézes alap adja, amitől nemcsak krémes, hanem szépen sárgás árnyalatú is lesz. Az amerikai változat titka, hogy nem elég csak összekeverni az alapanyagokat: a burgonyának még langyosan kell magába szívnia az ízeket, a salátának pedig jót tesz, ha legalább pár órát, de inkább egy egész napot pihen a hűtőben. Hidegen, sültek mellé, grillételekhez vagy akár önmagában is nagyon jól működik.

Hasonló receptek

Összes krumplisaláta
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Muskátli locsolása
Életmód

Így éleszd fel a hervadt muskátlit a kánikula után: néhány...

A muskátli igazi klasszikus a balkonokon és az ablakpárkányokon, de a hosszú nyári hőség még ezt a strapabíró növényt is megviselheti. Ha azt veszed észre, hogy egyre kevesebb rajta a virág, a levelei fakóbbak, vagy egyszerűen megtorpant a fejlődésben, még nincs veszve semmi. Néhány egyszerű lépéssel új lendületet adhatsz neki, és akár az ősz első heteiben is gyönyörködhetsz a színes virágokban.

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

szaftos-brassoi-apropecsenye
brassói

Szaftos brassói aprópecsenye

A szaftos, fűszeres hús és a ropogósra sült burgonya párosa olyan klasszikus kombináció, amit nehéz megunni – nem véletlen, hogy a magyar konyha egyik alapdarabjává vált.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept