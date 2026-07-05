Krémes „arany” burgonyasaláta
Hozzávalók
-
1.3 kg burgonya (sárga húsú, salátának való burgonya)
-
1 közepes db vöröshagyma
-
4 közepes szár halványító zeller (leveleivel együtt)
-
5 db főtt tojás
-
400 g csemegeuborka (vagy édes uborkarelish)
-
12 ek majonéz
-
7 ek mustár
-
1 csipet cukor
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
1 csipet csípős fűszerpaprika
- 4% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 7% Zsír
-
163g burgonya94 kcal
-
11g vöröshagyma4 kcal
-
2 kcal
-
38g főtt tojás58 kcal
-
50g csemegeuborka12 kcal
-
17g majonéz88 kcal
-
9g mustár5 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 4% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 7% Zsír
-
1300g burgonya751 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
160g halványító zeller20 kcal
-
300g főtt tojás465 kcal
-
400g csemegeuborka94 kcal
-
132g majonéz706 kcal
-
70g mustár42 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 4% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 7% Zsír
-
53g burgonya31 kcal
-
3.7g vöröshagyma1 kcal
-
6.5g halványító zeller1 kcal
-
12.2g főtt tojás19 kcal
-
16.3g csemegeuborka4 kcal
-
5.4g majonéz29 kcal
-
2.9g mustár2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 4% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 76% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 7.9 g
Zsír
-
Összesen 14.3 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 140 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 520 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 15 mg
-
Kálcium 48 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 39 mg
-
Foszfor 151 mg
-
Nátrium 264 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 27 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 158 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 60 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 25 mg
-
D vitamin: 33 micro
-
K vitamin: 8 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 44 micro
-
Kolin: 129 mg
-
Retinol - A vitamin: 56 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 58 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 204 micro
- 4% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 76% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 63.5 g
Zsír
-
Összesen 114.6 g
-
Telített zsírsav 18 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 14 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 1119 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4160.4 g
-
Cink 7 mg
-
Szelén 121 mg
-
Kálcium 387 mg
-
Vas 13 mg
-
Magnézium 312 mg
-
Foszfor 1205 mg
-
Nátrium 2112 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 216 g
-
Cukor 23 mg
-
Élelmi rost 27 mg
Víz
-
Összesen 1264 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 482 micro
-
B6 vitamin: 4 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 203 mg
-
D vitamin: 261 micro
-
K vitamin: 63 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 11 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 350 micro
-
Kolin: 1029 mg
-
Retinol - A vitamin: 444 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 464 micro
-
β-crypt 49 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1632 micro
- 4% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 76% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2.6 g
Zsír
-
Összesen 4.7 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 46 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 169.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 16 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 13 mg
-
Foszfor 49 mg
-
Nátrium 86 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 8.8 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 51.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 20 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 8 mg
-
D vitamin: 11 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 14 micro
-
Kolin: 42 mg
-
Retinol - A vitamin: 18 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 19 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 67 micro
Elkészítés
- A burgonyát alaposan megmossuk, majd egy nagy fazék, bőven sós vízben feltesszük főni. Körülbelül 30 perc alatt puhára főzzük, majd leszűrjük, és hagyjuk annyira hűlni, hogy kézzel már meg tudjuk fogni. Még langyosan meghámozzuk, majd nagyjából 2,5–3 cm-es kockákra vágjuk. Közben főzzük keményre a tojásokat is.
- Amíg a burgonya fő, nagyon apróra vágjuk a vöröshagymát, a szárzellert a leveleivel együtt, valamint a keményre főtt tojásokat. Fontos, hogy ne nagy darabokban kerüljenek a salátába, inkább finoman oszoljanak el benne.
- Ha uborkarelisht használunk, szűrőben lecsepegtetjük, hideg vízzel átöblítjük, majd alaposan kinyomkodjuk belőle a folyadékot. Ha csemegeuborkával dolgozunk, azt nagyon apróra vágjuk, majd szintén kinyomkodjuk, hogy ne áztassa el a salátát. A csemegeuborkát mindenképp alaposan nyomkodjuk ki, különben a saláta könnyen vizes állagú lehet. Ha szeretnénk még közelebb hozni az amerikai ízvilághoz, adhatunk hozzá egy kevés apróra vágott piros kápiát vagy pimentót is.
- A langyos burgonyát egy nagy keverőtálba tesszük. Hozzáadjuk az uborkát, a zellert, a tojást és a felaprított hagyma felét. Belekeverjük a majonézt, majd először körülbelül 60 ml mustárt adunk hozzá.
- Sóval, borssal, egy csipet cukorral és csípős fűszerpaprikával ízesítjük, majd óvatosan, de alaposan összeforgatjuk. Megkóstoljuk, és ha szeretnénk, hozzáadjuk a maradék hagymát is.
- Ha túl száraznak tűnik, evőkanalanként adunk még hozzá majonézt. A végeredmény legyen krémes, de ne folyós. Ízlés szerint mehet bele még mustár, só, bors vagy csípős paprika is.
- A salátát lefedve hűtőbe tesszük legalább 2 órára, de akkor lesz a legfinomabb, ha egy teljes éjszakát pihen. Hidegen, grillezett húsok, sült virsli, rántott hús vagy piknikételek mellé kínáljuk.
- Tipp: Ha nincs otthon amerikai sárga mustárunk, használhatunk enyhébb magyar mustárt is, de érdemes olyat választani, ami nem túl erős és nem túl ecetes. A saláta akkor lesz igazán szép színű, ha a mustár enyhén megsárgítja, aranyszínűvé teszi a majonézes alapot.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 25 p
- Főzés ideje: 30 p
Ez a krémes amerikai burgonyasaláta pont az a fajta köret, amit egyszer elkészítünk, aztán minden nyári grillezésre, piknikre és családi ebédre újra kérnek belőle. A sárga húsú burgonya, a főtt tojás, a majonéz és a mustár együtt igazán klasszikus, tartalmas alapot adnak, az apróra vágott csemegeuborka pedig pont annyi édeskés-savanykás ízt visz bele, hogy ne legyen nehéz vagy unalmas. „Arany” színét a sárga húsú burgonya, a mustár és a majonézes alap adja, amitől nemcsak krémes, hanem szépen sárgás árnyalatú is lesz. Az amerikai változat titka, hogy nem elég csak összekeverni az alapanyagokat: a burgonyának még langyosan kell magába szívnia az ízeket, a salátának pedig jót tesz, ha legalább pár órát, de inkább egy egész napot pihen a hűtőben. Hidegen, sültek mellé, grillételekhez vagy akár önmagában is nagyon jól működik.