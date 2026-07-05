Krémes „arany” burgonyasaláta

Ez a krémes amerikai burgonyasaláta pont az a fajta köret, amit egyszer elkészítünk, aztán minden nyári grillezésre, piknikre és családi ebédre újra kérnek belőle. A sárga húsú burgonya, a főtt tojás, a majonéz és a mustár együtt igazán klasszikus, tartalmas alapot adnak, az apróra vágott csemegeuborka pedig pont annyi édeskés-savanykás ízt visz bele, hogy ne legyen nehéz vagy unalmas. „Arany” színét a sárga húsú burgonya, a mustár és a majonézes alap adja, amitől nemcsak krémes, hanem szépen sárgás árnyalatú is lesz. Az amerikai változat titka, hogy nem elég csak összekeverni az alapanyagokat: a burgonyának még langyosan kell magába szívnia az ízeket, a salátának pedig jót tesz, ha legalább pár órát, de inkább egy egész napot pihen a hűtőben. Hidegen, sültek mellé, grillételekhez vagy akár önmagában is nagyon jól működik.