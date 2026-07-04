Grillezz!

2026.07.04.

Nosalty-kvíz: Hány nyári zöldséget ismersz fel nagyon-nagyon közelről?

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Újabb játékra invitálunk titeket! Most a nyári zöldségek vonulnak fel, de trükkös módon, hiszen nem mutatják meg teljes valójukat, nektek kell őket nagyon közelről felismernetek!

A nyár a friss, lédús zöldségek időszaka. Ebben az évszakban számos zöldség érik be, amelyek nemcsak finomak, hanem vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdagok. A szezonális zöldségek fogyasztása egészséges, ráadásul ilyenkor a legízletesebbek. Kvízünkben pedig nincs más feladatotok, mint felismerni őket!

Csemegekukorica
Nosalty-kvíz: Hány nyári zöldséget ismersz fel nagyon-nagyon közelről?

A paradicsom a nyár egyik legismertebb zöldsége. Frissen salátákban, szendvicsekben vagy akár önmagában is nagyon népszerű. Az uborka magas víztartalmának köszönhetően kiválóan frissít a meleg napokon, ezért gyakran kerül salátákba vagy hideg ételek mellé.

A cukkini sokoldalúan felhasználható: grillezhető, tölthető, süthető vagy leves is készülhet belőle. A padlizsán szintén kedvelt nyári zöldség, amelyet gyakran sütnek, grilleznek vagy rakott ételekhez használnak.

A paprika több színben is megjelenik, és nyersen, főzve vagy sütve egyaránt finom. A zöldbab rostokban gazdag, ezért kiváló köret vagy főzelék készíthető belőle. A csemegekukorica pedig édes ízével a nyár egyik kedvence, amelyet főzve vagy grillezve is sokan fogyasztanak.

Receptajánló:

A szezonális zöldségek fogyasztásával nemcsak változatosabbá tehetjük az étrendünket, hanem a helyi termelőket is támogathatjuk. Érdemes minél több nyári zöldséget beépíteni a mindennapi étkezésekbe, hiszen frissek, táplálóak és rendkívül sokféleképpen elkészíthetők.

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