Elég a kiégett fűből és a drága öntözésből: egyre többen cserélik erre a növényre a gyepet

Olcsóbb a fenntartása, szinte magától nő, gyönyörű sárga virágai vannak - egyre többen cserélik le a "zöld" gyepet örökzöld orbáncfűre.

„Csak az a szép zöld gyep, az fog hiányozni" - hangzik el a híres mondat Poldi bácsitól, az öreg parkőrtől az Égigérő fű című filmben. Na de mi van akkor, ha ez a bizonyos gyep minden, csak nem zöld, hiszen a mai nyarak során már június elején kiég, megsárgul, felperzselődik? Van egy növény, amit egyre többen választanak a gyep helyett, lássuk, miről van szó!

Örökzöld orbáncfű

Viszlát, drága, folyamatos öntözést és fűnyírást igénylő pázsit... szevasz, orbáncfű!

Bűdi Zsolt, a Bács Zrt. vezérigazgatója az örökzöld (más néven bőrlevelű) orbáncfű előnyeire hívja fel a figyelmet a Hellovidék cikkben, mely elsősorban szárazságtűréséről híres.

Tudtad? Az alternatív virágosítás lényege, hogy különböző szárazságtűrő, talajtakaró növényekkel és évelőkkel váltjuk ki a füvesítést, így szebbé téve a problémás részeket, csökkentve a fenntartási munkát és a (pl. locsolás miatti) kiadásokat.

A legdurvább hőséget is túlélik ezek a kerti növények: ne hagyd, hogy zöldebb legyen a szomszéd kertje

Lássuk, miért érdemes örökzöld orbáncfűre cserélni a zöld gyepet:

kiváló alternatívája lehet a hagyományos gyepnek

minimális gondozást igényel

víztakarékos

pénztakarékos

gyorsan nő

strapabíró talajtakaró: sűrű szőnyeget képez (mint a pázsit)

segít visszaszorítani a gyomokat

Lássuk, miért érdemes örökzöld orbáncfűre cserélni a zöld gyepet!

Az örökzöld orbáncfű gondozása egyszerű:

Talajigénye: nem válogatós, megél a szegényes, sekély földben is

nem válogatós, megél a szegényes, sekély földben is Fényigénye: szereti a napot, de félárnyékban is elvan

szereti a napot, de félárnyékban is elvan Gondozása: ültetéskor érdemes sokat öntözni, utána szinte magától eléldegél

Jó tudni: az állandó taposást nem bírja, tehát ebben az értelemben nem helyettesíti a gyepet!

Hogy miért imádni való az orbáncfű? Hogy nyáron, több hétig is virágzik! Aranysárga virágai szépen díszítik majd a kertek korábban kiégett részeit, de kopár árokpartokra is telepíthetjük.

A szakértő kertészek tanácsai a jövőbeni nyarakra vonatkozóan:

alakítsuk ki tudatosan a kertünket

a klímaváltozás által létrehívott speciális körülményekhez, aszályos időszakokhoz igazodjunk

árnyékoljunk kertünkben

kevesebb gondozást igénylő fajokat válasszunk

Az orbáncfű nyáron több hétig is virágzik

Az alábbi talajtakaró növényeket is bevetheted az orbáncfű helyett/mellett:

kövirózsa, nagy meténg, pázsitviola, terülő borókák, nyuszifül.

Inkább ezt az 5 növényt ültesd, ha idén gajra ment a kerted a szárazságtól

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