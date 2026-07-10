Elég a kiégett fűből és a drága öntözésből: egyre többen cserélik erre a növényre a gyepet

„Csak az a szép zöld gyep, az fog hiányozni" - hangzik el a híres mondat Poldi bácsitól, az öreg parkőrtől az Égigérő fű című filmben. Na de mi van akkor, ha ez a bizonyos gyep minden, csak nem zöld, hiszen a mai nyarak során már június elején kiég, megsárgul, felperzselődik? Van egy növény, amit egyre többen választanak a gyep helyett, lássuk, miről van szó!
Viszlát, drága, folyamatos öntözést és fűnyírást igénylő pázsit... szevasz, orbáncfű!
Bűdi Zsolt, a Bács Zrt. vezérigazgatója az örökzöld (más néven bőrlevelű) orbáncfű előnyeire hívja fel a figyelmet a Hellovidék cikkben, mely elsősorban szárazságtűréséről híres.
Tudtad?
A legdurvább hőséget is túlélik ezek a kerti növények: ne hagyd, hogy zöldebb legyen a szomszéd kertje
Lássuk, miért érdemes örökzöld orbáncfűre cserélni a zöld gyepet:
- kiváló alternatívája lehet a hagyományos gyepnek
- minimális gondozást igényel
- víztakarékos
- pénztakarékos
- gyorsan nő
- strapabíró talajtakaró: sűrű szőnyeget képez (mint a pázsit)
- segít visszaszorítani a gyomokat
Az örökzöld orbáncfű gondozása egyszerű:
- Talajigénye: nem válogatós, megél a szegényes, sekély földben is
- Fényigénye: szereti a napot, de félárnyékban is elvan
- Gondozása: ültetéskor érdemes sokat öntözni, utána szinte magától eléldegél
Jó tudni: az állandó taposást nem bírja, tehát ebben az értelemben nem helyettesíti a gyepet!
Hogy miért imádni való az orbáncfű?
Hogy nyáron, több hétig is virágzik! Aranysárga virágai szépen díszítik majd a kertek korábban kiégett részeit, de kopár árokpartokra is telepíthetjük.
A szakértő kertészek tanácsai a jövőbeni nyarakra vonatkozóan:
- alakítsuk ki tudatosan a kertünket
- a klímaváltozás által létrehívott speciális körülményekhez, aszályos időszakokhoz igazodjunk
- árnyékoljunk kertünkben
- kevesebb gondozást igénylő fajokat válasszunk
Az alábbi talajtakaró növényeket is bevetheted az orbáncfű helyett/mellett:
kövirózsa, nagy meténg, pázsitviola, terülő borókák, nyuszifül.
Inkább ezt az 5 növényt ültesd, ha idén gajra ment a kerted a szárazságtól