Nyár van!

2026.07.10.

Elég a kiégett fűből és a drága öntözésből: egyre többen cserélik erre a növényre a gyepet

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Olcsóbb a fenntartása, szinte magától nő, gyönyörű sárga virágai vannak - egyre többen cserélik le a "zöld" gyepet örökzöld orbáncfűre.

„Csak az a szép zöld gyep, az fog hiányozni" - hangzik el a híres mondat Poldi bácsitól, az öreg parkőrtől az Égigérő fű című filmben. Na de mi van akkor, ha ez a bizonyos gyep minden, csak nem zöld, hiszen a mai nyarak során már június elején kiég, megsárgul, felperzselődik? Van egy növény, amit egyre többen választanak a gyep helyett, lássuk, miről van szó!

Örökzöld orbáncfű

Viszlát, drága, folyamatos öntözést és fűnyírást igénylő pázsit... szevasz, orbáncfű!

Bűdi Zsolt, a Bács Zrt. vezérigazgatója az örökzöld (más néven bőrlevelű) orbáncfű előnyeire hívja fel a figyelmet a Hellovidék cikkben, mely elsősorban szárazságtűréséről híres.

Tudtad?

Az alternatív virágosítás lényege, hogy különböző szárazságtűrő, talajtakaró növényekkel és évelőkkel váltjuk ki a füvesítést, így szebbé téve a problémás részeket, csökkentve a fenntartási munkát és a (pl. locsolás miatti) kiadásokat.

A legdurvább hőséget is túlélik ezek a kerti növények: ne hagyd, hogy zöldebb legyen a szomszéd kertje

Lássuk, miért érdemes örökzöld orbáncfűre cserélni a zöld gyepet:

  • kiváló alternatívája lehet a hagyományos gyepnek
  • minimális gondozást igényel
  • víztakarékos
  • pénztakarékos
  • gyorsan nő
  • strapabíró talajtakaró: sűrű szőnyeget képez (mint a pázsit)
  • segít visszaszorítani a gyomokat
Lássuk, miért érdemes örökzöld orbáncfűre cserélni a zöld gyepet!

Az örökzöld orbáncfű gondozása egyszerű:

  • Talajigénye: nem válogatós, megél a szegényes, sekély földben is
  • Fényigénye: szereti a napot, de félárnyékban is elvan
  • Gondozása: ültetéskor érdemes sokat öntözni, utána szinte magától eléldegél

Jó tudni: az állandó taposást nem bírja, tehát ebben az értelemben nem helyettesíti a gyepet!

Hogy miért imádni való az orbáncfű?

Hogy nyáron, több hétig is virágzik! Aranysárga virágai szépen díszítik majd a kertek korábban kiégett részeit, de kopár árokpartokra is telepíthetjük.

A szakértő kertészek tanácsai a jövőbeni nyarakra vonatkozóan:

  • alakítsuk ki tudatosan a kertünket
  • a klímaváltozás által létrehívott speciális körülményekhez, aszályos időszakokhoz igazodjunk
  • árnyékoljunk kertünkben
  • kevesebb gondozást igénylő fajokat válasszunk
Az orbáncfű nyáron több hétig is virágzik

Az alábbi talajtakaró növényeket is bevetheted az orbáncfű helyett/mellett:

kövirózsa, nagy meténg, pázsitviola, terülő borókák, nyuszifül.

Inkább ezt az 5 növényt ültesd, ha idén gajra ment a kerted a szárazságtól

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