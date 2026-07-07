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2026.07.07.

Júliusban ültesd el: 7 hőálló évelő növény a színes és buja kertért

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Még a júliusi hőségben is ültethetsz évelőket a kertedbe, amelyek buja színekkel és egész nyáron tartó virágzással dobják fel az élettered. A titok, hogy ismerd a hőálló fajtákat, és tudd, hogyan gondoskodj róluk a forró napokon.

Még a júliusi hőségben is telepíthetsz évelő növényeket a kertedbe, amelyek dús színekkel és egész nyáron tartó virágzással dobják fel a környezetet. A titok, hogy ismerd a hőálló fajtákat, és tudd, hogyan gondoskodj róluk a forró napokon.

7 hőségálló évelő, amit júliusban is elültethetsz a virágzó kertért

Hogyan ültess hőálló évelőket júliusban?

Bár a hőálló, szárazságtűrő évelők jól bírják a nyári meleget, a szakértők szerint mindig kora reggel vagy késő este érdemes ültetni őket, soha ne a tűző délutáni napsütésben. A megfelelő öntözés kulcsfontosságú: júliusban gyakrabban kell locsolni, és ha szükséges, árnyékot biztosítani a növényeknek a legintenzívebb órákban.

Az évelők között a hőálló fajok különösen jól alkalmazkodnak a forró nyári napokhoz, és hosszú távon is virágzó, színes kertet biztosítanak. A megfelelő fajok kiválasztása mellett a talaj előkészítése, a tápanyagpótlás és a rendszeres öntözés mind hozzájárul a sikeres ültetéshez.

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Szakértői ajánlások

A kertészeti szakértők szerint érdemes olyan évelőket választani, amelyek ellenállnak a hőségnek, és a nyári szezonban is látványosan virágoznak. A megfelelő gondozással a júliusi ültetés után a kert akár szeptemberig is tele lehet színpompás virágokkal.

Tudd meg, mely hőálló évelő növényeket ültetheted el akár júliusban is - kattints a képre a galériáért!

7 fotó

Kertésztippek forróságra:

  • Ültetéskor kerüld a délutáni napsütést, inkább kora reggel vagy késő este dolgozz - ez a locsolásra is igaz!
  • Locsold rendszeresen a frissen ültetett évelőket, és biztosíts árnyékot a legforróbb órákban.
  • Válassz hőálló fajokat, hogy a nyár legmelegebb időszakában is virágzó kerted legyen.

Jó tudni:

  • A hőálló évelők nemcsak ellenállnak a nyári hőségnek, hanem a kert egészségét és színpompáját is fenntartják.
  • A júliusi ültetés lehetővé teszi, hogy a növények már az adott év nyarán is teljes pompájukban virágozzanak.
  • A rendszeres locsolás és árnyékolás jelentősen megnöveli a fiatal évelők túlélését és virágzását.

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