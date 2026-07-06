Életmód

2026.07.06.

Nosalty 7 nap, 7 étel – Nyárias és gyors tésztaételek a karalábés cvekedlitől a paradicsomos-fetás pennéig

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

A tésztaimádók hete következik most, hiszen aktuális Nosalty 7 nap, 7 étel epizódunkban a magyarostól az olaszos és ázsiai tésztákig csupa nyárias, gyors ebédet kínálunk.

Ismertek olyat, aki nem szereti a tésztákat? Mi nem nagyon, és ez teljesen érthető, hiszen a világ talán legnagyobb kedvencéről van szó: lehet az durumlisztes olasz, magyaros soktojásos, (barna)rizsből, hajdinából, kukoricából, zabból, kölesből, hüvelyesből készült tészta, szinte minden nemzet konyhájának szerves része, és húsos, húsmentes, vegán étrendet követőknek is gyors, finom, laktató megoldást jelent. Ha egészségesebb, lassabban felszívódó, teltségérzetet tovább fenntartó változatot választanánk, teljes kiőrlésű vagy hüvelyes változatokat válasszunk, hiszen csicseriborsóból, lencséből, borsóból is léteznek már finom variációk!

Villámgyors brokkolikrémes tészta
vaVillámgyors brokkolikrémes tészta, recept a képre kattintva elérhető!
Nosalty

Több okból is érdemes az alacsony glikémiás indexű (GI) szénhidrátokat választani:

  • lassabban szívódnak fel, így lassabban is emelik meg a vércukorszintet,
  • ezáltal teltségérzetünk is tovább tart majd étkezés után,
  • kiegyensúlyozottabb lesz a vércukrunk,
  • kevesebbet is eszünk majd egy nap,
  • ezen kívül gazdagok mikrotápanyagokban, vitaminokban, ásványi sókban és élelmi rostokban, ezzel segítve az emésztést és a bélflóra egészségét

E heti ajánlónkban a nyárhoz passzoló gyors tésztákat mutatunk, a tészta típusát pedig rátok bízzuk - válasszatok kedvetek, igényeitek szerint!

Kattintsatok a képre, és nyílik a gyors tészták galériája!

7 fotó

Most szezonális gyümölcsös édességek is várnak:

Még több tésztaételt itt találsz!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

krumplisaláta

Krémes „arany” burgonyasaláta

Ez a krémes amerikai burgonyasaláta pont az a fajta köret, amit egyszer elkészítünk, aztán minden nyári grillezésre, piknikre és családi ebédre újra kérnek belőle. A sárga húsú ...

kovászos uborka

Gluténmentes kovászos uborka

Tudtad, hogy a kovászos uborkát kenyér nélkül is el lehet készíteni? Így gluténérzékenyek is bátran ehetik. Pár nap alatt tökéletesen megérik, mint a kovászos kenyeres verzió, és ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Muskátli locsolása
Életmód

Így éleszd fel a hervadt muskátlit a kánikula után: néhány...

A muskátli igazi klasszikus a balkonokon és az ablakpárkányokon, de a hosszú nyári hőség még ezt a strapabíró növényt is megviselheti. Ha azt veszed észre, hogy egyre kevesebb rajta a virág, a levelei fakóbbak, vagy egyszerűen megtorpant a fejlődésben, még nincs veszve semmi. Néhány egyszerű lépéssel új lendületet adhatsz neki, és akár az ősz első heteiben is gyönyörködhetsz a színes virágokban.

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept