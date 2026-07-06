Nosalty 7 nap, 7 étel – Nyárias és gyors tésztaételek a karalábés cvekedlitől a paradicsomos-fetás pennéig

A tésztaimádók hete következik most, hiszen aktuális Nosalty 7 nap, 7 étel epizódunkban a magyarostól az olaszos és ázsiai tésztákig csupa nyárias, gyors ebédet kínálunk.

Ismertek olyat, aki nem szereti a tésztákat? Mi nem nagyon, és ez teljesen érthető, hiszen a világ talán legnagyobb kedvencéről van szó: lehet az durumlisztes olasz, magyaros soktojásos, (barna)rizsből, hajdinából, kukoricából, zabból, kölesből, hüvelyesből készült tészta, szinte minden nemzet konyhájának szerves része, és húsos, húsmentes, vegán étrendet követőknek is gyors, finom, laktató megoldást jelent. Ha egészségesebb, lassabban felszívódó, teltségérzetet tovább fenntartó változatot választanánk, teljes kiőrlésű vagy hüvelyes változatokat válasszunk, hiszen csicseriborsóból, lencséből, borsóból is léteznek már finom variációk!

vaVillámgyors brokkolikrémes tészta, recept a képre kattintva elérhető! Nosalty

Több okból is érdemes az alacsony glikémiás indexű (GI) szénhidrátokat választani:

lassabban szívódnak fel, így lassabban is emelik meg a vércukorszintet,

ezáltal teltségérzetünk is tovább tart majd étkezés után,

kiegyensúlyozottabb lesz a vércukrunk,

kevesebbet is eszünk majd egy nap,

ezen kívül gazdagok mikrotápanyagokban, vitaminokban, ásványi sókban és élelmi rostokban, ezzel segítve az emésztést és a bélflóra egészségét

E heti ajánlónkban a nyárhoz passzoló gyors tésztákat mutatunk, a tészta típusát pedig rátok bízzuk - válasszatok kedvetek, igényeitek szerint!

Kattintsatok a képre, és nyílik a gyors tészták galériája!

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