Ezzel az olcsó trükkel kevesebb darázs repül be a lakásba

Nyáron nemcsak a szúnyogok és a legyek keseríthetik meg a pihenést, hanem a darazsak is egyre gyakrabban jelennek meg a teraszokon és a nyitott ablakoknál. Egy egyszerű, vegyszermentes módszerrel távol tarthatjuk őket: ehhez mindössze egy barna papírzacskóra lehet szükség.

A nyár a darazsak gyakrabban keresik az emberek közelében a cukros, szénhidrátban gazdag ételeket. Nem véletlen, hogy ilyenkor sűrűbben bukkannak fel a kerti asztalnál, a gyümölcsök körül vagy a nyitott ablak közelében. Bár csípésük fájdalmas lehet, allergia esetén pedig komoly veszélyt jelenthet, a szakértők szerint nem feltétlenül az irtás a legjobb megoldás.

A darazsak hasznos szerepet töltenek be a természetben: több kerti kártevőt is elfogyasztanak, ezért érdemes inkább elriasztani őket, mint vegyszerekkel pusztítani. Erre kínál egyszerű megoldást a barna papírzacskós trükk.

Nagyobb fészek esetén ne kísérletezzünk házi módszerekkel!

Miért működhet a papírzacskó?

A módszer lényege, hogy egy barna papírzacskót lazán összegyűrünk, majd az ablak közelében, a teraszon vagy a kert egy jól látható pontján felakasztunk. Formája távolról darázsfészekre emlékeztethet, a darazsak pedig territoriális állatok, ezért elkerülhetik azt a területet, ahol egy másik kolónia jelenlétét sejtik.

A trükk nem jelent százszázalékos védelmet, de egyszerű, olcsó és vegyszermentes próbálkozás lehet, különösen akkor, ha csak néhány darázs bukkan fel rendszeresen az ablak körül.

Más természetes módszerek is segíthetnek

Az ecetes permet szintén beválhat. Ehhez egyenlő arányban keverjünk össze vizet és ecetet, majd fújjuk az oldatot a kültéri asztal és az étkezéshez használt felületek köré. Az erős, savas illat átmenetileg távol tarthatja a darazsakat, de a permetet néhány óránként érdemes megújítani.

Az uborkahéj és a kávézacc szintén zavarhatja a darazsakat. A zacc elfedheti az ételek illatát, az uborkahéjat pedig kis tálkákban helyezhetjük el az asztal körül. Ezeket rendszeresen cseréljük, mert hatásuk idővel gyengül.

Amit jobb elkerülni

Ha darázs repül a közelünkbe, ne kezdjünk hadonászni, és ne próbáljuk azonnal lecsapni. A hirtelen mozdulatok védekező reakciót válthatnak ki, ezzel pedig nőhet a csípés veszélye. Maradjunk nyugodtak, takarjuk le az ételeket és italokat, a szemetest pedig tartsuk zárva.

Nagyobb fészek esetén ne kísérletezzünk házi módszerekkel. Ilyenkor a biztonságos megoldás az, ha szakember segítségét kérjük.

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