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2026.07.07.

Áll a bál Balatonfüreden: az egyik legismertebb gyorsétteremlánc nyitást tervez, a polgármester kiakadt

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Vitába keveredett Balatonfüred és egy nemzetközi gyorsétterem-lánc, lássuk a részleteket!

A hírek szerint egy nemzetközi gyorsétterem-lánc szeretne kis alapterületű éttermet nyitni Balatonfüreden, a beruházás körül viszont azonnal vita robbant ki - Bóka István, Balatonfüred polgármestere Facebook-bejegyzést tett közzé, melyben egyértelművé tette, hogy nem szeretné, hogy Füred egyedisége elvesszen, így sem ő, sem a helyi önkormányzat nem támogatja a nyitást.

Az elmúlt években az önkormányzat következetes álláspontot képviselt – a helyi vállalkozások képviselőivel egyeztetve –, hogy Balatonfüreden egyelőre nem akarunk nemzetközi gyorsétterem-láncot

- írja Bóka István,

Bár a konkrét gyorséttermet nem nevezte meg a polgármester, a bejegyzés illusztrációján egy kérdőjellel ellátott KFC-logó szerepel.

Félti az önkormányzat a város egyedi hangulatát

Úgy vélik, ahhoz, hogy Füred a jövőben is a Balaton ikonikus helyszíne maradjon, megőrizve egyedi hangulatát, történelmi jelentőségét, a multinacionális gyorsétterem-láncok nem illenek a képbe.

Az ügyben az önkormányzat megtette a szükséges lépéseket. Hivatalosan megkeresték a Tesco képviselőit, akikhez a szóban forgó ingatlan tartozik, végül abban állapodtak meg, hogy az ingatlan tulajdonosa, a gyorsétterem-lánc képviselői, az önkormányzat és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöksége közösen egyeztet a beruházásról.

A bejegyzéshez fűzött kommentekből az látszik, hogy az emberek véleménye igencsak megoszlik a kérdésben.

Forrásunk volt.

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