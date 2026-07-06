Életmód

2026.07.06.

11 egyszerű és friss főzelék, amit a nyári melegben a legjobb kanalazni

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Jöjjön pár nagy kedvenc főzeléketek, melyeknek hála, a nyári kánikula is jobban viselhető. Lesz itt tök, lesz karalábé, és a sóskáról, spenótról és a zöldborsóról ne is beszéljünk! A legjobb főzelékreceptekkel érkezünk.

A főzelékeket senkinek sem kell bemutatni, gyors, egyszerű, tápanyagban dús fogások, amivel a könnyed ebéd, laktató vacsora fogalmai egyaránt kipipálhatók. Nyáron különösen szeretjük őket, hiszen a tikkasztó hőségben különösen jól tudnak esni, és mindig akad a piacon, boltban, legalább egyféle szezonális zöldség vagy hüvelyes, ami azért kiált, hogy főzelékben végezze.

Vegán spenótfőzelék
Rosanics Petra / Nosalty

Főzeléket minden alkalomra

A nyári ételek között bérelt helye van a krémesen lágy, fantasztikusan friss főzelékeknek. A lényeg a szezonális alapanyag és a könnyedség, épp ezért egy gazdag húsos feltéttel, oldalassal vagy fasírttal pont annyira tudjuk nehézzé tenni, amennyire szeretnénk, viszont önmagukban is tápláló, teljes értékű fogások lehetnek. A vegáknak millió zöldséges feltétopciójuk akad, de mi aztán tényleg nem szeretnénk feltétlenül feltéttel kínálni ezeket a főzelékeket.

Ne legyünk restek, menjünk a piacra, menjünk a boltba vagy akár vidéken a nagyszülők veteményesébe és dobjuk fonott kis kosarunkba a legszebb:

tököt, káposztát, sárgaborsót, spenótleveleket, sóskát, cukkinit, vajbabot és társait, hogy mennyei főzelék készülhessen belőlük!

Kattints a legjobb főzelékreceptekért, és vesd bele magad a nyári fogások világába!

  1. Zöldbabfőzelék

    Egyszerű zöldbabfőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    257
    Kalória
    4.3g
    Fehérje
    27.9g
    Szénhidrát
    15.3g
    Zsír
    Még több zöldbabfőzelék
    Egyszerű, de nagyszerű a zöldbab, kis tejföl, kis bélszínroló, kolbász vagy répafasírt, és jók is vagyunk egész napra.
  4. Egyszerű cukkinifőzelék friss kaporral és tükörtojással tálalva

    Egyszerű cukkinifőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    184
    Kalória
    5g
    Fehérje
    17.3g
    Szénhidrát
    10.5g
    Zsír
    Még több cukkinifőzelék
    A cukkini a Nosalty olvasóinak abszolút kedvence, így természetesen a főzelékek garmadájából sem hagyjuk ki.
  5. Krémes zöldborsófőzelék

    Krémes zöldborsófőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    208
    Kalória
    9.3g
    Fehérje
    27.5g
    Szénhidrát
    6.7g
    Zsír
    Még több zöldborsófőzelék
    A zöldborsó akkor jó, ha krémes, szinte megáll benne a kanál, aki ezt nem hiszi, főzze meg a receptet, s így járjon utána.
  8. Cukkinis tökfőzelék

    Cukkinis tökfőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    184
    Kalória
    7.5g
    Fehérje
    21.9g
    Szénhidrát
    9.3g
    Zsír
    Még több tökfőzelék
    A nap, amikor a cukkini és a tök frigyre lépett egy igazán frissítő, zöldfűszerekkel hintett, zsenge nyári kreációban.
  10. Savanykás sóskafőzelék

    Savanykás sóskafőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    316
    Kalória
    18.1g
    Fehérje
    38.8g
    Szénhidrát
    10.6g
    Zsír
    Még több sóskafőzelék
    A sóska savanykás ízéhez kiválóan passzol a petrezselymes főtt krumpli és a tojás is, elronthatatlan recept.
  13. Sárgaborsó-főzelék fehér mélytányérban, tetején pirított kolbásszal és tejfölpettyekkel

    Sárgaborsó-főzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    652
    Kalória
    32.1g
    Fehérje
    50g
    Szénhidrát
    36.8g
    Zsír
    Még több sárgaborsó-főzelék
    A sárgaborsó az a hüvelyes, ami egyszerűen főzelékbe való hozzávalónak termett, abból is kifejezetten főszereplőnek!

Extra tippek a főzelékek készítéséhez:

  • Ne sok vízzel indítsd, csak épp ellepje a zöldséget, sűrűbb, krémesebb lesz!
  • Hagymás alap mindig kell, mert mélyebb ízt ad.
  • Fűszerezz bátran (paprika, fokhagyma, kapor, babér, petrezselyem, stb.).
  • Rántás helyett sokszor jobb a saját anyaggal vagy keményítővel sűríteni.
  • Zsiradékon induljon az alap, ettől lesz kerekebb és ízesebb.
  • Egy kis citrom, ecet a végén feldobja és “frissíti” az ízeket.
  • Tejfölös habarásnál a végén add hozzá a tejfölt, és ne forrald sokáig!
  • Nem kell túlbonyolítani: jó alap, hagyma, fűszer, és minden megy a maga útján.

Ide kattintva mesés főzelékeket találsz az év összes napjára!

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