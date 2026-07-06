11 egyszerű és friss főzelék, amit a nyári melegben a legjobb kanalazni

A főzelékeket senkinek sem kell bemutatni, gyors, egyszerű, tápanyagban dús fogások, amivel a könnyed ebéd, laktató vacsora fogalmai egyaránt kipipálhatók. Nyáron különösen szeretjük őket, hiszen a tikkasztó hőségben különösen jól tudnak esni, és mindig akad a piacon, boltban, legalább egyféle szezonális zöldség vagy hüvelyes, ami azért kiált, hogy főzelékben végezze.
Főzeléket minden alkalomra
A nyári ételek között bérelt helye van a krémesen lágy, fantasztikusan friss főzelékeknek. A lényeg a szezonális alapanyag és a könnyedség, épp ezért egy gazdag húsos feltéttel, oldalassal vagy fasírttal pont annyira tudjuk nehézzé tenni, amennyire szeretnénk, viszont önmagukban is tápláló, teljes értékű fogások lehetnek. A vegáknak millió zöldséges feltétopciójuk akad, de mi aztán tényleg nem szeretnénk feltétlenül feltéttel kínálni ezeket a főzelékeket.
Ne legyünk restek, menjünk a piacra, menjünk a boltba vagy akár vidéken a nagyszülők veteményesébe és dobjuk fonott kis kosarunkba a legszebb:
tököt, káposztát, sárgaborsót, spenótleveleket, sóskát, cukkinit, vajbabot és társait, hogy mennyei főzelék készülhessen belőlük!
Kattints a legjobb főzelékreceptekért, és vesd bele magad a nyári fogások világába!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű257Kalória4.3gFehérje27.9gSzénhidrát15.3gZsírEgyszerű, de nagyszerű a zöldbab, kis tejföl, kis bélszínroló, kolbász vagy répafasírt, és jók is vagyunk egész napra.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű481Kalória17.5gFehérje39.4gSzénhidrát27.6gZsírNálatok a spenótfőzelék szigorúan tojással készült? Ráadásul 7 percessel? Ha nem szereted, a krumplibetéttel magában is fogyaszthatod.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű131Kalória4.4gFehérje16.7gSzénhidrát5.1gZsírA vajbab íze sokakat a zöldnél is jobban megvesz, mi pedig nem csodálkozunk, főleg, hogy ebbe a változatba émelyítő lisztes habarás sem kell.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű184Kalória5gFehérje17.3gSzénhidrát10.5gZsírA cukkini a Nosalty olvasóinak abszolút kedvence, így természetesen a főzelékek garmadájából sem hagyjuk ki.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű208Kalória9.3gFehérje27.5gSzénhidrát6.7gZsírA zöldborsó akkor jó, ha krémes, szinte megáll benne a kanál, aki ezt nem hiszi, főzze meg a receptet, s így járjon utána.
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű391Kalória13gFehérje31.5gSzénhidrát24.3gZsírA menzák réme vagy épp kedves emléke volt ez a zöldségtől roskadó főzi, mi pedig most egy teljesen szerethető verziót hoztunk.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű184Kalória7.5gFehérje21.9gSzénhidrát9.3gZsírA nap, amikor a cukkini és a tök frigyre lépett egy igazán frissítő, zöldfűszerekkel hintett, zsenge nyári kreációban.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű245Kalória8.8gFehérje47.6gSzénhidrát5.1gZsírA paradicsomos káposzta is több, mint megosztó, pedig ez a fogás a sült oldalassal annyira telitalálat, hogy csak rajongani lehet.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű316Kalória18.1gFehérje38.8gSzénhidrát10.6gZsírA sóska savanykás ízéhez kiválóan passzol a petrezselymes főtt krumpli és a tojás is, elronthatatlan recept.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű604Kalória35.7gFehérje63.4gSzénhidrát23.4gZsírA karalábéval keveset dolgozunk a húslevesbe tett pár kockán túl, pedig rendkívül sokoldalú alapanyag, ráadásul főzelékként, fasírttal is isteni.
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű652Kalória32.1gFehérje50gSzénhidrát36.8gZsírA sárgaborsó az a hüvelyes, ami egyszerűen főzelékbe való hozzávalónak termett, abból is kifejezetten főszereplőnek!
Extra tippek a főzelékek készítéséhez:
- Ne sok vízzel indítsd, csak épp ellepje a zöldséget, sűrűbb, krémesebb lesz!
- Hagymás alap mindig kell, mert mélyebb ízt ad.
- Fűszerezz bátran (paprika, fokhagyma, kapor, babér, petrezselyem, stb.).
- Rántás helyett sokszor jobb a saját anyaggal vagy keményítővel sűríteni.
- Zsiradékon induljon az alap, ettől lesz kerekebb és ízesebb.
- Egy kis citrom, ecet a végén feldobja és “frissíti” az ízeket.
- Tejfölös habarásnál a végén add hozzá a tejfölt, és ne forrald sokáig!
- Nem kell túlbonyolítani: jó alap, hagyma, fűszer, és minden megy a maga útján.
Ide kattintva mesés főzelékeket találsz az év összes napjára!