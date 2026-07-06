11 egyszerű és friss főzelék, amit a nyári melegben a legjobb kanalazni

Jöjjön pár nagy kedvenc főzeléketek, melyeknek hála, a nyári kánikula is jobban viselhető. Lesz itt tök, lesz karalábé, és a sóskáról, spenótról és a zöldborsóról ne is beszéljünk! A legjobb főzelékreceptekkel érkezünk.

A főzelékeket senkinek sem kell bemutatni, gyors, egyszerű, tápanyagban dús fogások, amivel a könnyed ebéd, laktató vacsora fogalmai egyaránt kipipálhatók. Nyáron különösen szeretjük őket, hiszen a tikkasztó hőségben különösen jól tudnak esni, és mindig akad a piacon, boltban, legalább egyféle szezonális zöldség vagy hüvelyes, ami azért kiált, hogy főzelékben végezze.

Rosanics Petra / Nosalty

Főzeléket minden alkalomra

A nyári ételek között bérelt helye van a krémesen lágy, fantasztikusan friss főzelékeknek. A lényeg a szezonális alapanyag és a könnyedség, épp ezért egy gazdag húsos feltéttel, oldalassal vagy fasírttal pont annyira tudjuk nehézzé tenni, amennyire szeretnénk, viszont önmagukban is tápláló, teljes értékű fogások lehetnek. A vegáknak millió zöldséges feltétopciójuk akad, de mi aztán tényleg nem szeretnénk feltétlenül feltéttel kínálni ezeket a főzelékeket.

Ne legyünk restek, menjünk a piacra, menjünk a boltba vagy akár vidéken a nagyszülők veteményesébe és dobjuk fonott kis kosarunkba a legszebb:

tököt, káposztát, sárgaborsót, spenótleveleket, sóskát, cukkinit, vajbabot és társait, hogy mennyei főzelék készülhessen belőlük!

Kattints a legjobb főzelékreceptekért, és vesd bele magad a nyári fogások világába!

Extra tippek a főzelékek készítéséhez:



Ne sok vízzel indítsd, csak épp ellepje a zöldséget, sűrűbb, krémesebb lesz!

Hagymás alap mindig kell, mert mélyebb ízt ad.

Fűszerezz bátran (paprika, fokhagyma, kapor, babér, petrezselyem, stb.).

Rántás helyett sokszor jobb a saját anyaggal vagy keményítővel sűríteni.

Zsiradékon induljon az alap, ettől lesz kerekebb és ízesebb.

Egy kis citrom, ecet a végén feldobja és “frissíti” az ízeket.

Tejfölös habarásnál a végén add hozzá a tejfölt, és ne forrald sokáig!

Nem kell túlbonyolítani: jó alap, hagyma, fűszer, és minden megy a maga útján.

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