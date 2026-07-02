r
Nosalty Logó
édes süti piskótatekercs

Gluténmentes piskótatekercs egyszerűen

Hankusz Sára
Narancssárgás piskótatekercs, baracklekvárral töltve porcukorral megszórva, mellette egy szelet, egy üveg baracklekvár és desszertes tányér villával egy fa deszkán.
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

362
Kalória
7.7g
Fehérje
71.4g
Szénhidrát
5g
Zsír
51.3g
Víz
180g
Koleszterin
1g
Élelmi rost
43.6g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 53% Szénhidrát
  • 4% Zsír
Összesen 362 kcal
  • 6% Fehérje
  • 53% Szénhidrát
  • 4% Zsír
Összesen 1451 kcal
  • 6% Fehérje
  • 53% Szénhidrát
  • 4% Zsír
Összesen 253 kcal
  • 6% Fehérje
  • 53% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 38% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    7.7 g

Zsír

  • Összesen
    5 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    180 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    283.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    20 mg
  • Kálcium
    37 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    16 mg
  • Foszfor
    127 mg
  • Nátrium
    81 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    71.4 g
  • Cukor
    44 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    51.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    77 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    40 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    28 micro
  • Kolin:
    147 mg
  • Retinol - A vitamin:
    77 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    243 micro
Összesen 362 kcal
  • 6% Fehérje
  • 53% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 38% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    30.8 g

Zsír

  • Összesen
    19.9 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    720 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1135.2 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    78 mg
  • Kálcium
    149 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    64 mg
  • Foszfor
    510 mg
  • Nátrium
    324 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    285.8 g
  • Cukor
    174 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    205 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    310 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    13 mg
  • D vitamin:
    159 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    111 micro
  • Kolin:
    590 mg
  • Retinol - A vitamin:
    310 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    17 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    974 micro
Összesen 1451 kcal
  • 6% Fehérje
  • 53% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 38% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5.4 g

Zsír

  • Összesen
    3.5 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    126 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    198.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    26 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    11 mg
  • Foszfor
    89 mg
  • Nátrium
    57 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    50.1 g
  • Cukor
    31 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    35.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    54 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    28 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    20 micro
  • Kolin:
    103 mg
  • Retinol - A vitamin:
    54 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    171 micro
Összesen 253 kcal

Elkészítés

  1. A tojássárgákat habosítsuk ki a cukorral, a tojásfehérjét pedig verjük fel a csipet sóval.
  2. Óvatosan keverjük bele a habot a cukros tojássárgába. Adjuk hozzá a rizslisztet és a szódabikarbónát. Alaposan forgassuk át.
  3. Sütőpapíros gáztepsire öntjük és ellapítgatjuk a tetejét, hogy egy szintben legyen mindenhol.
  4. 150 fokon sütjük 25-30 percig. Figyeljünk, hogy süljön át, kapjon egy kis színt, de ne égjen meg.
  5. Mikor kivettük, tegyük át egy konyharuhára, kenjük meg baracklekvárral és csavarjuk fel a konyharuha segítségével. Hagyjuk azzal bebugyolálva kihűlni.
  6. Szórjuk meg a tetejét ízlés szerint porcukorral és szeleteljük.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 25 p
  • Sütés ideje: 30 p
  • Sütés hőfoka: 145 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
nosalty-badge További kipróbált receptek

A piskótatekercs igazi klasszikus, amit gluténmentesen is érdemes elkészíteni. Ez a változat puha, könnyű és szépen tekerhető, így nem kell attól tartani, hogy repedezett vagy száraz lesz a végeredmény. Tölthetjük házi lekvárral, gyümölcsös krémmel vagy akár csokis töltelékkel is, a tetejére pedig elég egy kevés porcukor. Egyszerű, házias sütemény, amit gluténmentesen is mindenki szívesen megkóstol.

Hasonló receptek

Összes piskótatekercs
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept