Gluténmentes piskótatekercs egyszerűen
Hozzávalók
-
100 g rizsliszt
-
4 db tojás (nagyobbak)
-
1 teáskanál szódabikarbóna
-
80 g cukor
-
150 g lekvár/ dzsem
-
1 csipet só
-
3 ek porcukor (opcionális a tetejére)
- 6% Fehérje
- 53% Szénhidrát
- 4% Zsír
-
25g rizsliszt92 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
0 kcal
-
20g cukor77 kcal
-
38g lekvár/ dzsem104 kcal
-
0 kcal
-
5g porcukor20 kcal
- 6% Fehérje
- 53% Szénhidrát
- 4% Zsír
-
100g rizsliszt366 kcal
-
220g tojás277 kcal
-
0 kcal
-
80g cukor310 kcal
-
150g lekvár/ dzsem417 kcal
-
0 kcal
-
21g porcukor81 kcal
- 6% Fehérje
- 53% Szénhidrát
- 4% Zsír
-
17.5g rizsliszt64 kcal
-
38.5g tojás48 kcal
-
0 kcal
-
14g cukor54 kcal
-
26.3g lekvár/ dzsem73 kcal
-
0 kcal
-
3.7g porcukor14 kcal
- 6% Fehérje
- 53% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 38% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 7.7 g
Zsír
-
Összesen 5 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 180 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 283.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 20 mg
-
Kálcium 37 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 16 mg
-
Foszfor 127 mg
-
Nátrium 81 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 71.4 g
-
Cukor 44 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 51.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 77 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 40 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 28 micro
-
Kolin: 147 mg
-
Retinol - A vitamin: 77 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 243 micro
- 6% Fehérje
- 53% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 38% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 30.8 g
Zsír
-
Összesen 19.9 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 720 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1135.2 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 78 mg
-
Kálcium 149 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 64 mg
-
Foszfor 510 mg
-
Nátrium 324 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 285.8 g
-
Cukor 174 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 205 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 310 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 13 mg
-
D vitamin: 159 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 111 micro
-
Kolin: 590 mg
-
Retinol - A vitamin: 310 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 17 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 974 micro
- 6% Fehérje
- 53% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 38% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5.4 g
Zsír
-
Összesen 3.5 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 126 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 198.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 26 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 11 mg
-
Foszfor 89 mg
-
Nátrium 57 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 50.1 g
-
Cukor 31 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 35.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 54 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 28 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 20 micro
-
Kolin: 103 mg
-
Retinol - A vitamin: 54 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 171 micro
Elkészítés
- A tojássárgákat habosítsuk ki a cukorral, a tojásfehérjét pedig verjük fel a csipet sóval.
- Óvatosan keverjük bele a habot a cukros tojássárgába. Adjuk hozzá a rizslisztet és a szódabikarbónát. Alaposan forgassuk át.
- Sütőpapíros gáztepsire öntjük és ellapítgatjuk a tetejét, hogy egy szintben legyen mindenhol.
- 150 fokon sütjük 25-30 percig. Figyeljünk, hogy süljön át, kapjon egy kis színt, de ne égjen meg.
- Mikor kivettük, tegyük át egy konyharuhára, kenjük meg baracklekvárral és csavarjuk fel a konyharuha segítségével. Hagyjuk azzal bebugyolálva kihűlni.
- Szórjuk meg a tetejét ízlés szerint porcukorral és szeleteljük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 25 p
- Sütés ideje: 30 p
- Sütés hőfoka: 145 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A piskótatekercs igazi klasszikus, amit gluténmentesen is érdemes elkészíteni. Ez a változat puha, könnyű és szépen tekerhető, így nem kell attól tartani, hogy repedezett vagy száraz lesz a végeredmény. Tölthetjük házi lekvárral, gyümölcsös krémmel vagy akár csokis töltelékkel is, a tetejére pedig elég egy kevés porcukor. Egyszerű, házias sütemény, amit gluténmentesen is mindenki szívesen megkóstol.