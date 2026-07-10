Nyitott ablaknál alszol? Egy kutatás szerint az éjszakai zajok akkor is ronthatják az alvás minőségét, ha fel sem ébredsz. Mutatjuk, mikor érdemes inkább becsukni az ablakot.

Nyáron szinte magától értetődőnek tűnik, hogy nyitott ablak mellett alszunk el: a hűvösebb levegő kellemesebbnek érződik, és sokan úgy gondolják, így könnyebb pihenni. A szakértők szerint azonban nem minden esetben ez a legjobb döntés. Bár a friss levegő fontos, a nyitott ablakon át beszűrődő zajok és egyéb környezeti hatások észrevétlenül is ronthatják az alvás minőségét.

Ezért ne aludj nyitott ablaknál: a szakértők szerint többet árthat, mint gondolnád

Éjszaka nyitva hagyod az ablakot? Lehet, hogy ezzel ártasz a pihenésednek

A nyugodt, pihentető alváshoz nemcsak megfelelő hőmérsékletre, hanem csendes környezetre is szükség van. Városi környezetben azonban az éjszaka sem teljesen zajtalan: autók, motorok, késő esti beszélgetések vagy akár egy becsapódó autóajtó is elegendő lehet ahhoz, hogy megzavarja az alvás természetes ritmusát.

A németországi Johannes Gutenberg Egyetem kutatói szerint az éjszakai zajterhelés fokozza a szervezet stresszhormon-termelését. A megnövekedett kortizolszint hosszú távon hozzájárulhat a magas vérnyomás, a kedvezőtlen koleszterinszint és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatához. A kutatók szerint mindez akkor is megtörténhet, ha közben nem ébredünk fel teljesen.

A szervezet akkor is reagál, ha te nem ébredsz fel

Sokan úgy gondolják, ha végigalusszák az éjszakát, akkor biztosan jól pihentek. Valójában az agy alvás közben is figyeli a környezetet. Egy-egy hirtelen hang hatására megemelkedhet a pulzus és a vérnyomás, az alvás pedig felszínesebbé válhat, még akkor is, ha másnap reggel nem emlékszünk semmire.

A kutatók ezt evolúciós örökséggel magyarázzák: őseink számára az éjszakai zajok veszélyt jelezhettek, ezért az agy ma is érzékenyen reagál rájuk.

Nem feltétlenül a folyamatos hangzavar a legnagyobb probléma

Egyetlen hangos zaj is kizökkenthet

A Noise & Health folyóiratban megjelent kutatás szerint a rendszeres éjszakai környezeti zaj növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, különösen városi környezetben. Nem feltétlenül a folyamatos hangzavar a legnagyobb probléma: egy hirtelen motorzaj, egy hangos társaság vagy egy becsapódó ajtó is megszakíthatja az alvási ciklusokat.

Nem mindig érdemes egész éjjel nyitva hagyni az ablakot

A nyári hőségben sokan estétől reggelig nyitott ablak mellett alszanak, pedig ez nem minden helyzetben előnyös. Amikor kint még késő este is meleg van, vagy a lakás forgalmas út mellett található, a nyitott ablak nemcsak a zajt engedi be, hanem a meleg levegőt is, ilyenkor a hálószoba nehezebben hűl le, ami szintén ronthatja az alvás minőségét.

Éppen ezért sokszor hatékonyabb megoldás a kereszthuzatos, intenzív szellőztetés a hajnali vagy a késő esti órákban, amikor már érezhetően lehűlt a levegő, ez segít felfrissíteni a lakást anélkül, hogy egész éjszaka nyitva kellene hagyni az ablakot.

Tipp hűvös hálószoba is fontos. Általában a 17–19 Celsius-fok közötti szobahőmérsékletet tartják ideálisnak, ezért nyáron érdemes napközben árnyékolni a lakást, este pedig akkor szellőztetni, amikor a külső hőmérséklet már alacsonyabb. A legtöbb alvásszakértő szerint a pihentető alváshoz a csend mellett ais fontos. Általában a 17–19 Celsius-fok közötti szobahőmérsékletet tartják ideálisnak, ezért nyáron érdemes napközben árnyékolni a lakást, este pedig akkor szellőztetni, amikor a külső hőmérséklet már alacsonyabb.

Egy-egy hirtelen hang hatására megemelkedhet a pulzus és a vérnyomás

Mikor lehet mégis jó ötlet nyitott ablaknál aludni?

Amennyiben csendes, vidéki környezetben élsz, távol a forgalomtól, és az éjszakai levegő valóban hűvösebb, a nyitott ablak segíthet kellemesebb klímát teremteni a hálószobában.

Városban azonban érdemes mérlegelni, hogy a friss levegő előnyei ellensúlyozzák-e a zajterhelést.

Összegzés

A nyitott ablak önmagában nem rossz választás, de nem minden környezetben szolgálja a pihentető alvást. A legjobb megoldás általában az, ha lefekvés előtt vagy a hajnali órákban alaposan kiszellőzteted a lakást, majd éjszakára becsukod az ablakot, így egyszerre biztosíthatod a friss levegőt és a nyugodtabb alvási környezetet.

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