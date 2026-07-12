Nosalty Mit főzzek ma? Nyárias menüsor érkezik rántott hallal, frissítő fagyival és itallal

Aki felnőtt magyar ember, szinte biztosan szereti a főzeléket fasírttal - egy-két kedvence legalábbis tuti van, tippünk szerint a zöldborsó és a krumpli. Ezen a héten minden nap készítünk egy főzelékvariációt, és szerintünk még a gyerekek is odalesznek értük - a fasírtgolyókért mindenképp.