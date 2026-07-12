Utazás

2026.07.12.

Nosalty Mit főzzek ma? Nyárias menüsor érkezik rántott hallal, frissítő fagyival és itallal

Nosalty profilképe Nosalty

Nem gondoljuk túl a mai menüt: halat rántunk frissen, majd fagyival és mojitoval hűsölünk.

Míg a halunk sül, be is keverhetjük a mojitót.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

mákos süti

Mákosguba-golyó

Semmi izgi, csak maradékmentés. Egyébként a golyó közepébe lehetne tenni pl. meggyet vagy csokit, de nem volt kedvem ma cifrázni.

tejföltorta

Feketeribizlis-torta

Nagyon laktató finomság. Igazi ínyenc desszert, ha jól elvan készítve! Sütéskor mindenki a saját sütőjének a teljesítményét vegy e figyelembe!

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

makosguba-golyo
mákos süti

Mákosguba-golyó

Semmi izgi, csak maradékmentés. Egyébként a golyó közepébe lehetne tenni pl. meggyet vagy csokit, de nem volt kedvem ma cifrázni.

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept