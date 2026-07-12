Míg a halunk sül, be is keverhetjük a mojitót.
Nosalty Mit főzzek ma? Nyárias menüsor érkezik rántott hallal, frissítő fagyival és itallal
Nem gondoljuk túl a mai menüt: halat rántunk frissen, majd fagyival és mojitoval hűsölünk.
Nem gondoljuk túl a mai menüt: halat rántunk frissen, majd fagyival és mojitoval hűsölünk.
Míg a halunk sül, be is keverhetjük a mojitót.
Semmi izgi, csak maradékmentés. Egyébként a golyó közepébe lehetne tenni pl. meggyet vagy csokit, de nem volt kedvem ma cifrázni.
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Nem gondoljuk túl a mai menüt: halat rántunk frissen, majd fagyival és mojitoval hűsölünk.Nosalty
Aki felnőtt magyar ember, szinte biztosan szereti a főzeléket fasírttal - egy-két kedvence legalábbis tuti van, tippünk szerint a zöldborsó és a krumpli. Ezen a héten minden nap készítünk egy főzelékvariációt, és szerintünk még a gyerekek is odalesznek értük - a fasírtgolyókért mindenképp.Brecz Judit
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Semmi izgi, csak maradékmentés. Egyébként a golyó közepébe lehetne tenni pl. meggyet vagy csokit, de nem volt kedvem ma cifrázni.
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