9 bulguros recept, ha valami gyors, laktató és izgalmas vacsorára vágysz

Színes alapanyagok, illatos fűszerek, sokféle izgalmas fogás, melyiket alapanyagot vedd elő? A bulgur lesz a te választásod. A durumbúzából készült tört búza a közel-keleti konyha egyik alapvető hozzávalója, de ma már a hétköznapi magyar konyhában is könnyű helyet találni neki.

Bulgurból készülhet belőle tartalmas egytálétel, friss zöldséges saláta, fűszeres köret vagy akár húsos fogás alapja is, mutatjuk a kedvenc ötleteinket!

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Miért érdemes gyakrabban bulgurt főzni?

A bulgur egyik legnagyobb előnye, hogy nem igényel hosszú főzést, ezért akkor is jól jön, amikor gyorsan szeretnél valami tartalmasat az asztalra tenni. Semlegesebb íze miatt szinte bármilyen karakteresebb fűszerezéssel jól működik: a mediterrán zöldfűszerektől a közel-keleti fűszerekig rengeteg irányba el lehet vinni.

Tudtad? Az állaga is különlegessé teszi. A szemek elkészítve kellemesen pergősek maradnak, így nemcsak szaftos ételek mellé passzolnak, hanem hideg salátákban is jól működnek. A finomabb szemű bulgur egészen más textúrát ad, mint a durvább szemű változat, ezért a recept kiválasztásánál erre is érdemes figyelni.

Bulgur, ahogy még nem biztos, hogy próbáltad

Nem kell leragadni a klasszikus „hús mellé köret” kombinációnál. A bulgur jól bírja a fűszeres, paradicsomos és zöldséges ételeket, de frissítő hozzávalókkal, például citrommal, petrezselyemmel, mentával vagy ropogós zöldségekkel is kifejezetten izgalmas lesz.

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Nem csak köret: így lesz belőle komplett fogás

A bulgur különösen jól működik akkor, ha többféle hozzávalót szeretnél egyetlen ételbe összehozni. Zöldségekkel és hüvelyesekkel tartalmas, húsok mellé pedig remekül átveszi a szaftos, fűszeres raguk ízét, ha pedig marad belőle a hűtőben, másnap sem kell ugyanazt az ételt enned:

egy kis friss zöldséggel, citromlével, fűszernövényekkel vagy joghurtos öntettel egészen új fogássá alakíthatod.

Ha mégis bulgurköretet készítenél belőle:

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A bulgur jól ízesíthető: önmagában visszafogott íze miatt könnyen alkalmazkodik a recept karakteréhez.

önmagában visszafogott íze miatt könnyen alkalmazkodik a recept karakteréhez. Nem csak melegen finom: hideg salátákhoz és dobozolható ebédekhez is használható.

hideg salátákhoz és dobozolható ebédekhez is használható. Rengeteg hozzávalóval összeillik: zöldségekkel, hüvelyesekkel, hússal, friss fűszernövényekkel és különféle öntetekkel is jól párosítható.

zöldségekkel, hüvelyesekkel, hússal, friss fűszernövényekkel és különféle öntetekkel is jól párosítható. Maradékmentőnek sem utolsó: a megmaradt főtt bulgurból pillanatok alatt készülhet új saláta vagy serpenyős egytálétel.

Tipp: Ha bulgurt készítesz, ne csak a főzővízben gondolkodj: már az elkészítés elején adhatsz hozzá fűszereket, alaplevet vagy akár egy kevés paradicsomot is. Így maga a gabona is ízes lesz, nem csak az kerül rá, amit utólag hozzákeversz.

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