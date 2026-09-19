Ezt a régi magyar ételt alig ismerjük, pedig fillérekből elkészül és elképesztően finom

Krumpli, liszt, hagyma – szinte hihetetlen, hogy ennyire hétköznapi alapanyagokból ilyen laktató és finom étel készülhet.

A szatmári cinke nemcsak olcsó, hanem igazi békebeli fogás, amelyből egy tányérral a hűvösebb napokon különösen jólesik.

Egy régi magyar fogás, amelyet sokan már nem ismernek

Vannak ételek, amelyekhez nem kell egzotikus alapanyag, hosszú bevásárlólista vagy órákig tartó konyhai munka. A cinke pontosan ilyen. A hagyományos burgonyás-lisztes fogás elsősorban Szatmárban és a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén terjedt el, és közeli rokona a jóval ismertebb dödöllének, gancának vagy gánicának.

Krumpli, liszt, hagyma – szinte hihetetlen, hogy ennyire hétköznapi alapanyagokból ilyen laktató és finom étel készülhet.

A cinke egykor valódi hétköznapi étel volt: abból készült, ami szinte mindig akadt otthon. Burgonya, egy kevés liszt, hagyma és némi zsír már elég hozzá, mégis olyan tartalmas fogás kerülhet az asztalra, amely után senki sem áll fel éhesen.

A pirított hagyma teszi igazán ellenállhatatlanná

A cinke receptje

Hozzávalók

1 kg burgonya

2-3 fej vöröshagyma vagy lilahagyma

20-25 dkg liszt, illetve amennyit a burgonya felvesz

zsír vagy olaj

só

ízlés szerint húsos szalonna és savanyú káposzta

Az elkészítés egyik titka az egyszerűség. A meghámozott, felkarikázott burgonyát sós vízben puhára kell főzni, a főzővizet azonban nem szabad leönteni. Ebben törjük össze a krumplit, majd fokozatosan annyi lisztet dolgozunk hozzá, amennyit felvesz.

A masszát ezután a lábasban tovább kell forgatni és pirítani. Akkor jó, amikor már összeáll, könnyen mozgatható a fakanállal, és itt-ott enyhén meg is pirul.

Közben készülhet az étel talán legfontosabb része: a bőséges adag pirított hagyma. A vörös- vagy lilahagymát zsiradékon lassan, alaposan megpirítjuk, amíg édeskés, karamellizált ízt nem kap.

Szalonnával és savanyú káposztával még tartalmasabb

A cinke önmagában, hagymával is remek, de a régi konyha természetesen ennél is tovább tudta fokozni az élvezetet. Kisütött húsos szalonnával különösen laktató lesz, párolt savanyú káposztával pedig kellemesen savanykás ízt kap.

Amikor a burgonyás massza elkészült, evőkanállal kisebb darabokat szaggatunk belőle, majd alaposan megpakoljuk pirított hagymával. Erre kerülhet a szalonnapörc vagy a hagymás zsiradékban megpárolt savanyú káposzta.

Sütőben még ropogósabb lehet

Aki szereti a pirult széleket, annak érdemes a sütőben készült változatot is kipróbálnia. Ilyenkor nagyobb galuskákat szaggatunk a masszából, kikent tepsibe tesszük, majd hagymás zsiradékkal rétegezzük.

Addig sütjük, amíg a teteje és a széle szép aranybarnára nem pirul. Szalonnapörccel és egy kanál tejföllel tálalva már-már ünnepi komfortétel válik abból a fogásból, amelynek alapja lényegében három olcsó hozzávaló.

A cinke éppen arra emlékeztet, amit a régi magyar konyha nagyon jól tudott: nem mindig a drága alapanyagoktól lesz igazán jó egy étel. Néha elég hozzá egy adag krumpli, liszt, hagyma és egy recept, amely generációkon keresztül bizonyította, hogy az egyszerűség is lehet elképesztően finom.

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