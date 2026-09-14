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palacsinta húsos palacsinta

Hortobágyi húsos palacsinta szaftosan

Fekete Melinda
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A paprikáshoz

A palacsintához és az összeállításhoz

775
Kalória
32g
Fehérje
42.7g
Szénhidrát
51.9g
Zsír
344.2g
Víz
240.5g
Koleszterin
2.6g
Élelmi rost
6.8g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 11% Zsír

A paprikáshoz

A palacsintához és az összeállításhoz

Összesen 775 kcal
  • 7% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 11% Zsír

A paprikáshoz

A palacsintához és az összeállításhoz

Összesen 3098 kcal
  • 7% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 11% Zsír

A paprikáshoz

A palacsintához és az összeállításhoz

Összesen 118 kcal
  • 7% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Likopin

Fehérje

  • Összesen
    32 g

Zsír

  • Összesen
    51.9 g
  • Telített zsírsav
    15 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    21 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    11 g
  • Koleszterin
    241 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    785.4 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    47 mg
  • Kálcium
    144 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    52 mg
  • Foszfor
    348 mg
  • Nátrium
    190 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    42.7 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    344.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    171 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    7 mg
  • C vitamin:
    38 mg
  • D vitamin:
    22 micro
  • K vitamin:
    8 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    52 micro
  • Kolin:
    142 mg
  • Retinol - A vitamin:
    120 micro
  • α-karotin
    30 micro
  • β-karotin
    522 micro
  • β-crypt
    123 micro
  • Likopin
    643 micro
  • Lut-zea
    294 micro
Összesen 775 kcal
  • 7% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Likopin

Fehérje

  • Összesen
    128.1 g

Zsír

  • Összesen
    207.4 g
  • Telített zsírsav
    58 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    85 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    43 g
  • Koleszterin
    962 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3141.8 g
  • Cink
    11 mg
  • Szelén
    188 mg
  • Kálcium
    575 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    206 mg
  • Foszfor
    1391 mg
  • Nátrium
    759 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    170.8 g
  • Cukor
    27 mg
  • Élelmi rost
    11 mg

Víz

  • Összesen
    1376.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    683 micro
  • B6 vitamin:
    3 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    26 mg
  • C vitamin:
    153 mg
  • D vitamin:
    90 micro
  • K vitamin:
    31 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    29 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    209 micro
  • Kolin:
    569 mg
  • Retinol - A vitamin:
    482 micro
  • α-karotin
    121 micro
  • β-karotin
    2086 micro
  • β-crypt
    492 micro
  • Likopin
    2573 micro
  • Lut-zea
    1176 micro
Összesen 3098 kcal
  • 7% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Likopin

Fehérje

  • Összesen
    4.9 g

Zsír

  • Összesen
    8 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    37 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    120.4 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    22 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    8 mg
  • Foszfor
    53 mg
  • Nátrium
    29 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    6.5 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    52.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    26 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    6 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    8 micro
  • Kolin:
    22 mg
  • Retinol - A vitamin:
    18 micro
  • α-karotin
    5 micro
  • β-karotin
    80 micro
  • β-crypt
    19 micro
  • Likopin
    99 micro
  • Lut-zea
    45 micro
Összesen 118 kcal

Elkészítés

A paprikáshoz

  1. A libazsírt felhevítjük, majd lepirítjuk benne a combokat.
  2. Amíg pirul a hús, apróra vágjuk a zöldségeket.
  3. A megpirult combokat kivesszük az edényből, majd félrerakjuk. A visszamaradt zsírba mehet a hagyma, majd a paradicsom, a paprika és a fokhagyma. Ezeket addig dinszteljük, míg összeesnek.
  4. A pörkölt alapot fűszerezzük, majd visszatesszük a combokat, felöntjük vízzel és letakarva készre főzzük.
  5. A kész pörköltből kivesszük a combokat, és lefejtjük róluk a húst. A színhúst két villa segítségével szálaira szedjük majd egy kevés pörköltszafttal keverjük el.
  6. Az edényben maradt szaftot egy botmixer segítségével lepürésítjük, majd visszatesszük a tűzhelyre és behabarjuk a tejföllel és s liszttel. A liszt mennyisége attól függ, hogy mennyire sűrűsödött be a pörköltszaft.

A palacsintához és az összeállításhoz

  1. A palacsintatésztához összekeverjük az alapanyagokat, majd kevés olajon kisütjük őket
  2. A kisült palacsintákat megtöltjük a húsos töltelékkel, majd tepsibe helyezzük őket és nyakon öntjük a paprikás mártással. A mártásból hagyjuk a tálaláshoz is.
  3. A palacsintákat előmelegített sütőben kb. 10-15 perc alatt összesütjük.
  4. Tálaláskor öntözzük meg a mártással és kanalazzunk rá tejfölt.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 50 p
  • Sütés ideje: 15 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ez az étel egy igazi magyar, retro klasszikus. Éttermekben sokszor az előételeknél szerepel, pedig igazán laktató fogásról van szó. Ebben a receptben a megtöltött palacsintákat sütőben összesütjük a gazdag mártással, amitől még szaftosabb és ízesebb lesz a végeredmény.

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