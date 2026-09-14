Hortobágyi húsos palacsinta szaftosan
Hozzávalók
A paprikáshoz
-
2 ek libazsír
-
4 db csirkecomb (felső)
-
1 nagy db vöröshagyma
-
1 közepes db paradicsom
-
1 közepes db kápia paprika
-
1 g fokhagyma
-
1 kávéskanál őrölt fűszerkömény
-
1 kávéskanál bors
-
2 tk fűszerpaprika
-
só ízlés szerint
-
3 dl víz
-
150 g tejföl
-
2 csapott ek finomliszt
A palacsintához és az összeállításhoz
-
150 g finomliszt
-
2 db tojás
-
só ízlés szerint
-
50 ml napraforgó olaj
-
2 dl tej
-
2 dl szódavíz
-
2 teáskanál napraforgó olaj
- 7% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 11% Zsír
A paprikáshoz
-
8g libazsír68 kcal
-
250g csirkecomb278 kcal
-
43g vöröshagyma15 kcal
-
25g paradicsom5 kcal
-
30g kápia paprika6 kcal
-
0g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
75g víz0 kcal
-
38g tejföl74 kcal
-
5g finomliszt18 kcal
A palacsintához és az összeállításhoz
-
38g finomliszt137 kcal
-
28g tojás35 kcal
-
0 kcal
-
13g napraforgó olaj111 kcal
-
50g tej28 kcal
-
50g szódavíz0 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 11% Zsír
A paprikáshoz
-
30g libazsír270 kcal
-
1000g csirkecomb1113 kcal
-
170g vöröshagyma62 kcal
-
100g paradicsom18 kcal
-
120g kápia paprika26 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
300g víz0 kcal
-
150g tejföl297 kcal
-
20g finomliszt73 kcal
A palacsintához és az összeállításhoz
-
150g finomliszt546 kcal
-
110g tojás138 kcal
-
0 kcal
-
50g napraforgó olaj442 kcal
-
200g tej112 kcal
-
200g szódavíz0 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 11% Zsír
A paprikáshoz
-
1.1g libazsír10 kcal
-
38.3g csirkecomb43 kcal
-
6.5g vöröshagyma2 kcal
-
3.8g paradicsom1 kcal
-
4.6g kápia paprika1 kcal
-
0g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
11.5g víz0 kcal
-
5.7g tejföl11 kcal
-
0.8g finomliszt3 kcal
A palacsintához és az összeállításhoz
-
5.7g finomliszt21 kcal
-
4.2g tojás5 kcal
-
0 kcal
-
1.9g napraforgó olaj17 kcal
-
7.7g tej4 kcal
-
7.7g szódavíz0 kcal
-
0.3g napraforgó olaj0 kcal
- 7% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 32 g
Zsír
-
Összesen 51.9 g
-
Telített zsírsav 15 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 21 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 11 g
-
Koleszterin 241 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 785.4 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 47 mg
-
Kálcium 144 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 52 mg
-
Foszfor 348 mg
-
Nátrium 190 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 42.7 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 344.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 171 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 7 mg
-
C vitamin: 38 mg
-
D vitamin: 22 micro
-
K vitamin: 8 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 52 micro
-
Kolin: 142 mg
-
Retinol - A vitamin: 120 micro
-
α-karotin 30 micro
-
β-karotin 522 micro
-
β-crypt 123 micro
-
Likopin 643 micro
-
Lut-zea 294 micro
- 7% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 128.1 g
Zsír
-
Összesen 207.4 g
-
Telített zsírsav 58 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 85 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 43 g
-
Koleszterin 962 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3141.8 g
-
Cink 11 mg
-
Szelén 188 mg
-
Kálcium 575 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 206 mg
-
Foszfor 1391 mg
-
Nátrium 759 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 170.8 g
-
Cukor 27 mg
-
Élelmi rost 11 mg
Víz
-
Összesen 1376.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 683 micro
-
B6 vitamin: 3 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 26 mg
-
C vitamin: 153 mg
-
D vitamin: 90 micro
-
K vitamin: 31 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 29 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 209 micro
-
Kolin: 569 mg
-
Retinol - A vitamin: 482 micro
-
α-karotin 121 micro
-
β-karotin 2086 micro
-
β-crypt 492 micro
-
Likopin 2573 micro
-
Lut-zea 1176 micro
- 7% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 4.9 g
Zsír
-
Összesen 8 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 37 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 120.4 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 7 mg
-
Kálcium 22 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 8 mg
-
Foszfor 53 mg
-
Nátrium 29 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 6.5 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 52.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 26 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 6 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 8 micro
-
Kolin: 22 mg
-
Retinol - A vitamin: 18 micro
-
α-karotin 5 micro
-
β-karotin 80 micro
-
β-crypt 19 micro
-
Likopin 99 micro
-
Lut-zea 45 micro
Elkészítés
A paprikáshoz
- A libazsírt felhevítjük, majd lepirítjuk benne a combokat.
- Amíg pirul a hús, apróra vágjuk a zöldségeket.
- A megpirult combokat kivesszük az edényből, majd félrerakjuk. A visszamaradt zsírba mehet a hagyma, majd a paradicsom, a paprika és a fokhagyma. Ezeket addig dinszteljük, míg összeesnek.
- A pörkölt alapot fűszerezzük, majd visszatesszük a combokat, felöntjük vízzel és letakarva készre főzzük.
- A kész pörköltből kivesszük a combokat, és lefejtjük róluk a húst. A színhúst két villa segítségével szálaira szedjük majd egy kevés pörköltszafttal keverjük el.
- Az edényben maradt szaftot egy botmixer segítségével lepürésítjük, majd visszatesszük a tűzhelyre és behabarjuk a tejföllel és s liszttel. A liszt mennyisége attól függ, hogy mennyire sűrűsödött be a pörköltszaft.
A palacsintához és az összeállításhoz
- A palacsintatésztához összekeverjük az alapanyagokat, majd kevés olajon kisütjük őket
- A kisült palacsintákat megtöltjük a húsos töltelékkel, majd tepsibe helyezzük őket és nyakon öntjük a paprikás mártással. A mártásból hagyjuk a tálaláshoz is.
- A palacsintákat előmelegített sütőben kb. 10-15 perc alatt összesütjük.
- Tálaláskor öntözzük meg a mártással és kanalazzunk rá tejfölt.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 50 p
- Sütés ideje: 15 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Ez az étel egy igazi magyar, retro klasszikus. Éttermekben sokszor az előételeknél szerepel, pedig igazán laktató fogásról van szó. Ebben a receptben a megtöltött palacsintákat sütőben összesütjük a gazdag mártással, amitől még szaftosabb és ízesebb lesz a végeredmény.