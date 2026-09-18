A nagyi trükkje örökérvényű: ettől lesz sokkal egyszerűbb a nokedli szaggatása

Miért ragad rá a tészta a szaggatóra?
A nokedlitészta természeténél fogva ragacsos. Ez nem hiba, éppen ettől lesz a kifőtt nokedli puha és jellegzetesen ruganyos. Szaggatás közben azonban ez a ragacsosság okozhat némi bosszúságot.
Ha a szaggató felülete száraz, a tészta könnyebben megtapad rajta. Egy idő után akár egy vastagabb réteg is kialakulhat rajta, ami akadályozza, hogy a friss tészta egyenletesen áthaladjon a lyukakon.
Ennek eredménye lehet, hogy a nokedli nem olyan szép egyenletesen kerül a vízbe, a tészta pedig egyre nehezebben mozgatható a szaggatón.
A víz segít megelőzni a tapadást
- Ezután mehet rá a tészta, és kezdődhet a szaggatás. Ha azt tapasztaljuk, hogy ismét egyre jobban tapad, újra mártsuk meg a szaggatót.
- A módszer különösen hasznos akkor, amikor nagyobb adag nokedlit készítünk, és a szaggató felületén már kezdene felgyűlni a tészta.
Nem kell minden adag után vízbe mártani
Fontos, hogy nem valamiféle merev szabályról van szó. Nem szükséges minden egyes mozdulat után a vízbe tenni a szaggatót.
A legjobb, ha figyeljük a tészta viselkedését. Amíg szépen átmegy a lyukakon, nincs különösebb teendő. Ha viszont azt látjuk, hogy egyre több tészta marad a szaggatón, vagy nehezebben csúszik le róla, jöhet egy gyors vízbe mártás.
Ez nemcsak a munkát könnyíti meg, hanem a nokedlik méretét is egyenletesebbé teheti.
Egy fontos részlet: ne legyen túl sok víz a szaggatón
A cél nem az, hogy a szaggató csöpögjön. Elég, ha nedves lesz a felülete.
Ha közvetlenül a vízbe mártás után nagy mennyiségű víz marad rajta, az felhígíthatja a tészta felületét, és a szaggatás sem lesz olyan kényelmes. Ezért elég egy gyors mártás, majd már mehet is rá a következő adag tészta.
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Milyen legyen közben a főzővíz?
A nokedlihez használjunk bő, lobogó, sós vizet. A sok víz azért is praktikus, mert a tészta hozzáadása kevésbé hűti vissza, és a nokedliknek is van elegendő helyük megfőni.
A szaggatót ugyanebbe a főzővízbe lehet röviden belemártani. Így egyetlen edénnyel megoldható a teljes folyamat.
Arra azonban ügyeljünk, hogy a szaggató ne legyen túl forró, ha kézzel kell mozgatnunk. A konyhai eszköz nyelét pedig mindig biztonságosan fogjuk meg.