A dánok trükkjével egészen új szintre lép a krumplipüré

A krumplipüré tipikusan az az étel, amelyről azt gondoljuk, már nem nagyon lehet újat mutatni vele. Burgonya, vaj, tej, só – és kész is az egyik legnépszerűbb köret. A dánok azonban egy olyan egyszerű plusz hozzávalóval teszik izgalmasabbá, amely valószínűleg most is ott lapul a legtöbb magyar konyhában.

A különbséget nem valamilyen drága sajt vagy különleges fűszer adja, hanem a fokhagyma. Nem nyersen kerül azonban a burgonyához, hanem előtte alaposan megsütik.

Ez azért fontos, mert a sütés során a fokhagyma teljesen átalakul. A nyers gerezdek jellegzetesen csípős, erős íze megszelídül, a belsejük krémessé válik, az aromájuk pedig lágyabb, kissé édeskés lesz. Emiatt még azoknak is érdemes lehet kipróbálniuk, akik a nyers fokhagymát túl intenzívnek találják.

A legegyszerűbb, ha egy egész fej fokhagyma tetejét levágjuk úgy, hogy a gerezdek kilátszódjanak. Kevés olajjal meglocsoljuk, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk, majd alufóliába csomagoljuk.

180–190 fokos sütőben nagyjából 35–45 perc alatt puhára sül, bár egy nagyobb fejnek ennél valamivel több időre is szüksége lehet.

A különbséget nem valamilyen drága sajt vagy különleges fűszer adja.

Így kerül a fokhagyma a krumplipürébe

Ha a fokhagyma kissé kihűlt, a puha gerezdeket egyszerűen ki lehet nyomni a héjukból. Villával pépesítsük őket, majd adjuk a megfőtt burgonyához.

A dán módszer egyik trükkje, hogy nem a teljesen kész püréhez keverik hozzá a fokhagymát, hanem már a burgonya összetörése közben. Így könnyebben és egyenletesebben eloszlik, ráadásul a pürét sem kell utólag hosszasan keverni.

Ez utóbbi nem mellékes: ha a főtt burgonyát túlságosan sokáig vagy erőteljesen dolgozzuk, könnyen ragacsossá válhat.

A sült fokhagyma mellé ugyanúgy kerülhet vaj és meleg tej, mint a hagyományos változatba. Ha még gazdagabb állagot szeretnénk, a tej egy részét tejszínnel is helyettesíthetjük.

Nem csak vajjal és tejjel lehet krémes

A krumplipürét rengeteg módon lehet tovább variálni. Egy kevés tejföl enyhén savanykásabb, frissebb ízt adhat neki, míg a krémsajttól még selymesebb lesz az állaga.

Reszelt parmezánnal vagy cheddarral karakteresebb változat készíthető, a tetejére pedig kerülhet metélőhagyma, petrezselyem, pirított hagyma vagy ropogós bacon.

A sült fokhagymás verzió különösen jól működik húsok, sült zöldségek és szaftos fogások mellett, de akár önmagában is jóval izgalmasabb lehet a megszokott pürénél.

A maradék krumplipürének is van helye

Ha túl sok készült belőle, másnap sem kell ugyanabban a formában az asztalra tenni. A hideg püréből tojással és kevés liszttel burgonyás lepény készülhet, amelyet serpenyőben ropogósra süthetünk.

Sajt, újhagyma vagy friss zöldfűszerek hozzáadásával akár teljesen új étel is születhet belőle. Felhasználható gnocchihoz, pásztorpitéhez, krokettekhez, sőt krémlevesek sűrítésére is.

Néha tehát valóban csak egyetlen plusz hozzávaló választja el a hétköznapi köretet attól, hogy új kedvenc legyen belőle. A sült fokhagymás krumplipüré pedig éppen ilyen egyszerű trükk.

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