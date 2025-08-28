Ha így készíted, garantáltan tökéletes és ízletes lesz a bulgur

A bulgur nem más, mint tört búza: a búzát előfőzés után megszárítják, majd összetörik. A közel-keleti és török konyhában kedvelt alapanyag, mostanra pedig annyira népszerű lett itthon is, hogy a legtöbb áruházlánc boltjain is megtalálhatod - ráadásul alig drágább, mint a rizs.
A bulgur rengeteg hasznos tápanyagot tartalmaz, többek között tele van vassal, magnéziummal, cinkkel, rézzel, mangánnal, rosttal, foszforral, B3-vitaminnal és káliummal. Alacsonyabb kalóriatartalmának és lassabb felszívódásának köszönhetően a fogyókúrázók is szívesen fogyasztják egyszerű köretként vagy a salátájukba keverve. Magas rosttartalmának köszönhetően jót tesz az emésztésnek, így rendszeres fogyasztása ajánlott székrekedéssel, illetve gyenge emésztéssel küzdőknek.
Hogy hogyan érdemes elkészíteni?
1. lépés: Pirítsd!
A bulgurt nem muszáj átmosni, mielőtt elkezded megfőzni, azonban érdemes egy száraz serpenyőben felhasználás előtt némi olívaolajon lepirítani, hogy jobb legyen az állaga.
2. lépés: Főzés
Miután megpirítottad, ideje megfőzni. 1 bögrényi bulgurhoz 2 bögre vizet tegyél. Lényegében ugyanúgy, mint a sima rizsnél.
Forrald fel közepes lángon, adj hozzá egy kevéske sót és borsot, majd vedd vissza kislángra, és rakj rá fedőt!
3. lépés: Várj!
A főzési idő 15-25 perc közé tehető, a lényeg, hogy csak akkor kapcsold le a lángról, amikor teljesen elfőtte a vizét.
4. lépés: Utolsó simítások
Ha letelt az idő, és lekapcsoltad a gázt, akkor teríts a lábas tetejére két konyharuhát, majd hagyd így állni körülbelül 15-20 percig. Ezek után bátran tálalhatod köretként, kihűlve salátákba, de akár rakott egytálételekbe is teheted.
Összegezve, így készítsd:
- Pirítsd meg először: Nem szükséges átmosni, de olívaolajon száraz serpenyőben megpirítva jobb állagot és extra ízt kapsz.
- Főzési arány és mód:
- Arány: 1 bögrényi bulgurhoz 2 bögre víz.
- Közepes lángon forrald, sózd, borsozd, majd fedd le, és vedd le kislángra.
- Főzési idő: 15–25 percig főzd, amíg a víz teljesen elfő.
- Pihentetés: A tűz elzárása után tedd a fazék tetejére két konyharuhát, és hagyd pihenni körülbelül 15–20 percig. Így még pergősebb és ízletesebb lesz
