Ha így készíted, garantáltan tökéletes és ízletes lesz a bulgur

Egyre többen fedezik fel, milyen sokoldalú alapanyag a bulgur – már nemcsak éttermekben kérjük, hanem otthon is szívesen főzünk vele. De mi a titka annak, hogy igazán finom és pergős legyen? Mutatjuk!

A bulgur nem más, mint tört búza: a búzát előfőzés után megszárítják, majd összetörik. A közel-keleti és török konyhában kedvelt alapanyag, mostanra pedig annyira népszerű lett itthon is, hogy a legtöbb áruházlánc boltjain is megtalálhatod - ráadásul alig drágább, mint a rizs.

A bulgur rendkívül hasznos tápanyagokat tartalmaz

Sok jó kis helyen

A bulgur rengeteg hasznos tápanyagot tartalmaz, többek között tele van vassal, magnéziummal, cinkkel, rézzel, mangánnal, rosttal, foszforral, B3-vitaminnal és káliummal. Alacsonyabb kalóriatartalmának és lassabb felszívódásának köszönhetően a fogyókúrázók is szívesen fogyasztják egyszerű köretként vagy a salátájukba keverve. Magas rosttartalmának köszönhetően jót tesz az emésztésnek, így rendszeres fogyasztása ajánlott székrekedéssel, illetve gyenge emésztéssel küzdőknek.

Hogy hogyan érdemes elkészíteni?

1. lépés: Pirítsd!

A bulgurt nem muszáj átmosni, mielőtt elkezded megfőzni, azonban érdemes egy száraz serpenyőben felhasználás előtt némi olívaolajon lepirítani, hogy jobb legyen az állaga.

2. lépés: Főzés

Miután megpirítottad, ideje megfőzni. 1 bögrényi bulgurhoz 2 bögre vizet tegyél. Lényegében ugyanúgy, mint a sima rizsnél.

Forrald fel közepes lángon, adj hozzá egy kevéske sót és borsot, majd vedd vissza kislángra, és rakj rá fedőt!

A bulgurt akár fogyókúrázók is fogyaszthatják

3. lépés: Várj!

A főzési idő 15-25 perc közé tehető, a lényeg, hogy csak akkor kapcsold le a lángról, amikor teljesen elfőtte a vizét.

4. lépés: Utolsó simítások

Ha letelt az idő, és lekapcsoltad a gázt, akkor teríts a lábas tetejére két konyharuhát, majd hagyd így állni körülbelül 15-20 percig. Ezek után bátran tálalhatod köretként, kihűlve salátákba, de akár rakott egytálételekbe is teheted.

Összegezve, így készítsd:

Pirítsd meg először: Nem szükséges átmosni, de olívaolajon száraz serpenyőben megpirítva jobb állagot és extra ízt kapsz. Főzési arány és mód: Arány: 1 bögrényi bulgurhoz 2 bögre víz .

. Közepes lángon forrald, sózd, borsozd, majd fedd le, és vedd le kislángra. Főzési idő: 15–25 percig főzd, amíg a víz teljesen elfő. Pihentetés: A tűz elzárása után tedd a fazék tetejére két konyharuhát, és hagyd pihenni körülbelül 15–20 percig. Így még pergősebb és ízletesebb lesz

