10 étel székrekedés ellen – Ezeket edd, ha neked is gondjaid vannak

Sokan nem tudnak most a megfelelő étkezésre odafigyelni, és ezt megérzi az emésztőrendszerük is. Ezeket az alapanyagokat edd, ha szeretnéd jobban érezni magad.

Sokan a hétköznapok rohanásában nem tudnak kellő figyelmet fordítani a rendszeres és kiegyensúlyozott étkezésre, amit az emésztőrendszer is gyorsan megérezhet. A kapkodó étkezések, a kevés folyadékfogyasztás és a rostszegény étrend gyakori következménye a székrekedés, amely rövid idő alatt is kellemetlen panaszokat okozhat.

10 étel székrekedés ellen

Bár időnként bárkinél előfordulhat, hogy az emésztése lelassul, bizonyos élelmiszerek segíthetnek támogatni a bélműködést.

Az összevissza evésnek, a "bekapok gyorsan valamit" viselkedésnek pedig az egyik leggyakoribb velejárója, már akár rövid távon is (különösen az erre hajlamosoknál) a székrekedés. Mutatunk 10 olyan alapanyagot, amelyet érdemes gyakrabban az étrendedbe illeszteni, ha szeretnéd természetes módon elősegíteni az emésztésedet.

Mikor beszélünk a székrekedésről?

Hivatalosan akkor beszélünk székrekedésről, ha a székletürítés heti háromnál ritkábban fordul elő, vagy nehezített, fájdalmas. Ennek a tünetnek számtalan oka lehet, amelyek közül az egyéni hajlam mellett a leggyakoribb ok a nem megfelelő táplálkozás, a mozgásszegény életmód.

Milyen tünetek utalhatnak székrekedésre?

heti háromnál kevesebb székletürítés

kemény, száraz széklet

erőlködés székelés közben

puffadás

hasi diszkomfortérzet

teltségérzet

Fontos Amellett, hogy szorulásos állapotban a közérzetünk sem túl jó, a nehéz székletürítés sérüléseket okozhat végbelünkön, a nem megfelelően ürülő széklet pedig károsíthatja vastagbelünk falait , amelyek a későbbiekben már komoly panaszokat (fájdalom, gyulladás) okozhatnak.

Mivel enyhíthetjük a székrekedés kínzó tüneteit?

Figyeljünk oda a megfelelő folyadékfogyasztásra (2-2,5 l/nap), a rendszeres, kiegyensúlyozott, élelmi rostokban gazdag táplálkozásra, és a lehetőségekhez képest fizikailag aktív életmódra. A rendszeres testmozgás ma már gond nélkül megoldható edzőteremben, szabadtéren, de a négy fal között is, hiszen rengeteg, minden igényt kielégítő online edzésvideó elérhető az interneten. Amellett, hogy a mozgás javítja a keringésünket - és így az emésztőrendszeri szerveink jobb oxigénellátottságához is hozzájárul, rendszert visz a napunkba, segít a stresszoldásban, javítja a közérzetünket, és szükség szerint akár le is fáraszt.

De nézzük meg közelebbről, milyen alapanyagok szerepeljenek az étrendünkben a székrekedés elkerülésére. Kattintsd végig galériánkat!

10 fotó

Mit mondanak a kutatások a rostfogyasztásról?

A szakmai ajánlások szerint a felnőttek számára napi 25–30 gramm rost bevitele lenne ideális, azonban a legtöbben ennél jóval kevesebbet fogyasztanak.

A rostok megfelelő folyadékbevitellel együtt segíthetik a rendszeres bélműködést, ezért fontos, hogy a rostban gazdag ételek fogyasztása mellett elegendő vizet is igyunk.

Mire figyeljünk még, ha székrekedésünk van?

Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt! Ezek élelmirost-tartalma ugyanis segíti a belek mozgását, táplálja a bélben élő baktériumflórát, így tartja rendben a bélrendszer egyensúlyát.

Szintúgy bélflóránk támogatására keressük az élőflórás joghurtokat, kefireket a boltok polcain! Igyunk reggelire, tízóraira 1-1 pohárral, vagy készítsünk belőlük ízletes gyümölcsturmixokat!

Fogyasszunk magas rosttartalmú gabonapehelyből készült müzliket, müzliszeleteket. Joghurtunkba, kefirünkbe szórjunk búza- vagy zabkorpát, de tehetjük ezeket gyümölcs- vagy zöldségsalátánkra, turmixunkba is.

Kerüljük a székrekedést okozó ételeket, mint például a csokoládé, a kakaó, egyeseknél a banánt!

Gyakran együnk keveset! Étkezzünk napi 4-6-szor, így nem terheljük túl a szervezetünket, ugyanakkor folyamatos, kiegyensúlyozott munkát adunk neki.

Igyunk legalább napi 2-2,5 l folyadékot! Illesszük étrendünkbe a frissen préselt gyümölcsleveket, amelyek rosttartalma szintén pozitív hatású!

Mozogjunk rendszeresen, így javítva szervezetünk, beleink vérkeringését!

A dietetikus almát, chia magot ajánl székrekedésre

Gyakori kérdések a székrekedésről

Melyik gyümölcs segít legjobban székrekedés esetén?

Az aszalt szilva, a körte és az alma magas rosttartalmuk miatt gyakran szerepelnek a székrekedés ellen ajánlott élelmiszerek között.

Mennyi folyadékot érdemes inni székrekedés esetén?

Általános ajánlásként napi 2–2,5 liter folyadék fogyasztása javasolt, különösen akkor, ha az étrend sok rostot tartalmaz.

Egyes embereknél a kávé serkentheti a bélmozgást, ugyanakkor nem helyettesíti a megfelelő folyadék- és rostbevitelt.

Mikor kell orvoshoz fordulni székrekedés miatt?

Ha a panaszok tartósan fennállnak, visszatérően jelentkeznek, vagy egyéb tünetekkel (erős hasi fájdalom, vérzés, jelentős fogyás) társulnak, érdemes szakemberhez fordulni.

Emésztésbarát recepteket keresel?

Ha szeretnéd természetes módon támogatni az emésztésedet, érdemes olyan fogásokat választani, amelyek sok rostot tartalmaznak.

A zabkásák, a magvakkal dúsított reggelik, a hüvelyesekből készült ételek és az élőflórás tejtermékeket tartalmazó receptek egyaránt helyet kaphatnak az étrendben.

Fontos! Ha székrekedésünk hosszabb ideig fennáll, mindenképpen forduljunk problémánkkal háziorvoshoz, gasztroenterológushoz.

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