Felejtsd el az otthoni feszkót: ez a 6 szobanövény a feng shui szerint nyugtató, pozitív energiát hoz

A növények nemcsak szépek és sokunk számára a lakás büszkeségei, hanem pozitív energiát és harmóniát is hozhatnak - legalábbis a feng shui elvei szerint. A szakértők szerint bizonyos szobanövények bőséget, jó energiákat vagy akár személyiségfejlődést vonzhatnak az otthonodba, miközben az egészségedet is támogatják.

Mi az a feng shui?

A feng shui ősi kínai művészet, amely a tárgyak és terek kiegyensúlyozott elrendezését segíti elő a lakásban, hogy a harmónia és a jólét áramolhasson. Önmeghatározása szerint az Ég és a Föld törvényszerűségeinek megfigyelésével és alkalmazásával segít az ember és a természet közötti összhang megvalósításában. A hagyományos feng shui célja a legmegfelelőbb lakhely meghatározása a sikeres élethez a környező táj és terepformák elemzésével.

A feng shui szakértők szerint:

bizonyos növények is szerencsét hoznak otthon,

ezen kívül jó energiákat varázsolnak az otthonunkba

és harmóniát teremtenek a környezetünkben

Ráadásul sok beltéri növény egészségügyi előnyökkel is rendelkezik, például javítják a levegő minőségét és javítják a közérzetet.

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A hagyományos feng shui célja a legmegfelelőbb lakhely meghatározása a sikeres élethez

A legjobb szobanövények a pozitív energia érdekében

A feng shui szakértők, Anjie Cho és Susan Chan ajánlása alapján mutatunk hat szobanövényt, melyet szerezz be otthonra, ha hiszel a növények és a feng shui gyógyító erejében!

Kattints a képre, és nyílik a galéria a pozitív érzéseket, jó energiát hozó növényekkel!

6 fotó

Hogyan alkalmazd a feng shuit növényekkel?

Helyezd a növényeket a megfelelő zónákba: például a gazdagságot jelképező növényeket a lakás délnyugati részébe.

például a gazdagságot jelképező növényeket a lakás délnyugati részébe. Ügyelj a növény egészségére: az egészséges, zöld növények erősítik a pozitív energiát, míg a hervadt, beteg levelek negatív energiát sugároznak.

az egészséges, zöld növények erősítik a pozitív energiát, míg a hervadt, beteg levelek sugároznak. Kombináld más elemekkel: víz, fény és színek kiegészítik a növények hatását, így teljesebb a harmonikus tér.

További tippek:

Válassz többféle növényt , hogy a lakás minden területe energizált legyen.

, hogy a lakás minden területe energizált legyen. Rendszeresen öntözz , tápoldatozz, hogy a növények egészségesek maradjanak.

, tápoldatozz, hogy a növények egészségesek maradjanak. Kombináld a feng shui elveket szabad térrel és megfelelő világítással, hogy a pozitív energiák szabadon áramolhassanak.

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