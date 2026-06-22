Nosalty 7 nap, 7 étel: minden napra egy nosztalgiakedvenc nyári fogás jár, amit már oviban is szerettünk

Nem tudunk betelni a nosztalgikus receptekkel - a szívünk visszahúz a nagyihoz, a régi nyarakhoz és a kedves ovis emlékekhez. Éppen ezért egész héten nyárias, már kiskorunkban is imádott nosztalgikus ebédekkel várunk titeket, 7 nap, 7 étel című sorozatunk következő részében.

Kinek a borsófőzelék tükörtojással, kinek a virslis paprikás krumpli, kinek a lekváros bukta, kinek pedig a mákos vagy grízes tészta volt a nagy kedvence a menzán, otthon vagy a nagyinál. Na de mi a helyzet a szezonális, nyárias-nosztalgikus felhozatallal? Tojásos nokedli friss, ecetes fejes salátával? Strandos lángos? Meggyleves édeses-selymesen-fahéjasan, esetleg egy nagy tányér vajgaluskás borsóleves? Vagy a paradicsomos húsgombóc az, ami nagyon jól csúszott már kiskorodban is?

Lássuk, mely kedves emlékeket idéző nyárias finomságok várnak titeket 7 nap, 7 étel nevezetű válogatásunkban, mellyel minden hétfőn jelenetkezünk!

Hagyományos tojásos nokedli, receptért katt a képre! Nosalty

Ha tűkön ültök, hogy megtudjátok, milyen heti ajánlót raktunk nektek össze, és hogy mely' nosztalgikus kedvenceket tettük egy csokorba 7 napra, kattintsatok a képre a galériáért!

7 fotó

Nosztalgikus édességeket is mutatunk: