Nyár van!

2026.06.22.

Nosalty 7 nap, 7 étel: minden napra egy nosztalgiakedvenc nyári fogás jár, amit már oviban is szerettünk

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Nem tudunk betelni a nosztalgikus receptekkel - a szívünk visszahúz a nagyihoz, a régi nyarakhoz és a kedves ovis emlékekhez. Éppen ezért egész héten nyárias, már kiskorunkban is imádott nosztalgikus ebédekkel várunk titeket, 7 nap, 7 étel című sorozatunk következő részében.

Kinek a borsófőzelék tükörtojással, kinek a virslis paprikás krumpli, kinek a lekváros bukta, kinek pedig a mákos vagy grízes tészta volt a nagy kedvence a menzán, otthon vagy a nagyinál. Na de mi a helyzet a szezonális, nyárias-nosztalgikus felhozatallal? Tojásos nokedli friss, ecetes fejes salátával? Strandos lángos? Meggyleves édeses-selymesen-fahéjasan, esetleg egy nagy tányér vajgaluskás borsóleves? Vagy a paradicsomos húsgombóc az, ami nagyon jól csúszott már kiskorodban is?

Lássuk, mely kedves emlékeket idéző nyárias finomságok várnak titeket 7 nap, 7 étel nevezetű válogatásunkban, mellyel minden hétfőn jelenetkezünk!

Hagyományos tojásos nokedli fejes salátával
Hagyományos tojásos nokedli, receptért katt a képre!
Nosalty

Ha tűkön ültök, hogy megtudjátok, milyen heti ajánlót raktunk nektek össze, és hogy mely' nosztalgikus kedvenceket tettük egy csokorba 7 napra, kattintsatok a képre a galériáért!

7 fotó

Nosztalgikus édességeket is mutatunk:

Legújabb receptek

pecsenye

Sváb pecsenye

A sváb pecsenye igazi sváb étel, ami viszonylag gyorsan (egy órán belül) elkészül. Nem kell ennek túl paradicsomosnak lenni, csak, ha valaki kimondottan szereti. Egy vagy két evőkanál ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

svab-pecsenye
pecsenye

Sváb pecsenye

A sváb pecsenye igazi sváb étel, ami viszonylag gyorsan (egy órán belül) elkészül. Nem kell ennek túl paradicsomosnak lenni, csak, ha valaki kimondottan szereti. Egy vagy két evőkanál ...

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept