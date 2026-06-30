Gyümölcsleves, koviubi és tökfőzelék: mutatjuk a nyári hőség kedvenc receptjeit

Vannak bizonyos ételek, amelyek egyszerűen nem maradhatnak ki, ha a nyári konyha abszolút klasszikusairól van szó. Mi most a ti kedvenceiteket gyűjtöttük egy csokorba, így koviubi, meggyleves és strandos lángos is feltűnik a színen. Lássuk, a nyári hőség kedvenc receptjeit!
A nyári ételek egyszerre frissek és laktatóak, sok közülük jól hűsít a nagy melegben. Ilyen például a kovászos uborka, ami savanykás, ropogós és igazi klasszikus nyári kísérő. A meggyleves is népszerű, hidegen tálalva édes-savanykás ízével kifejezetten frissítő desszert vagy előétel.
A strandok és vásárok elmaradhatatlan kedvence a lángos is, ami bár nem könnyű étel, mégis a nyár egyik ikonikus fogása fokhagymával, tejföllel és sajttal.
Kattints, és nézd meg a nyár kedvenceit!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű133Kalória1.7gFehérje30.1gSzénhidrát1.7gZsír
Folyamatosan érnek be a finomabbnál finomabb nyári gyümölcsök, és ha eljön a meggyszezon, akkor bizony meggyleves is biztosan készül majdnem minden háztartásban. Ez a retró, nagymama-féle változat lesz az idei nyár kedvence!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű183Kalória8.5gFehérje40.2gSzénhidrát1.9gZsír
A kovászos uborka a nyár egyik legkedveltebb savanyúsága, ami friss, ropogós ízével tökéletesen kiegészíti a szezonális ételeket. Hagyományos, napfényen érlelt finomság, amely igazi nyári hangulatot idéz.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű121Kalória2.2gFehérje26.9gSzénhidrát1.4gZsír
A meggyleves mellett a másik szezonális kedvenc a vegyes gyümölcsleves, amibe kerülhet minden, ami épp a spájz vagy a hűtő tartalma. Ribizli, sárgabarack, alma, banán, nektarin: ezek mind-mind jól állnak egymásnak.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes571Kalória11.3gFehérje78.8gSzénhidrát22.7gZsír
A lángos a nyár elmaradhatatlan része, amit bizony nem csak a strandon tudunk kikérni a büféből. Az otthoni verzió is lehet ugyanolyan jóleső, sőt.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű233Kalória6.4gFehérje20gSzénhidrát15.3gZsír
A tökfőzelék a nyári konyha egyik klasszikusa, ami friss kaporral és zsenge főzőtökből készítve a legfinomabb. Könnyed, üdítő fogás, amely önmagában vagy feltéttel is remek választás a meleg napokon.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű208Kalória9.3gFehérje27.5gSzénhidrát6.7gZsír
A zsenge zöldborsóból készült főzelék édeskés, krémes és könnyű nyári étel. Friss alapanyagokból készítve üde ízével a szezon egyik kedvence.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű449Kalória13.8gFehérje57.5gSzénhidrát16.7gZsír
A palacsinta igazi örökkedvenc, amit friss gyümölcsökkel, lekvárral vagy túróval töltve a legjobb fogyasztani. Egyszerű, mégis mindig mosolyt csal az asztal körül ülők arcára.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű755Kalória21.7gFehérje58.3gSzénhidrát49.3gZsír
A lecsó a nyár ízeit sűríti egyetlen ételbe, hiszen zamatos paprika, paradicsom és hagyma alkotja az alapját. Frissen elkészítve önmagában vagy különféle feltétekkel is laktató és ízletes fogás.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű464Kalória7gFehérje66.7gSzénhidrát19.5gZsír
A meggyes pite a nyári gyümölcsszezon egyik legnépszerűbb süteménye: a meggy és az omlós tészta párosánál aligha akad kívánatosabb.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű257Kalória4.3gFehérje27.9gSzénhidrát15.3gZsír
A zöldbabfőzelék könnyű, házias étel, amit fogyaszthatunk önmagában, de feltéttel tálalva igazán tartalmas ebéd lehet.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű217Kalória1.6gFehérje54.6gSzénhidrát0.5gZsír
Itt a befőzés ideje! És ha már sárgabarack-szezon, akkor nem maradhat el ő sem. Miért ne szánnánk rá egy pár órát erre a nemes feladatra, ha még télen is a nyár ízét vehetjük elő a kamrából?