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2026.06.30.

Gyümölcsleves, koviubi és tökfőzelék: mutatjuk a nyári hőség kedvenc receptjeit

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A nyár talán a legtöbb szezonális étel elkészítésének lehetőségét rejti magában, hiszen a rengeteg friss zöldség és gyümölcs folyamatosan kínálja magát. Összegyűjtöttük nektek a kedvenc receptjeiteket, hogy egy helyről tudjatok válogatni a nyár favoritjaiból!

Vannak bizonyos ételek, amelyek egyszerűen nem maradhatnak ki, ha a nyári konyha abszolút klasszikusairól van szó. Mi most a ti kedvenceiteket gyűjtöttük egy csokorba, így koviubi, meggyleves és strandos lángos is feltűnik a színen. Lássuk, a nyári hőség kedvenc receptjeit!

Klasszikus meggyleves
Gyümölcsleves, koviubi és tökfőzelék: mutatjuk a nyári hőség kedvenc receptjeit

A nyári ételek egyszerre frissek és laktatóak, sok közülük jól hűsít a nagy melegben. Ilyen például a kovászos uborka, ami savanykás, ropogós és igazi klasszikus nyári kísérő. A meggyleves is népszerű, hidegen tálalva édes-savanykás ízével kifejezetten frissítő desszert vagy előétel.

A strandok és vásárok elmaradhatatlan kedvence a lángos is, ami bár nem könnyű étel, mégis a nyár egyik ikonikus fogása fokhagymával, tejföllel és sajttal.

Kattints, és nézd meg a nyár kedvenceit!

  1. Klasszikus meggyleves mélytányérban

    Klasszikus meggyleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    133
    Kalória
    1.7g
    Fehérje
    30.1g
    Szénhidrát
    1.7g
    Zsír
    Még több meggyleves

    Folyamatosan érnek be a finomabbnál finomabb nyári gyümölcsök, és ha eljön a meggyszezon, akkor bizony meggyleves is biztosan készül majdnem minden háztartásban. Ez a retró, nagymama-féle változat lesz az idei nyár kedvence!
  2. Kovászos uborka egyszerűen

    Kovászos uborka egyszerűen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    183
    Kalória
    8.5g
    Fehérje
    40.2g
    Szénhidrát
    1.9g
    Zsír
    Még több kovászos uborka

    A kovászos uborka a nyár egyik legkedveltebb savanyúsága, ami friss, ropogós ízével tökéletesen kiegészíti a szezonális ételeket. Hagyományos, napfényen érlelt finomság, amely igazi nyári hangulatot idéz.
  3. Gyümölcsleves halványszürke tányérban tálalva, sok-sok darabos gyümölccsel, a tetején egy kanál mascarponéval tálalva

    Selymes-krémes gyümölcsleves a nyár legjavából

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    121
    Kalória
    2.2g
    Fehérje
    26.9g
    Szénhidrát
    1.4g
    Zsír
    Még több gyümölcsleves

    A meggyleves mellett a másik szezonális kedvenc a vegyes gyümölcsleves, amibe kerülhet minden, ami épp a spájz vagy a hűtő tartalma. Ribizli, sárgabarack, alma, banán, nektarin: ezek mind-mind jól állnak egymásnak.
  4. Lángos

    Klasszik lángos

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    571
    Kalória
    11.3g
    Fehérje
    78.8g
    Szénhidrát
    22.7g
    Zsír
    Még több hagyományos lángos

    A lángos a nyár elmaradhatatlan része, amit bizony nem csak a strandon tudunk kikérni a büféből. Az otthoni verzió is lehet ugyanolyan jóleső, sőt.
  5. Egyszerű tökfőzelék

    Egyszerű tökfőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    233
    Kalória
    6.4g
    Fehérje
    20g
    Szénhidrát
    15.3g
    Zsír
    Még több tökfőzelék

    A tökfőzelék a nyári konyha egyik klasszikusa, ami friss kaporral és zsenge főzőtökből készítve a legfinomabb. Könnyed, üdítő fogás, amely önmagában vagy feltéttel is remek választás a meleg napokon.
  7. Krémes zöldborsófőzelék

    Krémes zöldborsófőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    208
    Kalória
    9.3g
    Fehérje
    27.5g
    Szénhidrát
    6.7g
    Zsír
    Még több zöldborsófőzelék

    A zsenge zöldborsóból készült főzelék édeskés, krémes és könnyű nyári étel. Friss alapanyagokból készítve üde ízével a szezon egyik kedvence.
  8. Egymásra halmozott, töltött, aranybarna palacsinták porcukorral hintve,.

    Palacsinta alaprecept

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    449
    Kalória
    13.8g
    Fehérje
    57.5g
    Szénhidrát
    16.7g
    Zsír
    Még több palacsinta alaptészta

    A palacsinta igazi örökkedvenc, amit friss gyümölcsökkel, lekvárral vagy túróval töltve a legjobb fogyasztani. Egyszerű, mégis mindig mosolyt csal az asztal körül ülők arcára.
  9. Lecsó

    Hagyományos nyári lecsó

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    755
    Kalória
    21.7g
    Fehérje
    58.3g
    Szénhidrát
    49.3g
    Zsír
    Még több lecsó

    A lecsó a nyár ízeit sűríti egyetlen ételbe, hiszen zamatos paprika, paradicsom és hagyma alkotja az alapját. Frissen elkészítve önmagában vagy különféle feltétekkel is laktató és ízletes fogás.
  10. Nyári meggyes pite

    Nyári meggyes pite

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    464
    Kalória
    7g
    Fehérje
    66.7g
    Szénhidrát
    19.5g
    Zsír
    Még több meggyes pite

    A meggyes pite a nyári gyümölcsszezon egyik legnépszerűbb süteménye: a meggy és az omlós tészta párosánál aligha akad kívánatosabb.
  11. Zöldbabfőzelék

    Egyszerű zöldbabfőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    257
    Kalória
    4.3g
    Fehérje
    27.9g
    Szénhidrát
    15.3g
    Zsír
    Még több zöldbabfőzelék

    A zöldbabfőzelék könnyű, házias étel, amit fogyaszthatunk önmagában, de feltéttel tálalva igazán tartalmas ebéd lehet.
  13. Elronthatatlan sárgabaracklekvár

    Elronthatatlan sárgabaracklekvár

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    217
    Kalória
    1.6g
    Fehérje
    54.6g
    Szénhidrát
    0.5g
    Zsír
    Még több sárgabaracklekvár

    Itt a befőzés ideje! És ha már sárgabarack-szezon, akkor nem maradhat el ő sem. Miért ne szánnánk rá egy pár órát erre a nemes feladatra, ha még télen is a nyár ízét vehetjük elő a kamrából?

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