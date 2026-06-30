A nyár talán a legtöbb szezonális étel elkészítésének lehetőségét rejti magában, hiszen a rengeteg friss zöldség és gyümölcs folyamatosan kínálja magát. Összegyűjtöttük nektek a kedvenc receptjeiteket, hogy egy helyről tudjatok válogatni a nyár favoritjaiból!

Vannak bizonyos ételek, amelyek egyszerűen nem maradhatnak ki, ha a nyári konyha abszolút klasszikusairól van szó. Mi most a ti kedvenceiteket gyűjtöttük egy csokorba, így koviubi, meggyleves és strandos lángos is feltűnik a színen. Lássuk, a nyári hőség kedvenc receptjeit!

Gyümölcsleves, koviubi és tökfőzelék: mutatjuk a nyári hőség kedvenc receptjeit

A nyári ételek egyszerre frissek és laktatóak, sok közülük jól hűsít a nagy melegben. Ilyen például a kovászos uborka, ami savanykás, ropogós és igazi klasszikus nyári kísérő. A meggyleves is népszerű, hidegen tálalva édes-savanykás ízével kifejezetten frissítő desszert vagy előétel.

A strandok és vásárok elmaradhatatlan kedvence a lángos is, ami bár nem könnyű étel, mégis a nyár egyik ikonikus fogása fokhagymával, tejföllel és sajttal.

Kattints, és nézd meg a nyár kedvenceit!