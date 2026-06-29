Nosalty 7 nap, 7 étel – Rapid, sütés nélküli, gyomorkönnyű ételek készülnek

A sütőt messziről elkerüljük, igaz, a gáztűzhely adott esetben elő-előkerül majd. Lesz itt főzelék, hűsítő zöldségleves, gyors lecsó és tésztasaláta is!

A kánikulában az a jó, amellett, hogy kevés ruhában flangálhatunk, vízpartra járhatunk, és késő este is élvezhetjük a nyár adta programlehetőségeket, hogy kevésbé vagyunk éhesek, így akár a fogyókúrák, diéták illetve a tudatos, könnyedebb, zöldségdúsabb étrend szezonjának is kinevezhetjük. Ilyenkor a testünk tényleg jóval nehezebben birkózik meg a zsíros, nehéz fogásokkal, a napi húsfogyasztással, a bő olajban sült ételeket meg pláne ne a forró nyárra tartogassuk!

Aktuális 7 nap, 7 étel epizódunkban sütés nélküli receptek, maximálisan nyárias levesek, főételek és saláták következnek, hogy ne kelljen annyit izzadni a konyhában, és a gyomrunk se nehezüljön el.

Avokádókrémes toast tükörtojással, a könnyű ebédötlet - recept a képre kattintva nyitható! Nosalty

A héten előkerül a paradicsom, a zöldbab, a cukkini, a görögdinnye, az egészséges zöldsalátafélék, a sóska és a zöldborsó is - minden alapanyagot a nyári szezon tiszteletére válogattuk. További hozzávalóink pedig a tonhal(konzerv), a csirkemell, a fetasajt, a tojás, a bulgur és a különböző tésztafélék lesznek. Kreatív, sütés nem igénylő ételek, melyek jóllakást és elnehezülésmentes ebédélményt tartogatnak!

Kattintsatok a képre, és nyílik a galéria a 7 recepttel!

7 fotó

Természetesen sütés nélküli sütirecepteket is mutatunk:

Nosalty Heti Menü – Kánikulakompatibilis gyümölcslevesek, 25 perces tészták és hűs édességek