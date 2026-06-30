Életmód

2026.06.30.

A Pandora frissítő élménnyel vár – Popup-oázis a belváros szívében

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Vannak helyek, amelyek egyetlen pillanat alatt képesek kiszakítani téged a város megszokott ritmusából. Egy fagylalt egy forró nyári délutánon, egy macaron a teraszon ülve, egy nyári találkozás, amelyből örök emlék lesz.

Június végén Budapest egyik legkedveltebb édességműhelye pontosan ilyen hellyé válik: a Pandora egy hétre átveszi a Chez Dodo-t, és egy olyan világot költöztet a belváros szívébe, amely a nyár könnyedségét, az utazás örömét és a közösen megélt pillanatok szépségét ünnepli.

Chez Dodo

A rózsaszín oázis június 29. és július 5. között várja a vendégeket limitált kiadású macaronszortimenttel, friss fagylaltokkal és jeges italokkal – amelyek a kollekció színeiből, hangulatából és történeteiből merítenek inspirációt.

Chez Dodo

Az egy hétig elérhető különlegességek egyszerre idézik meg a vízparti nyarakat, a mediterrán utazások könnyedségét és azokat az apró örömöket, amelyek miatt egy nyári nap emlékezetessé válik. Az együttműködés a nyár hangulatát kézzelfogható formába önti: az enteriőr, az ízek és az apró részletek egyaránt a Pandora legújabb kollekciójára reflektálnak, amelyet a természet folyamatos változása, a víz mozgása és a nyári kalandok inspiráltak.

Chez Dodo

A nyári pop-up élmény egy rövid megállásra hív: érdemes lelassulni, átadni magunkat a nyár ritmusának, és észrevenni azokat a részleteket, amelyekből a legszebb történetek születnek.

A Pandora 2026. június 29. és július 5. között vár a Chez Dodo-ban (1051 Budapest, Sas utca 7.), ahol egy hétre az ékszerek, az ízek és a nyári emlékek egy közös történetté fonódnak össze.

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