Wellington szűzpecsenye, ahogy Sváby András készíti
Hozzávalók
tejszínes burgonyagratin
-
35 dkg burgonya
-
35 dkg zeller
-
2 ek vaj
-
1 gerezd fokhagyma
-
150 g gruyére sajt
-
5 dl habtejszín
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
szerecsendió ízlés szerint
borsmártás
-
1 ek rózsabors
-
1 ek zöldbors
-
1 ek vaj
-
1 ek olívaolaj
-
0.5 db vöröshagyma
-
2 dl alaplé
-
40 ml brandy
-
2 ek mogyoróvaj
-
1 dl habtejszín
-
40 g vaj
szűzpecsenye
-
75 dkg gomba (vegyes gombák)
-
2 ek vaj
-
1 ek olívaolaj
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
kakukkfű ízlés szerint
-
50 dkg sertés szűzpecsenye (egy szép darab)
-
100 g prosciutto
-
1 csomag leveles tészta
-
1 db tojás
- 9% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 15% Zsír
tejszínes burgonyagratin
-
58g burgonya34 kcal
-
58g zeller21 kcal
-
5g vaj33 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
25g gruyére sajt103 kcal
-
83g habtejszín243 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
borsmártás
-
0 kcal
-
1g zöldbors2 kcal
-
2g vaj17 kcal
-
1g olívaolaj12 kcal
-
8g vöröshagyma3 kcal
-
33g alaplé2 kcal
-
7g brandy15 kcal
-
5g mogyoróvaj32 kcal
-
17g habtejszín49 kcal
-
7g vaj48 kcal
szűzpecsenye
-
125g gomba27 kcal
-
5g vaj33 kcal
-
1g olívaolaj12 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
91 kcal
-
17g prosciutto42 kcal
-
46g leveles tészta170 kcal
-
9g tojás12 kcal
- 9% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 15% Zsír
tejszínes burgonyagratin
-
350g burgonya202 kcal
-
350g zeller126 kcal
-
28g vaj201 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
150g gruyére sajt620 kcal
-
500g habtejszín1460 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
borsmártás
-
0 kcal
-
4g zöldbors10 kcal
-
14g vaj100 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
45g vöröshagyma16 kcal
-
200g alaplé14 kcal
-
40g brandy92 kcal
-
32g mogyoróvaj191 kcal
-
100g habtejszín292 kcal
-
40g vaj287 kcal
szűzpecsenye
-
750g gomba160 kcal
-
28g vaj201 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
500g sertés szűzpecsenye545 kcal
-
100g prosciutto250 kcal
-
275g leveles tészta1020 kcal
-
55g tojás69 kcal
- 9% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 15% Zsír
tejszínes burgonyagratin
-
9.8g burgonya6 kcal
-
9.8g zeller4 kcal
-
0.8g vaj6 kcal
-
0.1g fokhagyma0 kcal
-
4.2g gruyére sajt17 kcal
-
14g habtejszín41 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
borsmártás
-
0 kcal
-
0.1g zöldbors0 kcal
-
0.4g vaj3 kcal
-
0.2g olívaolaj2 kcal
-
1.3g vöröshagyma0 kcal
-
5.6g alaplé0 kcal
-
1.1g brandy3 kcal
-
0.9g mogyoróvaj5 kcal
-
2.8g habtejszín8 kcal
-
1.1g vaj8 kcal
szűzpecsenye
-
20.9g gomba4 kcal
-
0.8g vaj6 kcal
-
0.2g olívaolaj2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
15 kcal
-
2.8g prosciutto7 kcal
-
7.7g leveles tészta28 kcal
-
1.5g tojás2 kcal
- 9% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 69% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 43.1 g
Zsír
-
Összesen 74.7 g
-
Telített zsírsav 41 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 20 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 268 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2022.6 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 45 mg
-
Kálcium 373 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 82 mg
-
Foszfor 647 mg
-
Nátrium 868 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 37.8 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 346.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 485 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 16 mg
-
D vitamin: 51 micro
-
K vitamin: 29 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 12 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 48 micro
-
Kolin: 150 mg
-
Retinol - A vitamin: 477 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 100 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 48 micro
- 9% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 69% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 258.5 g
Zsír
-
Összesen 448.1 g
-
Telített zsírsav 244 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 121 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 21 g
-
Koleszterin 1608 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 12135.8 g
-
Cink 24 mg
-
Szelén 268 mg
-
Kálcium 2240 mg
-
Vas 15 mg
-
Magnézium 490 mg
-
Foszfor 3884 mg
-
Nátrium 5209 mg
-
Réz 4 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 226.7 g
-
Cukor 48 mg
-
Élelmi rost 24 mg
Víz
-
Összesen 2076.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2911 micro
-
B6 vitamin: 7 mg
-
B12 Vitamin: 7 micro
-
E vitamin: 16 mg
-
C vitamin: 99 mg
-
D vitamin: 305 micro
-
K vitamin: 173 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 6 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 6 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 69 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 289 micro
-
Kolin: 899 mg
-
Retinol - A vitamin: 2862 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 599 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 1 micro
-
Lut-zea 290 micro
- 9% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 69% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 7.2 g
Zsír
-
Összesen 12.5 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 45 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 339 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 7 mg
-
Kálcium 63 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 14 mg
-
Foszfor 108 mg
-
Nátrium 146 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 6.3 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 58 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 81 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 9 micro
-
K vitamin: 5 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 8 micro
-
Kolin: 25 mg
-
Retinol - A vitamin: 80 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 17 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 8 micro
Elkészítés
tejszínes burgonyagratin
- A burgonyákat és a zellert is meghámozzuk, majd mandolinon olyan vékonyra szeleteljük, mint ahogyan az uborkát szoktuk.
- Egy sütőedényt kikenünk egy kevés vajjal, majd belenyomunk egy fokhagymát és szétkenjük azt is az oldalán körben. Ezután jöhet is a rétegezés: a burgonya- és zellerszeletek mehetnek vegyesen, időnként pedig nyomogassuk le őket, hogy szép tömör legyen majd a gratin.
- Kb. kétcentinként fűszerezzük sóval, borssal, szerecsendióval, szórjuk meg reszelt sajttal, majd locsoljunk rá habtejszínt. Időnként morzsoljunk némi vajat is a rétegek közé, és folytassuk ezt mindaddig, amíg elfogynak az alapanyagaink. A tetejére mindenképpen maradjon kevés tejszín és vaj.
- Az összeállított gratint ezután tegyük a sütőbe, ahol 180 fokon kb. 50-60 perc alatt készre sül. Az első fél órában süssük lefedve, majd fedetlenül hagyjuk készre pirulni.
borsmártás
- A kétféle borsot mozsárban enyhén megtörjük, majd egy üres, száraz edényben kicsit lepirítjuk, amíg kellemesen illatozni kezd. Ekkor félretesszük.
- Az edényben vaj és olívaolaj keverékén üvegesre pároljuk a hagymát, majd ha már jónak ítéljük, hozzákeverjük a borsot. Felöntjük az alaplével és kevés brandy-vel, majd hagyjuk főni 15-20 percet, ezalatt a hagyma megpuhul és szinte szétfő.
- Ekkor jöhet bele a tejszín, és a mogyoróvaj - utóbbi nemcsak szuper ízt varázsol neki, de kicsit be is sűríti a mártást. Végül dobjunk bele még egy kevés extra vajat is, ami selymessé és fényessé varázsolja a szószt.
szűzpecsenye
- A gombákat késes aprítóba tesszük és pulzálva ledaráljuk. Fontos, hogy ne krémesre daráljuk, hanem finomra aprítsuk, éppen ezért érdemes több adagban dolgozni vele.
- A gombát ezután kevés zsiradékon, szigorúan só nélkül pirítani kezdjük. Fontos, hogy a lehető legtöbb folyadék távozzon belőle, így csak akkor sózzuk-borsozzuk, amikor már jelentősen összeesett a térfogata. Fűszerezzük ízlés szerint, de ha ránk hallgattok, akkor rengeteg, friss kakukkfűvel bolondítjátok meg a gombát!
- A kész gombát ezután hagyjuk teljesen kihűlni, közben pedig elő tudjuk készíteni a szűzpecsenyét. A húst, ha szükséges, szabadítsuk meg a mócsingosabb, hártyásabb részektől - nekünk most szerencsénk volt, mert szinte teljesen konyhakész, pofás húsdarabot kaptunk.
- A szűzpecsenyét ezután sózzuk-borsozzuk alaposan, majd pirítsuk körbe vaj és olívaolaj keverékén. Amikor készen van, tegyük félre és hagyjuk picit ezt is pihenni.
- Vegyük elő a leveles tésztát és tekerjük ki. Fektessük rá középre a prosciutto-szeleteket, nagyjából akkora területen, amennyit a szűz felülete igényel, majd halmozzuk rá a párolt gombát is és egyengessük el. Erre jöhet aztán az elősütött szűz.
- Ügyesen tekerjük fel a leveles tésztát, úgy, hogy a rétegek szépen körbeöleljék a gombát. A felesleges tésztát vágjuk le kétoldalt és kiszűróformával készítsünk belőle karácsonyi mintákat.
- A megformázott Wellingtont tegyük át egy sütőpapíros tepsire, majd helyzzük a tetejére a dekorációs tésztafigurákat. Kenjük le az egészet tojással, majd mehet is a sütőbe: 190-200 fokon süssük körülbelül 25 percig.
- A kész Wellington szűzpecsenyét hagyjuk picit pihenni, majd szeleteljük. Tálaljuk mellé a burgonyagratint és a borsmártást.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 100 p
- Sütés hőfoka: 190 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Sváby András családjában igazi ünnepi jolly joker a Wellington, amit ezúttal szaftos szűzpecsenyéből készített el. Mellé tejszínes-zelleres burgonyagratint és selymes borsmártást is készített, ami még meghittebbé varázsolja ezt a csodás fogást.