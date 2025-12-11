Wellington szűzpecsenye, ahogy Sváby András készíti

A karácsony vitathatatlanul a finom falatok ünnepe, de ez még nem jelenti azt, hogy mindenki konyhai sürgés-forgással szeretné tölteni az ünnepeket. Ezer és egy oka lehet annak, ha valaki úgy dönt, idén inkább rendelne, vagy idén is rendelne, esetleg csak kipróbálna valami újat, és egyiket sem dolga senkinek megítélni. Mi viszont azért vagyunk itt, hogy segítsünk!