Wellington szűzpecsenye, ahogy Sváby András készíti

Wellington szűzpecsenye tejszínes burgonyagratinnal és borsmártással
Hozzávalók

tejszínes burgonyagratin

borsmártás

szűzpecsenye

1002
Kalória
43.1g
Fehérje
37.8g
Szénhidrát
74.7g
Zsír
346.1g
Víz
267.9g
Koleszterin
4.1g
Élelmi rost
8g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 15% Zsír

tejszínes burgonyagratin

borsmártás

szűzpecsenye

Összesen 1002 kcal
  • 9% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 15% Zsír

tejszínes burgonyagratin

borsmártás

szűzpecsenye

Összesen 6002 kcal
  • 9% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 15% Zsír

tejszínes burgonyagratin

borsmártás

szűzpecsenye

Összesen 167 kcal
  • 9% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 15% Zsír
  • 69% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    43.1 g

Zsír

  • Összesen
    74.7 g
  • Telített zsírsav
    41 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    20 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    268 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2022.6 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    45 mg
  • Kálcium
    373 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    82 mg
  • Foszfor
    647 mg
  • Nátrium
    868 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    37.8 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    346.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    485 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    16 mg
  • D vitamin:
    51 micro
  • K vitamin:
    29 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    12 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    48 micro
  • Kolin:
    150 mg
  • Retinol - A vitamin:
    477 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    100 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    48 micro
Összesen 167 kcal

Elkészítés

tejszínes burgonyagratin

  1. A burgonyákat és a zellert is meghámozzuk, majd mandolinon olyan vékonyra szeleteljük, mint ahogyan az uborkát szoktuk.
  2. Egy sütőedényt kikenünk egy kevés vajjal, majd belenyomunk egy fokhagymát és szétkenjük azt is az oldalán körben. Ezután jöhet is a rétegezés: a burgonya- és zellerszeletek mehetnek vegyesen, időnként pedig nyomogassuk le őket, hogy szép tömör legyen majd a gratin.
  3. Kb. kétcentinként fűszerezzük sóval, borssal, szerecsendióval, szórjuk meg reszelt sajttal, majd locsoljunk rá habtejszínt. Időnként morzsoljunk némi vajat is a rétegek közé, és folytassuk ezt mindaddig, amíg elfogynak az alapanyagaink. A tetejére mindenképpen maradjon kevés tejszín és vaj.
  4. Az összeállított gratint ezután tegyük a sütőbe, ahol 180 fokon kb. 50-60 perc alatt készre sül. Az első fél órában süssük lefedve, majd fedetlenül hagyjuk készre pirulni.

borsmártás

  1. A kétféle borsot mozsárban enyhén megtörjük, majd egy üres, száraz edényben kicsit lepirítjuk, amíg kellemesen illatozni kezd. Ekkor félretesszük.
  2. Az edényben vaj és olívaolaj keverékén üvegesre pároljuk a hagymát, majd ha már jónak ítéljük, hozzákeverjük a borsot. Felöntjük az alaplével és kevés brandy-vel, majd hagyjuk főni 15-20 percet, ezalatt a hagyma megpuhul és szinte szétfő.
  3. Ekkor jöhet bele a tejszín, és a mogyoróvaj - utóbbi nemcsak szuper ízt varázsol neki, de kicsit be is sűríti a mártást. Végül dobjunk bele még egy kevés extra vajat is, ami selymessé és fényessé varázsolja a szószt.

szűzpecsenye

  1. A gombákat késes aprítóba tesszük és pulzálva ledaráljuk. Fontos, hogy ne krémesre daráljuk, hanem finomra aprítsuk, éppen ezért érdemes több adagban dolgozni vele.
  2. A gombát ezután kevés zsiradékon, szigorúan só nélkül pirítani kezdjük. Fontos, hogy a lehető legtöbb folyadék távozzon belőle, így csak akkor sózzuk-borsozzuk, amikor már jelentősen összeesett a térfogata. Fűszerezzük ízlés szerint, de ha ránk hallgattok, akkor rengeteg, friss kakukkfűvel bolondítjátok meg a gombát!
  3. A kész gombát ezután hagyjuk teljesen kihűlni, közben pedig elő tudjuk készíteni a szűzpecsenyét. A húst, ha szükséges, szabadítsuk meg a mócsingosabb, hártyásabb részektől - nekünk most szerencsénk volt, mert szinte teljesen konyhakész, pofás húsdarabot kaptunk.
  4. A szűzpecsenyét ezután sózzuk-borsozzuk alaposan, majd pirítsuk körbe vaj és olívaolaj keverékén. Amikor készen van, tegyük félre és hagyjuk picit ezt is pihenni.
  5. Vegyük elő a leveles tésztát és tekerjük ki. Fektessük rá középre a prosciutto-szeleteket, nagyjából akkora területen, amennyit a szűz felülete igényel, majd halmozzuk rá a párolt gombát is és egyengessük el. Erre jöhet aztán az elősütött szűz.
  6. Ügyesen tekerjük fel a leveles tésztát, úgy, hogy a rétegek szépen körbeöleljék a gombát. A felesleges tésztát vágjuk le kétoldalt és kiszűróformával készítsünk belőle karácsonyi mintákat.
  7. A megformázott Wellingtont tegyük át egy sütőpapíros tepsire, majd helyzzük a tetejére a dekorációs tésztafigurákat. Kenjük le az egészet tojással, majd mehet is a sütőbe: 190-200 fokon süssük körülbelül 25 percig.
  8. A kész Wellington szűzpecsenyét hagyjuk picit pihenni, majd szeleteljük. Tálaljuk mellé a burgonyagratint és a borsmártást.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Főzés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 100 p
  • Sütés hőfoka: 190 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
Sváby András családjában igazi ünnepi jolly joker a Wellington, amit ezúttal szaftos szűzpecsenyéből készített el. Mellé tejszínes-zelleres burgonyagratint és selymes borsmártást is készített, ami még meghittebbé varázsolja ezt a csodás fogást.

