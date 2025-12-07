Induljon a bejgli-szezon! – 9 hely, ha idén rendelnéd a bejglit és szeretnél biztosra menni

Bejgli nélkül nincs karácsony, és bár tudom, hogy a sokféle bejgli vallás azon a közös alapon nyugszik, hogy a legjobb a házi, megértem azokat is, akik nem tudnak, vagy nem akarnak még sütéssel is bajlódni az ünnepek előtt/alatt. A rendelés viszont sokszor hazárdjáték, ezért most mutatunk kilenc helyet, akik szentestére az asztalokra varázsolják a tökéletes minőségű bejglit, és nektek rá sem kell néznetek a sodrófára.

KIOSK

A KIOSK minden évben elkényeztet bennünket, ha karácsonyi finomságokról van szó. Most is készen áll a webshopjuk, különféle sütiboxokat, tojáslikőrt, zsírjában eltett kacsamájat is találtok a webshopjukban. A jó hír, hogy bejglit is rendelhettek tőlük, ha épp az hiányzik az ünnepi asztalról, vagy ajándékba adnátok valakinek. A bejglik félkilósak, és 4450 Ft-ba kerülnek, a kínálatban az örök klasszikusok a diós és a mákos szerepelnek. A rendelésleadásnál az átvételi nap megadására figyeljetek, hogy biztos időben hozzájussatok a kiválasztott finomságokhoz.



KIOSK

Budapest, Március 15. tér 4.

Nyitvatartás: hétfő-szerda és vasárnap 12.00-23.00, csütörtök-szombat 12.00-0.00

Jó Süti

A Hunyadi téri piacra azért járok, hogy egyrészt beszerezzem a szombati és vasárnapi ebéd hozzávalóit, másrészt, hogy megvegyem a sütit ebéd utánra. Meg azt a falatnyi pogácsát tízórainak. A Jó Süti standján elképesztően finom házisütik sorakoznak, sósak, édesek, mentesek egyaránt. Karácsonyra rendelhettek tőlük sütiboxokat, illetve ők is készülnek diós illetve mákos bejglivel. Előbbinek 3700 Ft 500 grammja, utóbbinak pedig 3900. Házi sütit szeretnétek karácsonyra, de most nem tudjátok megsütni? Szerencsére vannak, akik azért jöttek, hogy ilyenkor (is) segítsenek. Higgyétek el, a Jó Sütivel nem lehet hibázni, ráadásul, ha tényleg ízlett, szombatonként végig tudjátok kóstolni a kínálatot. A Hunyadi téren találkozunk!

Jó Süti

Nőtincs, Repce utca 1.

Elérhetőség: heritageland@gmail.com // +36 20 372 42 35

Falusi Kosár

Csorba Noémi vállalkozása a Falusi Kosár egész évben tökéletes választás,

ha minőségi, háztáji zöldséget-gyümölcsöt szeretne valaki az asztalára, ha megbízható gazdáktól venné a húst, és akkor is, ha tökéletes tészta-töltelék arányú diós illetve mákos bejglit áhít karácsonyra.

Nincs más tennivaló, mint felmenni a webshopjukba és kiválasztani, hány rúd bejglit szeretnétek rendelni. A karácsony sztárjait egyébként Pataki Ádám, mestercukrász készíti, úgyhogy ha csak egy minimális aggodalom is volt bennetek a minőséggel kapcsolatban, felejtsétek el. Csak készüljetek arra az első, tökéletes harapásra, amikor a karácsonyi vacsora után megkezditek a bejglit. Csodálatos lesz.

Falusi Kosár

Elérhetőség: info@falusikosar.hu // +36 30 102 81 01

Rege Cukrászda

Az Apátsági Rege Cukrászda, november 22-től várja az előrendeléseket a karácsonyi finomságokra. Ha sikerült megállni, hogy ne rendelj meg tőlük mindent, amit megkívántál, sok sikert, akkor felhívnám a figyelmet a bejglikre. Alapvetően a klasszikus ízektől indulnak, de mindegyik valamilyen izgalmas ízpárosítással készül, így tehát van mákos-vörösáfonyás, levendulás-fügés és pisztáciás-nutellás bejgli is. Én az utolsónak már a gondolatától is cukorsokkot kaptam, illetve megkívántam a sajtos pogácsájukat az édesre sósat elv alapján. A rendelés és az átvétel részleteiről a cukrászda weboldalán lehet tájékozódni.

Rege Cukrászda

Tihany, Kossuth Lajos utca 22.

Nyitvatartás: hétfő-péntek és vasárnap 8.00-19.00, szombat 8.00-21.00

Nomád Hotel & Glamping // Fázis Koszt&Kávé

Sokunk kedvence a noszvaji Nomád Hotel & Glamping, akiket, többek között, azért is szeretünk, mert mindig van egy jó ötletük, egy szertettel teli gesztusuk a vendégek felé, és biztosan tudhatjuk, hogy minőség dolgában lehet rájuk számítani. Tavaly kezdték, idén pedig folytatják a Karácsonyi Pánik nevű rendezvényt, ahol, mint az esemény neve is mutatja, azoknak kínálnak kapaszkodót, akik az utolsó pillanatra hagyták az ajándékok beszerzését. Az egri Connect Rendezvénytérben akkor is érdemes megállni, ha szusszannátok egyet a last minute rohanásban, de ha esetleg bejglit vinnétek haza, akkor is javasoljuk, hogy itt álljatok meg. A Pánik Party 2.0-n ugyanis nem más, mint Szabi A Pék bejglijei közül lehet válogatni, és ha Szabadfi Szabolcs neve önmagában nem lenne garancia a minőségre, akkor eláruljuk, hogy Szabinak zserbós bejglije is van ám. December 21, írjátok be a naptárba.

Nomád Hotel & Glamping // Fázis Koszt&Kávé

Eger, Connect Rendezvénytér, Sas utca 5.

Nyitvatartás: december 21., 16.00-20.00

Gerbeaud

A zser-bo-bo-bóba dudorászta mindig a nagymamám, ha ez az ikonikus budapesti cukrászda szóba került, és én mindig úgy képzeltem, hogy fővárosi úrinőségem kulcspillanata lesz, amikor majd itt iszom a habos kakaót, és eszegetem hozzá a békadesszertet. Egyrészt úgy képzeltem, hogy békadesszertet mindenhol árulnak. Másrészt az sem zavart meg az álmodozásban, hogy én egyáltalán nem szerettem a kakaót, se habosan, se máshogy. A tejszínhabot sem szerettem.

Azóta jártam a Gerbeaud-ban, béka tényleg nincs, finom sütik azonban vannak, és mivel a karácsony körülvesz, a bejglirendelésre is készen állnak.

Van diós, van mákos, csodálatosan márványos a teteje mindegyiknek és nagyon szép díszdobozban érkeznek. Sőt, párban is rendelhetők. Mellé Gerbeaud táblás csoki, vagy pisztáciás macskanyelv esetleg, ajándéknak sem utolsó!

Gerbeaud

Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök és vasárnap 9.00-20.00, péntek – szombat 9.00-21.00

Megszegett Ígéret

A Fehérvári út kedvence a Megszegett Ígéret, akikhez egész évben örömmel járunk a finomabbnál finomabb péksüteményeikért, és most a bejglirudakat is hadrendbe állították, hogy mindenhova jusson diós is, mákos is, gesztenyés is igény szerint. A diós bejglijük a narancshéjtól különleges, a mákos töltelékébe kerül szilvalekvár és áfonya, a gesztenye társasága pedig a rumos meggy. Hogy mindhármat megkóstolnátok? Semmi akadálya! Rendelni személyesen, vagy messenger üzenetben tudtok, utóbbiba mindenképp írjátok bele, hogy milyen ízű bejglit rendeltek, hány rúd kell belőle, és mikor mentek érte. Utána már más dolgotok sincs, mint örülni, hogy előrelátóak voltatok és időben rendeltetek.

Nagyon diós bejglit is lelünk Megszegett Ígéret Facebook-oldal

Megszegett Ígéret

Budapest, Fehérvári út 46.

Nyitvatartás: kedd-péntek 7.30-17.00, szombat 8.00-14.00

Jenői Pékség

Hát majd épp a Jenői Pékségnél nem lesz bejgli karácsonykor? Dehogynem! A weboldalukon nem egyszerűen rendelni lehet. Komplett karácsonyi csomagot állíthattok össze, még az értékhatárt is meg lehet hozzá adni. Természetesen szerepel benne a bejgli is, és ha másra nem vágysz, kérj egy komplett bejgli csomagot, semmi akadálya. Add le a rendelésed, hamarosan érkezik az árajánlat, és mire meghallod a csengettyűket, már ott lesz a tányéron felszeletelve a jenői bejgli.

Jenői Pékség

Budajenő, Kossuth Lajos utca 9.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 6.30-18.00, szombat 7.00-12.00

Biokultúra Ökopiac

A piacozás szerelmeseinek evidencia, hogy a karácsonyi vacsora hozzávalóit a bejáratott árusaiktól szerzik be, de most azokhoz (is) szólnék, akik nem azzal a boldog gondolattal ébrednek szombat reggelenként, hogy hamarosan viszontláthatják a kedvenc zöldségesüket.

Extra tipp Ezeken a termelői piacokon őstermelők, gazdák, kisiparosok termékeit vásárolhatjátok meg. Ezzel támogatjátok a hazai termelőket, szezonálisat vesztek, tehát egészséges és környezetkímélő lesz a vásárlásotok, és biztosak lehettek benne, hogy amit hazavisztek, arra valaki sok figyelmet és gondoskodást fordított.

A Csörsz utcai piac az egyik leghangulatosabb, legkedvesebb a budapesti termelői piacok közül, és bizony bejglit is találtok a standokon. Már most beszerezhettek egy kóstolót, ha nem akartok karácsonyig várni, de ha leadjátok a rendelést, az ünnepekre biztosan meg is érkezik. Ha csak tehetitek, karácsonykor is vegyetek hazait!

Túlcsorduló töltelék Ökopiac Facebook-oldal

Biokultúra Ökopiac

Budapest, Csörsz utca 18.

Nyitvatartás: decemer 6-tól minden szombaton 6.30-13.00