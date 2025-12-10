Tejfölös-sajtos tészta, halászlé-előkóstoló, spenót. Körbekérdeztük, ki-mit eszik szenteste délben, ebédre, ha a karácsonyi lakomára csak este kerül sor. Az éhség ugyanis nagy úr.

Nálatok is vita tárgya, hogy mit egyetek december 24-én, hozzávetőlegesen dél és 14 óra között, amikor általában feje tetején áll a lakás, a konyhában bejglisütés és pontypasszírozás zajlik, folynak az előkészületek a karácsonyfaállítást illetően, de éhes a család, mert ebédidő van? Mert nálunk évről évre előkerül ez a problémakör: dél tájban apukám elégedetlenül konstatálja, sőt, fennakadva kérdi:

„na de pont december 24-én nincs rendes ebéd?!"

Sajtos tészta? Szendvics? Semmi?Mit együnk szenteste ebédre, ha a karácsonyi vacsorára estig várunk kell?

Az éhes érzelmi hullámokat elkerülvén, anyukám pár éve engedélyezi, hogy egy kicsit együnk a halászléből, de ne sokat, hogy maradjon estére.

Mást ilyenkor mi nem nagyon fogyasztunk, de mi nem vagyunk nagy evők. Lássuk, máshol ez hogy zajlik!

Azok, akik elfogadják, hogy szenteste ebédre csak hideg kaja jár

Megkérdeztem néhány barátomat, és többen is azt írták, hogy ők bizony szenteste napján, ebédidőben:

mezei hideg szendvicset ,

, hűtőből bányászott maradékokat

illetve rántottát vagy omlettet esznek, tehát gyakorlatilag reggelit.

Ők azok a szerencsések, akik elfogadták sorsukat, és stressz és frusztráció nélkül, de legalább kevésbé éhesen várják a vacsoraidőt.

Pár gyors ötlet december 24-e ebédre:

Azok, akik azért főznek valami gyorsat és mezeit ebédre

Sokan nem várnak azért estig azzal, hogy főtt ételt egyenek, többek közt a kisgyerekesek sem, mert egyszerűen nem kivitelezhető.

Itt jöhet képbe számos családnál a sajtos tészta, a mirelit pizza vagy mondjuk egy gyors spenótfőzelék, de azt is megértjük, hogy van, aki méltatlannak érzi, hogy a várva várt ajándékozós ünnepnapon (hiába tudjuk, hogy a hivatalos karácsony 25-26-a) spenótot kelljen kanalazni.

Azok, akik kihúzzák estig

Kevesen vannak, de ők az igazán kemények: azok, akik, figyelve az alakjukra, gyomrukra, vagy csak feladva a harcot az idővel, nem esznek semmit ebédidőben, és inkább az estebédre koncentrálnak. És igazuk van: kell a hely a halászlének, a rántott halnak, a majonézes salátáknak, a bejglinek és a szaloncukornak.

Pár recept a várva várt karácsonyi vacsorához:

+ 1: hallottunk olyan családról is, ahol sokéves tradíció az, hogy december 24-én ebédidőben beül a család egy bizonyos, rántott csirkés gyorsétterembe, gyerekestül-szülőstül, kirendeli a legnagyobb kedvencét, és meghitten elfogyasztja.