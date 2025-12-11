Itt az év legcukibb karácsonyi reklámja a magányos farkasról, aki lemond a húsevésről

Egy francia boltlánc rukkolt elő a 2025-ös karácsonyi szezon eddigi legszívmelengetőbb reklámjával, egy rövid mesével a farkasról, aki úgy dönt, nem eszik több húst... Nézzétek meg most, érdemes!

Azt nem tudjuk, hogy végül vegán lesz-e, de az biztos, hogy lemond a húsevésről az a magányos farkas, aki megelégeli, hogy minden erdei kisállat fél tőle. Megérkezett a legtündéribb karácsonyi reklám az évben, amit egy francia cégnek köszönhetünk - írja a 24.hu.

A francia Intermarché boltlánc számára a Romance reklámügynökség és az Illogic Studio ötven munkatársa készítette az alábbi karácsonyi reklámot, és csak szuperlatívuszokban tudunk róla beszélni.

Ugye megnézitek?

A rövid mesében az erdő lakói mind rettegnek a magányos farkastól, attól félve, felfalja őket, ő viszont úgy dönt, lemond a húsevésről, sőt, megismerve az erdő alapanyagait, bogyókat, zöldségeket, autodidakta szakács lesz belőle. Ja, és természetesen végül a többi erdei állat is elfogadja a barátságát.

Boldog karácsonyt!

Forrásunk volt.