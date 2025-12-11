Ünnepi erdei gombás tortellini levesbetét
Hozzávalók
A tésztához
-
200 g finomliszt
-
2 db tojás
-
1 csipet só
A töltelékhez
-
250 g gomba (fagyasztott erdei gomba mix)
-
1 ek olívaolaj
-
1 kis db vöröshagyma
-
1 gerezd fokhagyma
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
2 ek petrezselyem
-
1 ek zsemlemorzsa
A tészta töltéséhez
-
1 dl víz
-
100 g finomliszt
- 7% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 3% Zsír
A tésztához
-
33g finomliszt121 kcal
-
18g tojás23 kcal
-
0 kcal
A töltelékhez
-
42g gomba9 kcal
-
1g olívaolaj12 kcal
-
8g vöröshagyma3 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g petrezselyem0 kcal
-
2g zsemlemorzsa7 kcal
A tészta töltéséhez
-
17g víz0 kcal
-
17g finomliszt61 kcal
- 7% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 3% Zsír
A tésztához
-
200g finomliszt728 kcal
-
110g tojás138 kcal
-
0 kcal
A töltelékhez
-
250g gomba53 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
50g vöröshagyma18 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
6g petrezselyem2 kcal
-
10g zsemlemorzsa40 kcal
A tészta töltéséhez
-
100g víz0 kcal
-
100g finomliszt364 kcal
- 7% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 3% Zsír
A tésztához
-
23.9g finomliszt87 kcal
-
13.1g tojás17 kcal
-
0 kcal
A töltelékhez
-
29.9g gomba6 kcal
-
1g olívaolaj8 kcal
-
6g vöröshagyma2 kcal
-
0.4g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.7g petrezselyem0 kcal
-
1.2g zsemlemorzsa5 kcal
A tészta töltéséhez
-
11.9g víz0 kcal
-
11.9g finomliszt43 kcal
- 7% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 59% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Szelén
-
Kálcium
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8.8 g
Zsír
-
Összesen 3.6 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 60 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 239.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 26 mg
-
Kálcium 25 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 19 mg
-
Foszfor 127 mg
-
Nátrium 40 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 41.7 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 80.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 30 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 16 micro
-
K vitamin: 18 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 32 micro
-
Kolin: 61 mg
-
Retinol - A vitamin: 26 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 51 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 146 micro
Elkészítés
A tésztához
- A lisztet egy halomba öntsük a nyújtódeszkára, majd a közepére csináljunk egy mélyedést, amibe öntsük bele a tojásokat. Sózzuk meg, majd kezdjük el összegyúrni a tésztát, ha túl kemény adjunk hozzá kevés vizet vagy egy tojássárgáját.
- Kb. 10 perc alatt gyúrjuk simává, majd 20 percig pihentessük.
A töltelékhez
- Amíg a tészta pihen készítsük el a tölteléket. Vágjuk apróra a hagymát és kezdjük el dinsztelni az olívaolajon, közben reszeljük hozzá a fokhagymát is.
- A hagymákra dobjuk rá a fagyasztott erdei gomba mixet, fűszerezzük sóval és borssal, majd addig dinszteljük, míg a folyadék elpárolog róla.
- A gombás keveréket kanalazzuk egy robotgépbe, adjuk hozzá a petrezselymet és a zsemlemorzsát, majd pürésítsük le.
A tészta töltéséhez
- A tésztát daraboljuk szét, majd tésztanyújtó segítségével nyújtsuk ki a gépen található utolsó előtti fokozatig. Ha nincs tésztanyújtó gépünk, akkor alaposan kilisztezett deszkán nyújtsuk annyira vékonyra, amennyire csak tudjuk.
- A kinyújtott tésztát vágjuk fel kb. 5x5 cm nagyságú kockákra. Mindegyik kocka közepére tegyünk egy kávéskanálnyi tölteléket, majd kezdjük el hajtogatni őket.
- Készítsünk magunk mellé egy kevés vizet, majd vegyünk a kezünkbe egy tésztakockát. Vizezzük be az ujjunkat és húzzuk végig a tésztakocka két egymás melletti oldalán. A szárazon maradt részeket illesszük a benedvesített szélekhez és nyomkodjuk össze, így egy háromszöget fogunk kapni. A háromszög egyik alsó sarkát is vizezzük be, majd a szembelévősarkot hajtsuk alá.
- Ha azonnal felhasználjuk főzzük ki lobogó, sós vízben kb. 5 perc alatt. Ha később szeretnénk elfogyasztani, tegyük a tortelliniket tálcára, úgy, hogy ne érjenek egymáshoz, majd tegyük a fagyasztóba. Ha már megfagytak, bezacskózhatjuk őket és visszatehetjük a fagyasztóba felhasználásig. A fagyasztóból kivéve, felengedés nélkül főzzük ki a tortelliniket kb. 6 perc alatt.
- Tökéletes ünnepi levesbetét, de tésztaételként is fogyaszthatjuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 40 p
- Főzés ideje: 5 p
Az aranyló, ünnepi húsleveshez igazán méltó levesbetét ez az aromás, erdei gombákkal töltött tortellini. Elkészítheted jóval az ünnepek előtt, fagyasztóban eláll, amikor pedig felhasználnád, csak főzd ki lobogó, sós vízben.