r
Nosalty Logó
tészta tortellini

Ünnepi erdei gombás tortellini levesbetét

Fekete Melinda
Ünnepi erdei gombás tortellini levesbetét
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A tésztához

A töltelékhez

A tészta töltéséhez

237
Kalória
8.8g
Fehérje
41.7g
Szénhidrát
3.6g
Zsír
80.3g
Víz
60g
Koleszterin
2g
Élelmi rost
1.4g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 3% Zsír

A tésztához

A töltelékhez

A tészta töltéséhez

Összesen 237 kcal
  • 7% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 3% Zsír

A tésztához

A töltelékhez

A tészta töltéséhez

Összesen 1418 kcal
  • 7% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 3% Zsír

A tésztához

A töltelékhez

A tészta töltéséhez

Összesen 168 kcal
  • 7% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 59% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Szelén
  • Kálcium
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    8.8 g

Zsír

  • Összesen
    3.6 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    60 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    239.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    26 mg
  • Kálcium
    25 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    19 mg
  • Foszfor
    127 mg
  • Nátrium
    40 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    41.7 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    80.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    30 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    16 micro
  • K vitamin:
    18 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    32 micro
  • Kolin:
    61 mg
  • Retinol - A vitamin:
    26 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    51 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    146 micro
Összesen 237 kcal
  • 7% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 59% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Szelén
  • Kálcium
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    52.8 g

Zsír

  • Összesen
    21.6 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    360 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1437.8 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    157 mg
  • Kálcium
    151 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    113 mg
  • Foszfor
    762 mg
  • Nátrium
    239 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    250.3 g
  • Cukor
    9 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    481.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    180 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    17 mg
  • D vitamin:
    96 micro
  • K vitamin:
    105 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    13 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    193 micro
  • Kolin:
    363 mg
  • Retinol - A vitamin:
    155 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    304 micro
  • β-crypt
    9 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    877 micro
Összesen 1418 kcal
  • 7% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 59% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Szelén
  • Kálcium
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.3 g

Zsír

  • Összesen
    2.6 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    43 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    171.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    19 mg
  • Kálcium
    18 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    13 mg
  • Foszfor
    91 mg
  • Nátrium
    29 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    29.9 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    57.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    22 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    12 micro
  • K vitamin:
    13 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    23 micro
  • Kolin:
    43 mg
  • Retinol - A vitamin:
    19 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    36 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    105 micro
Összesen 168 kcal

Elkészítés

A tésztához

  1. A lisztet egy halomba öntsük a nyújtódeszkára, majd a közepére csináljunk egy mélyedést, amibe öntsük bele a tojásokat. Sózzuk meg, majd kezdjük el összegyúrni a tésztát, ha túl kemény adjunk hozzá kevés vizet vagy egy tojássárgáját.
  2. Kb. 10 perc alatt gyúrjuk simává, majd 20 percig pihentessük.

A töltelékhez

  1. Amíg a tészta pihen készítsük el a tölteléket. Vágjuk apróra a hagymát és kezdjük el dinsztelni az olívaolajon, közben reszeljük hozzá a fokhagymát is.
  2. A hagymákra dobjuk rá a fagyasztott erdei gomba mixet, fűszerezzük sóval és borssal, majd addig dinszteljük, míg a folyadék elpárolog róla.
  3. A gombás keveréket kanalazzuk egy robotgépbe, adjuk hozzá a petrezselymet és a zsemlemorzsát, majd pürésítsük le.

A tészta töltéséhez

  1. A tésztát daraboljuk szét, majd tésztanyújtó segítségével nyújtsuk ki a gépen található utolsó előtti fokozatig. Ha nincs tésztanyújtó gépünk, akkor alaposan kilisztezett deszkán nyújtsuk annyira vékonyra, amennyire csak tudjuk.
  2. A kinyújtott tésztát vágjuk fel kb. 5x5 cm nagyságú kockákra. Mindegyik kocka közepére tegyünk egy kávéskanálnyi tölteléket, majd kezdjük el hajtogatni őket.
  3. Készítsünk magunk mellé egy kevés vizet, majd vegyünk a kezünkbe egy tésztakockát. Vizezzük be az ujjunkat és húzzuk végig a tésztakocka két egymás melletti oldalán. A szárazon maradt részeket illesszük a benedvesített szélekhez és nyomkodjuk össze, így egy háromszöget fogunk kapni. A háromszög egyik alsó sarkát is vizezzük be, majd a szembelévősarkot hajtsuk alá.
  4. Ha azonnal felhasználjuk főzzük ki lobogó, sós vízben kb. 5 perc alatt. Ha később szeretnénk elfogyasztani, tegyük a tortelliniket tálcára, úgy, hogy ne érjenek egymáshoz, majd tegyük a fagyasztóba. Ha már megfagytak, bezacskózhatjuk őket és visszatehetjük a fagyasztóba felhasználásig. A fagyasztóból kivéve, felengedés nélkül főzzük ki a tortelliniket kb. 6 perc alatt.
  5. Tökéletes ünnepi levesbetét, de tésztaételként is fogyaszthatjuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 40 p
  • Főzés ideje: 5 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Az aranyló, ünnepi húsleveshez igazán méltó levesbetét ez az aromás, erdei gombákkal töltött tortellini. Elkészítheted jóval az ünnepek előtt, fagyasztóban eláll, amikor pedig felhasználnád, csak főzd ki lobogó, sós vízben.

Hasonló receptek

Összes tortellini
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Gnocchi tészta alaprecept
gnocchi

Gnocchi tészta alaprecept

A gnocchi egy klasszikus olasz tésztaféle, ami mivel burgonyából készül, inkább a nudlihoz hasonlít. A kis párnácskákat egy bordázott felületű fatáblán formázzák meg, de ha ilyen ...

Fekete Melinda

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept