6 csodás helyet ajánlunk, ahonnan nyugodt szívvel rendelhettek menüt karácsonyra

A karácsony vitathatatlanul a finom falatok ünnepe, de ez még nem jelenti azt, hogy mindenki konyhai sürgés-forgással szeretné tölteni az ünnepeket. Ezer és egy oka lehet annak, ha valaki úgy dönt, idén inkább rendelne, vagy idén is rendelne, esetleg csak kipróbálna valami újat, és egyiket sem dolga senkinek megítélni. Mi viszont azért vagyunk itt, hogy segítsünk!

Ebben a cikkben ajánlunk nektek fővárosi, vidéki, elegáns, házias, húsos és húsmentes éttermeket, akik készen állnak arra, hogy a karácsonyt az asztalokra varázsolják.*

Salt Bakery

Minél idősebb vagyok, annál erősebb bennem a meggyőződés, hogy ehető dolgokat ajándékozni a legjobb dolog a világon. Nyilván bónusz, ha te magad készítetted, de akkor is jár a pont, ha rendelted valahonnan, hiszen mégiscsak arról van szó, hogy keresgélted azt a helyet, és azt a finomságot, ahol bízol a minőségben, és amiről tutira tudod, hogy a másik szeretni fogja. Hát mi ez, ha nem gondoskodás? Személy szerint azt is tökéletes meglepetésnek tartom, ha azt, akit megajándékoznál, elviszed a Salt Bakerybe egy hétvégi brunchra, de ha ez nem opció, akkor mutatjuk a lehetőségeket.

Rendelhetsz tőlük válogatásdobozt, benne többek között isteni diós-misopasztás bejglivel, házi kimchivel, panchettával, vagy megrendelheted Tóth Szilárd séf válogatásdobozát, benne kovászos kenyérrel, misós vajjal, Szatmár Dry Cured mangalicazsírral, finocchiona szalámival és zárásképp bejglivel.

Ajándéknak is tökéletes, de ha vendégeket kínálnál belőle, akkor is garantáljuk az elismerő véleményeket az asztal körül.

Salt Bakery

Budapest, Tárogató út 68.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.30-18.00, szombat-vasárnap 8.00-14.00

Textúra

Sárközi Ákos, Puskás Csaba és a Textúra teljes csapata dolgozott azon, hogy megkönnyítsék az ünnepi készülődést mindenkinek, aki úgy dönt, hozzájuk fordul segítségért. Én a magam részéről mindenképp egy pihentető ebéddel és egy pohár pezsgővel kezdeném a tervezgetést, de ez én vagyok. Aki ennél még gyorsabb megoldást szeretne, az látogasson el a Textúra oldalára. Ott ugyanis nemcsak a három különböző árfekvésű ajándékcsomag tartalma tekinthető meg, de a karácsonyi menüt is össze lehet állítani. Utána már nincs is más tennivaló, mint december 24-én 9.00 és 12.00 között bemenni a Textúrába, és átvenni a rendelést. Hogy miből lehet válogatni?

Nos, az ünnep valamennyi nagyágyúja megrendelhető tőlük, ugyanis van halászlé, mindjárt kétféle, erdélyi töltött káposzta csomborral és csülökkel, sőt, zserbó is.

Akár csak egy valamit szeretnétek inkább rendelni, akár a komplett menüsort bíznátok másra, a Textúrában most is az egész évben megszokott minőséget kapjátok. A rendeléseket december 22-én délig várják.

Textúra

Budapest, Sas utca 6.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 12.00-0.00

Oliva Hotel és Étterem

A veszprémi Oliva Hotel és Étterem évkezdéstől évzárásig várja vendégeit, mindazonáltal azoknak sem engedi el a kezét, akik karácsonykor nem tudnak, vagy épp nem szeretnének főzni, és inkább rendelnének, vagy akik bizonyos fogásból inkább csak adott mennyiséget rendelnének. Van a karácsonyi kínálatukban például töltöttkáposzta borjúhússal. A töltött káposztát sokan például azért rendelik, mert olyan étel, amit nem lehet kis adagban elkészíteni, ellenben karácsonykor, mivel szezonja van, lehetetlen elosztogatni, ha túl sokat csináltál. Akkor tehát mit tegyen, aki töltött káposztára is vágyik, és a mennyiségi ételmérgezést is elkerülné? Pontosan, az rendel! És, ha a lehetőségei adottak, miért ne rendelne az Olivából?

Egyébként van még halászlé, kacsacomb és pisztrángtatár is, úgyhogy nyugodtan keressétek őket december 19-ig a rendelésleadással.

Oliva Hotel és Étterem

Veszprém, Buhim utca 14-16.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 11.30-22.30

Vadászi Étterem

A vecsési Vadászi Étterem nem kispályás, ha rendezvényekről van szó, bármikor készenállnak isteni hidegtálakkal, többfogásos esküvői menüvel jól lakatni a vendégsereget. Így talán az sem meglepő, hogy a karácsonynak is felkészülten vágnak neki, jóformán nincs olyan igény, amit ne tudnának kielégíteni.

Természetesen náluk is elérhető az ilyenkor megszokott halászlé, de hidegtál és vegyes sültes tál is rendelhető, amik életmentő megoldásnak bizonyulnak, ha nagyobb vendégségre készül valaki az ünnepek alatt.

Én biztos kérnék rántott pontypatkót tartármártással szentestére, mert az frissen a legeslegjobb, de nekem a pontypatkó úgy tartozik a karácsonyhoz, mint másnak a felboruló karácsonyfa: minden évben számítok rá, de nem minden évben jön el. A rendeléseket az étterem weboldalán lehet leadni, átvétel december 24-én 8.00 és 11.00 között, de előzetes egyeztetés alapján házhozszállítást is vállalnak.

Vadászi Étterem

Vecsés, Dózsa György út 15.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-18.00

Szabad Bisztró – Új hely

Legkedvesebb budapesti vegán helyünk a Szabad. Jobban mondva a Szabad összes egysége, hiszen már akkor szívből örültünk nekik, mikor megnyitottak a Király utcában, amikor pedig a Víg utcai egységük is kitárta kapuit, velük ünnepeltük, hogy újabb helyen találkozhatunk. Most az a jó hír, hogy idén karácsonykor is gondolnak azokra, akik nem akarnak húsos, sőt, semmilyen állati eredetű fogást enni az ünnepek alatt.

Van a karácsonyi ajánlatban NemHalászlé, ami magyaros algaleves padlizsánpatkóval, rántott NemHal majonézes céklasalátával, grillezett szejtán vörösboros gesztenyemártással, hagymás tört krumplival és az elmaradhatatlan párolt lilakáposztával, illetve vegán töltött káposzta, és zárásként aranygaluska vaníliasodóval.

Szerintem, ha tudjátok, hogy karácsonykor lesz vegán vendégetek, esetleg vendégeitek, kedves dolog, ha külön gondoltok rájuk, és nem bő olajban kirántott zöldségekkel várjátok őket. Ha a Szabadból rendeltek, az figyelmesség irányukba, és egy kis kímélet magatok felé, hisz nem kell egy külön menüsort megterveznetek. Ráadásul garantáltan nagyon finom lesz.

Szabad Bisztró – Új hely

Budapest, Víg utca 30.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.00-23.00, szombat-vasárnap 12.00-23.00

Trakta by Nomád

A noszvaji Trakta kétféle karácsonyi ajánlattal is készül, kinek-kinek egyéni belátására bízom, melyikkel szeretne élni, vagy élne esetleg mindkettővel? Szóval, december 1. és 27. között karácsonyi ebédmenüvel várják a vendégeiket. A menü legalább négyfős foglalástól elérhető, kétféle leves, háromféle főétel és egy desszert szerepel az ajánlatban. Na, de aki hazavinné az élményt az se csüggedjen. A legfinomabb karácsonyi fogásokat meg is lehet rendelni, amiket ráadásul a Karácsonyi Pánik Vol.2. bulin, Egerben, át is lehet venni.

Halászlé, kocsonya, töltött káposzta, libacomb, pisztráng és más finomságok várják, hogy az asztalokra kerüljenek, mi meg azt várjuk, hogy megkóstolhassuk őket.

Ha már eleget regéltetek a barátaitoknak a noszvaji lakomákról, akkor most itt az alkalom, hogy megmutassátok nekik, mit hagytak ki eddig, akár otthon, akár a helyszínen.

Trakta by Nomád

Noszvaj, Síkfőkút út 5-7.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-15.00, 18.00-19.30

*Személyes jókívánságom, hogy teljen ítélkezés nélkül a karácsony, és ünnepelje ki-ki úgy, ahogy az szívének a legkedvesebb. Akár maga készíti a vacsorát, akár rendeli, akár hagyományos fogásokkal készül, akár valami nagyon sajátossal, az a lényeg, hogy nyugalomban teljen az ünnep. Úgyhogy, aki eljutott idáig az olvasással, és már épp készülne kommentet írni arról, hogy miért istenkáromlás rendelni a karácsonyi menüt, az vegyen egy nagy levegőt, tegye félre a klaviatúrát, vágjon egy szelet bejglit, és csak élvezze az ünnepi hangulatot. Garantálom, hogy sokkal jobb élmény lesz.

Címlapkép: Getty