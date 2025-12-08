Gasztro

Áron alul kínálja a Penny a Tefal konyhai eszközét, mely a karácsonyi készülődést is megkönnyíti

A decemberi időszak sok háztartásban sütés-főzéssel telik. Az adventi aprósütemények, na meg a karácsonyi asztal desszertjeinek elkészítését könnyíti meg a Pennyben kapható Tefal konyhai eszköz, amit most különösen kedvező áron szerezhetünk be.

December 11-17-ig érvényes a Penny aktuális akciós újságja, melyben kiszúrtuk, hogy a Tefal kézi mixere igen jó áron kapható. Ha nem szeretnéd, hogy nagyon megviselje a karod a habcsókkészítés, lehet, hogy ez a te akciód.

Olcsón adja a Penny Tefal kézi mixert

Az ünnepi időszakban a szupermarketek is igyekeznek igen széles választékban biztosítani a sütés-főzés kellékeit. A Pennyben december 11-től december 17-ig igen jó áron juthatunk hozzá a Tefal Quickmix kézi mixeréhez, ami rozsdamentes acél habverővel és dagasztókarral ellátott, valamint 5 sebesség és egy turbó fokozat is található rajta.

Ennek ára mindössze 9999 forint, ami egy ilyen márkához képest igen kedvező.

Az akciós újság szerint üzletenként minimum 2 darab áll majd rendelkezésre.

A Tefal kézi botmixere igazán jó ajánlat a Pennyből
Emellett Blaumann márkájú kézi botmixert is beszerezhetünk 4999 forintért. Az eszköz levehető fejjel, 2 gombos működéssel van ellátva, emellett turbó fokozat is van rajta. Rozsdamentes acél pengéi pedig garantálják, hogy hosszútávon használhassuk.

Miért jó a kézi mixer és botmixer?

A kézi mixer akkor mutatja meg az erejét, amikor habosítani, krémet kikeverni vagy tésztát előkészíteni kell. Karácsonykor mindez különösen fontos:

  • a mézeskalács puhaságát meghatározza a vaj és cukor tökéletes kikeverése,
  • a bejgli töltelékéhez is jól jön a gyors keverés,
  • a habcsókhoz pedig elengedhetetlen a stabil, fényes tojáshab.

A mixer gyors, egyenletes és fáradhatatlan, ellentétben a karácsonyi hajrában már kissé kimerült karjainkkal.

Receptajánló:

A botmixer pedig a krémes ételek csodafegyvere. A sült sütőtökből pillanatok alatt készül bársonyos krémleves, a szilva- vagy birsalmaszósz sima lesz, mintha cukrász készítette volna, és még a karácsonyi forró csokoládé is könnyedén habosítható vele. Kis helyet foglal, könnyű tisztítani, és közvetlenül az edényben dolgozik, ez különösen jól jön a karácsonyi káoszban.

Forrásunk volt.

