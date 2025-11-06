r
Nosalty Logó
húsételek marhasült

Rib Eye steak gránátalmás kelbimbóval

Tesco
Rib Eye steak gránátalmás kelbimbóval
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A kelbimbóhoz

A steakhez

A petrezselyemszószhoz

1039
Kalória
64.5g
Fehérje
54.9g
Szénhidrát
66.5g
Zsír
470.7g
Víz
183.7g
Koleszterin
15.9g
Élelmi rost
28.5g
Cukor
  • 10% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A kelbimbóhoz

A steakhez

A petrezselyemszószhoz

Összesen 1039 kcal
  • 10% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A kelbimbóhoz

A steakhez

A petrezselyemszószhoz

Összesen 2076 kcal
  • 10% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A kelbimbóhoz

A steakhez

A petrezselyemszószhoz

Összesen 137 kcal
  • 10% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 72% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    64.5 g

Zsír

  • Összesen
    66.5 g
  • Telített zsírsav
    23 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    30 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    184 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1800.9 g
  • Cink
    11 mg
  • Szelén
    72 mg
  • Kálcium
    311 mg
  • Vas
    12 mg
  • Magnézium
    171 mg
  • Foszfor
    855 mg
  • Nátrium
    366 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    54.9 g
  • Cukor
    28 mg
  • Élelmi rost
    16 mg

Víz

  • Összesen
    470.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    1
  • A vitamin (RAE):
    448 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    9 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    242 mg
  • D vitamin:
    9 micro
  • K vitamin:
    791 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    16 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    231 micro
  • Kolin:
    248 mg
  • Retinol - A vitamin:
    254 micro
  • α-karotin
    14 micro
  • β-karotin
    2253 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    4837 micro
Összesen 1039 kcal
  • 10% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 72% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    128.9 g

Zsír

  • Összesen
    133 g
  • Telített zsírsav
    46 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    60 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    17 g
  • Koleszterin
    367 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3601.7 g
  • Cink
    22 mg
  • Szelén
    144 mg
  • Kálcium
    621 mg
  • Vas
    24 mg
  • Magnézium
    343 mg
  • Foszfor
    1711 mg
  • Nátrium
    731 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    109.8 g
  • Cukor
    57 mg
  • Élelmi rost
    32 mg

Víz

  • Összesen
    941.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    1
  • A vitamin (RAE):
    896 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    18 micro
  • E vitamin:
    11 mg
  • C vitamin:
    484 mg
  • D vitamin:
    18 micro
  • K vitamin:
    1582 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    32 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    462 micro
  • Kolin:
    496 mg
  • Retinol - A vitamin:
    509 micro
  • α-karotin
    27 micro
  • β-karotin
    4506 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    9673 micro
Összesen 2076 kcal
  • 10% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 72% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    8.5 g

Zsír

  • Összesen
    8.8 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    24 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    238.4 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    10 mg
  • Kálcium
    41 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    23 mg
  • Foszfor
    113 mg
  • Nátrium
    48 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    7.3 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    62.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    59 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    32 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    105 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    31 micro
  • Kolin:
    33 mg
  • Retinol - A vitamin:
    34 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    298 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    640 micro
Összesen 137 kcal

Elkészítés

A kelbimbóhoz

  1. A kelbimbókat tisztítsuk meg, vágjuk félbe, majd tegyük őket sütőpapírral bélelt tepsire, locsoljuk meg olívaolajjal és mézzel, majd szórjuk meg a fűszerekkel. Jól keverjük át, és mehet is a sütőbe. Süssük aranybarnára.
  2. Mikor megsültek a kelbimbók tegyük át őket egy keverőtálba, és adjunk hozzájuk gránátalmát, kecskesajtot illetve apróra vágott pekándiót. Ízlés szerint locsolhatunk még rá olívaolajat és mézet is.

A steakhez

  1. A húst kb. 2 órával a felhasználás előtt vegyük ki a hűtőből, hogy szobahőmérsékletűvé váljon.
  2. A serpenyőt kezdjük el melegíteni, várjuk meg, amíg füstölni kezd, majd öntsünk bele olívaolajat. A steak felületéről egy konyhai papírtörlő segítségével itassuk le a nedvességet, sózzuk meg bőségesen és borsozzuk, majd mehet a forró, füstölő serpenyőbe. Érdemes ehhez a művelethez ablakot nyitni, hiszen a steaket nagyon magas hőfokon kell kérgezni, ami füsttel jár.
  3. A steaket oldalanként kb. 1,5-3 percig süssük, attól függően, hogy mennyire szeretnénk átsütni. Miután mindkét oldalára kérget sütöttünk, vegyük alacsonyabbra alatta a lángot, és dobjuk mellé a vajat, fokhagymát és a fűszereket. A fűszeres vajjal locsolgassuk még kb. 1-2 percig.
  4. Mikor elkészült a steak, tegyük félre pihenni minimum 5-10 percre.

A petrezselyemszószhoz

  1. A hozzávalókat tegyük egy robotgépbe, és pürésítsük le.
  2. Tálaljuk a hús mellé, vagy csorgassuk rá.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 20 p
  • Sütés hőfoka: 190 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
nosalty-badge További kipróbált receptek

A Rib Eye steak a marha bordarészéből származó, igazán szaftos, ízes és kellemesen zsíros steakfajta. Mi most készítettünk hozzá egy friss, citrusos petrezselyemszószt és egy könnyedebb gránátalmás kelbimbósalátát, melyet kecskesajttal dobtunk fel.

Hasonló receptek

Összes marhasült
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Stroganoff bélszín
gombás húsok

Stroganoff bélszín

A Stroganoff igazi klasszikus, az ünnepi szezonban pedig talán az is belefér, hogy hagyományos módon, bélszínből készítsük el. A gombás hús nem véletlenül sokak kedvence, hiszen ...

Nosalty

Címlapról ajánljuk

cica agglegénypálmával
Gasztro

5 szobanövény, ami könnyedén és boldogan viseli a téli, száraz...

A téli, napsütésben nem bővelkedő hideg hónapok illetve a fűtött lakások megviselhetik a szobanövényeinket. Akadnak olyan egyedek, melyek kifejezetten nehezen tűrik ezt az időszakot és a fűtés következtében uralkodó száraz, meleg levegőt beltéren, de olyanok is, amelyek viszont simán bírják. Utóbbi csoportból mutatunk most ötöt.

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept