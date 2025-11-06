Rib Eye steak gránátalmás kelbimbóval
Hozzávalók
A kelbimbóhoz
-
500 g kelbimbó
-
2 ek olívaolaj
-
-
-
1 teáskanál kakukkfű
-
1 teáskanál rozmaring
-
-
1 ek méz
-
1 közepes db gránátalma
-
80 g kecskesajt
-
50 g pekándió
A steakhez
A petrezselyemszószhoz
-
1 csokor petrezselyem
-
-
-
-
1 citromból nyert citromlé
Elkészítés
A kelbimbóhoz
- A kelbimbókat tisztítsuk meg, vágjuk félbe, majd tegyük őket sütőpapírral bélelt tepsire, locsoljuk meg olívaolajjal és mézzel, majd szórjuk meg a fűszerekkel. Jól keverjük át, és mehet is a sütőbe. Süssük aranybarnára.
- Mikor megsültek a kelbimbók tegyük át őket egy keverőtálba, és adjunk hozzájuk gránátalmát, kecskesajtot illetve apróra vágott pekándiót. Ízlés szerint locsolhatunk még rá olívaolajat és mézet is.
A steakhez
- A húst kb. 2 órával a felhasználás előtt vegyük ki a hűtőből, hogy szobahőmérsékletűvé váljon.
- A serpenyőt kezdjük el melegíteni, várjuk meg, amíg füstölni kezd, majd öntsünk bele olívaolajat. A steak felületéről egy konyhai papírtörlő segítségével itassuk le a nedvességet, sózzuk meg bőségesen és borsozzuk, majd mehet a forró, füstölő serpenyőbe. Érdemes ehhez a művelethez ablakot nyitni, hiszen a steaket nagyon magas hőfokon kell kérgezni, ami füsttel jár.
- A steaket oldalanként kb. 1,5-3 percig süssük, attól függően, hogy mennyire szeretnénk átsütni. Miután mindkét oldalára kérget sütöttünk, vegyük alacsonyabbra alatta a lángot, és dobjuk mellé a vajat, fokhagymát és a fűszereket. A fűszeres vajjal locsolgassuk még kb. 1-2 percig.
- Mikor elkészült a steak, tegyük félre pihenni minimum 5-10 percre.
A petrezselyemszószhoz
- A hozzávalókat tegyük egy robotgépbe, és pürésítsük le.
- Tálaljuk a hús mellé, vagy csorgassuk rá.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 190 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A Rib Eye steak a marha bordarészéből származó, igazán szaftos, ízes és kellemesen zsíros steakfajta. Mi most készítettünk hozzá egy friss, citrusos petrezselyemszószt és egy könnyedebb gránátalmás kelbimbósalátát, melyet kecskesajttal dobtunk fel.