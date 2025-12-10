4 élelmiszer, ami tiltólistára kell, hogy kerüljön 50 év felett, a hasnyálmirigyünk érdekében

50 év felett fokozatosan csökken az anyagcsere gyorsasága, amit először a hasnyálmirigyünk érez meg. Fontos, hogy egészségünk megőrzése érdekében átgondoljuk táplálkozásunkat, és körbenézzünk a hűtőnkben. Íme, 4 olyan tiltólistás élelmiszer, ami árt a hasnyálmirigynek!

A hasnyálmirigy feladata a vércukorszint-szabályzás és az zsíremésztéshez szükséges enzimek termelése, ez utóbbi funkció viszont a kor előrehaladtával egyre nagyobb veszélybe kerül. Kiemelten fontos, hogy odafigyeljünk táplálkozásunkra, ha szeretnénk, hogy e fontos szervünk minél tovább hatékonyan működjön. Mutatunk 4 élelmiszert, amivel biztosan ártunk a hasnyálmirigynek 50 éves kor felett.

A zsír és cukor gyilkolja a hasnyálmirigyet 50 év felett

50 éves kor felett az emésztési folyamatok lelassulnak, a szervezet kevesebb emésztőenzimet termel, nő az inzulinrezisztencia kockázata és a máj nehezebben bontja le a felesleges zsírokat.

Ezen okok miatt ételek, amiket korábban gond nélkül tolerált szervezünk, annál több kényelmetlenséget okozhatnak:

hasi fájdalom,

puffadás és nehézség,

hasmenés zsíros étkezés után,

fokozott fáradtság.

Az öregedéssel a hasnyálmirigy hajlamosabb a túlterhelésre. A rosszul megválasztott étrend gyulladást és emésztési problémákat válthat ki, amelyeket az emberek gyakran az életkorral, nem pedig konkrét ételekkel tulajdonítanak – állítja a táplálkozási szakértő.

A legtöbbet a zsíros és cukros ételek ártanak.

A párolás, sütés, főzés helyes elkészítési módja az ételeknek, ha fontos a hasnyálmirigyünk állapota. A sovány húsok és zöldségek, illetve az emésztést segítő fűszerek, mint a kurkuma és gyömbér, szintén sokat segít.

