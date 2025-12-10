4 élelmiszer, ami tiltólistára kell, hogy kerüljön 50 év felett, a hasnyálmirigyünk érdekében

A hasnyálmirigy feladata a vércukorszint-szabályzás és az zsíremésztéshez szükséges enzimek termelése, ez utóbbi funkció viszont a kor előrehaladtával egyre nagyobb veszélybe kerül. Kiemelten fontos, hogy odafigyeljünk táplálkozásunkra, ha szeretnénk, hogy e fontos szervünk minél tovább hatékonyan működjön. Mutatunk 4 élelmiszert, amivel biztosan ártunk a hasnyálmirigynek 50 éves kor felett.
50 éves kor felett az emésztési folyamatok lelassulnak, a szervezet kevesebb emésztőenzimet termel, nő az inzulinrezisztencia kockázata és a máj nehezebben bontja le a felesleges zsírokat.
Ezen okok miatt ételek, amiket korábban gond nélkül tolerált szervezünk, annál több kényelmetlenséget okozhatnak:
- hasi fájdalom,
- puffadás és nehézség,
- hasmenés zsíros étkezés után,
- fokozott fáradtság.
Az öregedéssel a hasnyálmirigy hajlamosabb a túlterhelésre. A rosszul megválasztott étrend gyulladást és emésztési problémákat válthat ki, amelyeket az emberek gyakran az életkorral, nem pedig konkrét ételekkel tulajdonítanak– állítja a táplálkozási szakértő.
A legtöbbet a zsíros és cukros ételek ártanak.
A párolás, sütés, főzés helyes elkészítési módja az ételeknek, ha fontos a hasnyálmirigyünk állapota. A sovány húsok és zöldségek, illetve az emésztést segítő fűszerek, mint a kurkuma és gyömbér, szintén sokat segít.