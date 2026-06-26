r
Nosalty Logó
egytálételek chilis bab

Chilis bab húsos és húsmentes verzióval

Nosalty
Két tál chilis bab felülnézetből, friss korianderrel és zöld chilivel megszórva, körülötte paradicsommal, lime-gerezdekkel és jalapeñóval.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

549
Kalória
40.4g
Fehérje
68.1g
Szénhidrát
13.7g
Zsír
428.7g
Víz
61.3g
Koleszterin
15g
Élelmi rost
15.9g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 549 kcal
  • 7% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 2750 kcal
  • 7% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 95 kcal
  • 7% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 78% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    40.4 g

Zsír

  • Összesen
    13.7 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    61 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1398.2 g
  • Cink
    7 mg
  • Szelén
    36 mg
  • Kálcium
    103 mg
  • Vas
    9 mg
  • Magnézium
    171 mg
  • Foszfor
    596 mg
  • Nátrium
    475 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    68.1 g
  • Cukor
    16 mg
  • Élelmi rost
    15 mg

Víz

  • Összesen
    428.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    130 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    83 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    22 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    11 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    321 micro
  • Kolin:
    166 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    127 micro
  • β-karotin
    1358 micro
  • β-crypt
    256 micro
  • Likopin
    13895 micro
  • Lut-zea
    581 micro
Összesen 549 kcal
  • 7% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 78% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    201.9 g

Zsír

  • Összesen
    68.4 g
  • Telített zsírsav
    19 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    34 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    307 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6991.1 g
  • Cink
    33 mg
  • Szelén
    180 mg
  • Kálcium
    513 mg
  • Vas
    43 mg
  • Magnézium
    857 mg
  • Foszfor
    2981 mg
  • Nátrium
    2374 mg
  • Réz
    4 mg
  • Mangán
    6 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    340.4 g
  • Cukor
    79 mg
  • Élelmi rost
    75 mg

Víz

  • Összesen
    2143.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    648 micro
  • B6 vitamin:
    7 mg
  • B12 Vitamin:
    22 micro
  • E vitamin:
    17 mg
  • C vitamin:
    413 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    108 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    54 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1605 micro
  • Kolin:
    832 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    633 micro
  • β-karotin
    6789 micro
  • β-crypt
    1281 micro
  • Likopin
    69474 micro
  • Lut-zea
    2903 micro
Összesen 2750 kcal
  • 7% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 78% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    7 g

Zsír

  • Összesen
    2.4 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    11 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    243.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    18 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    30 mg
  • Foszfor
    104 mg
  • Nátrium
    83 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    11.9 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    74.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    23 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    14 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    56 micro
  • Kolin:
    29 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    22 micro
  • β-karotin
    237 micro
  • β-crypt
    45 micro
  • Likopin
    2422 micro
  • Lut-zea
    101 micro
Összesen 95 kcal

Elkészítés

  1. Egy nagy lábosban olajon dinszteljük meg a finomra vágott vöröshagymát és fokhagymát. Szórjuk meg a chilis bab fűszerkeverékkel. Ha hússal készítjük, jöhet rá a marha, ha a húsmentes verziót, akkor az előre beáztatott lencsét öntsük rá.
  2. Sózzuk és adjuk hozzá az apró kockára vágott kaliforniai paprikát és zellerszárat.
  3. Adjuk hozzá a felkockázott paradicsomot is, majd a passzírozott paradicsomot. Kicsit rotyogtassuk össze.
  4. Öntsük hozzá a barna sört is, és dobjunk bele egy kis étcsokit, hogy mélyítsük az ízeket.
  5. A végén adjuk hozzá a konzerves kukoricát és a babot. Főzzük még 15 percig. Limelevet facsarjunk bele a végén.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Főzés ideje: 60 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A chilis bab az egyik legjobb választás, ha egyszerre szeretnénk laktató, egyszerű és tápanyagokban gazdag ételt készíteni. Ebben a verzióban ráadásul kétféleképpen is elkészíthetjük: klasszikusan, darált marhával és húsmentesen, vöröslencsével. A recept alapja mindkét esetben ugyanaz, így nem kell két teljesen különböző étellel bajlódni, elég csak eldönteni, melyik fehérjeforrás kerül bele. A darált marhás változat gazdag, szaftos és igazán tartalmas, míg a vöröslencsés verzió könnyebb, mégis ugyanolyan krémes és laktató. Mindkettő remekül illik a paradicsomos, fűszeres alaphoz, a babbal együtt pedig egy igazán vasban gazdag, kiadós fogást kapunk. Hétköznapi ebédnek, vacsorának, de akár meal prepnek is szuper, mert másnapra csak még jobban összeérnek az ízek.

Hasonló receptek

Összes chilis bab
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Szaftos brassói aprópecsenye
brassói

Szaftos brassói aprópecsenye

A szaftos, fűszeres hús és a ropogósra sült burgonya párosa olyan klasszikus kombináció, amit nehéz megunni – nem véletlen, hogy a magyar konyha egyik alapdarabjává vált.

Nosalty
Brassói szűzpecsenye
brassói

Brassói szűzpecsenye

A brassói aprópecsenye egy fantasztikus magyaros fogás, amiből vétek lenne kispórolni az étel lelkét, a fokhagymát. Szaftosabban vagy kissé szárazon is egyformán nagy kedvencünk.

Simon Gábor

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

legegyszerubb-meggyes-kevert
bögrés süti

Legegyszerűbb meggyes kevert

Amikor gyors és finom sütire vágyunk, tökéletes választás. Nem csak meggyel, hanem bármilyen gyümölccsel, de akár csokival vagy magokkal, illetve ezek keverésével is elkészíthető.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept