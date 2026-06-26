Chilis bab húsos és húsmentes verzióval
Hozzávalók
-
500 g darált marhahús (vagy 250 g vöröslencse)
-
3 ek olívaolaj
-
1 nagy db vöröshagyma
-
3 gerezd fokhagyma
-
40 dkg passzírozott paradicsom
-
3 nagy db paradicsom
-
-
300 g csemegekukorica
-
300 g vörösbab
-
1 közepes szár halványító zeller
-
fűszersó ízlés szerint (chilis bab fűszerkeverék)
-
20 g étcsokoládé
-
250 ml barna sör
-
1 db lime
-
só ízlés szerint
- 7% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 3% Zsír
-
100g darált marhahús142 kcal
-
5g olívaolaj42 kcal
-
34g vöröshagyma12 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
19 kcal
-
108g paradicsom19 kcal
-
10 kcal
-
60g csemegekukorica52 kcal
-
60g vörösbab202 kcal
-
1 kcal
-
0 kcal
-
4g étcsokoládé22 kcal
-
50g barna sör22 kcal
-
17g lime4 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 3% Zsír
-
500g darált marhahús710 kcal
-
24g olívaolaj212 kcal
-
170g vöröshagyma62 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
96 kcal
-
540g paradicsom97 kcal
-
49 kcal
-
300g csemegekukorica258 kcal
-
300g vörösbab1011 kcal
-
5 kcal
-
0 kcal
-
20g étcsokoládé109 kcal
-
250g barna sör108 kcal
-
85g lime21 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 3% Zsír
-
17.4g darált marhahús25 kcal
-
0.8g olívaolaj7 kcal
-
5.9g vöröshagyma2 kcal
-
0.3g fokhagyma0 kcal
-
13.9g passzírozott paradicsom3 kcal
-
18.8g paradicsom3 kcal
-
2 kcal
-
10.5g csemegekukorica9 kcal
-
10.5g vörösbab35 kcal
-
1.4g halványító zeller0 kcal
-
0 kcal
-
0.7g étcsokoládé4 kcal
-
8.7g barna sör4 kcal
-
3g lime1 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 78% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 40.4 g
Zsír
-
Összesen 13.7 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 61 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1398.2 g
-
Cink 7 mg
-
Szelén 36 mg
-
Kálcium 103 mg
-
Vas 9 mg
-
Magnézium 171 mg
-
Foszfor 596 mg
-
Nátrium 475 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 68.1 g
-
Cukor 16 mg
-
Élelmi rost 15 mg
Víz
-
Összesen 428.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 130 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 83 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 22 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 11 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 321 micro
-
Kolin: 166 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 127 micro
-
β-karotin 1358 micro
-
β-crypt 256 micro
-
Likopin 13895 micro
-
Lut-zea 581 micro
- 7% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 78% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 201.9 g
Zsír
-
Összesen 68.4 g
-
Telített zsírsav 19 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 34 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 9 g
-
Koleszterin 307 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6991.1 g
-
Cink 33 mg
-
Szelén 180 mg
-
Kálcium 513 mg
-
Vas 43 mg
-
Magnézium 857 mg
-
Foszfor 2981 mg
-
Nátrium 2374 mg
-
Réz 4 mg
-
Mangán 6 mg
Szénhidrát
-
Összesen 340.4 g
-
Cukor 79 mg
-
Élelmi rost 75 mg
Víz
-
Összesen 2143.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 648 micro
-
B6 vitamin: 7 mg
-
B12 Vitamin: 22 micro
-
E vitamin: 17 mg
-
C vitamin: 413 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 108 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 54 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1605 micro
-
Kolin: 832 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 633 micro
-
β-karotin 6789 micro
-
β-crypt 1281 micro
-
Likopin 69474 micro
-
Lut-zea 2903 micro
- 7% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 78% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 7 g
Zsír
-
Összesen 2.4 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 11 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 243.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 18 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 30 mg
-
Foszfor 104 mg
-
Nátrium 83 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 11.9 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 74.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 23 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 14 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 56 micro
-
Kolin: 29 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 22 micro
-
β-karotin 237 micro
-
β-crypt 45 micro
-
Likopin 2422 micro
-
Lut-zea 101 micro
Elkészítés
- Egy nagy lábosban olajon dinszteljük meg a finomra vágott vöröshagymát és fokhagymát. Szórjuk meg a chilis bab fűszerkeverékkel. Ha hússal készítjük, jöhet rá a marha, ha a húsmentes verziót, akkor az előre beáztatott lencsét öntsük rá.
- Sózzuk és adjuk hozzá az apró kockára vágott kaliforniai paprikát és zellerszárat.
- Adjuk hozzá a felkockázott paradicsomot is, majd a passzírozott paradicsomot. Kicsit rotyogtassuk össze.
- Öntsük hozzá a barna sört is, és dobjunk bele egy kis étcsokit, hogy mélyítsük az ízeket.
- A végén adjuk hozzá a konzerves kukoricát és a babot. Főzzük még 15 percig. Limelevet facsarjunk bele a végén.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés ideje: 60 p
A chilis bab az egyik legjobb választás, ha egyszerre szeretnénk laktató, egyszerű és tápanyagokban gazdag ételt készíteni. Ebben a verzióban ráadásul kétféleképpen is elkészíthetjük: klasszikusan, darált marhával és húsmentesen, vöröslencsével. A recept alapja mindkét esetben ugyanaz, így nem kell két teljesen különböző étellel bajlódni, elég csak eldönteni, melyik fehérjeforrás kerül bele. A darált marhás változat gazdag, szaftos és igazán tartalmas, míg a vöröslencsés verzió könnyebb, mégis ugyanolyan krémes és laktató. Mindkettő remekül illik a paradicsomos, fűszeres alaphoz, a babbal együtt pedig egy igazán vasban gazdag, kiadós fogást kapunk. Hétköznapi ebédnek, vacsorának, de akár meal prepnek is szuper, mert másnapra csak még jobban összeérnek az ízek.