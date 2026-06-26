Chilis bab húsos és húsmentes verzióval

A chilis bab az egyik legjobb választás, ha egyszerre szeretnénk laktató, egyszerű és tápanyagokban gazdag ételt készíteni. Ebben a verzióban ráadásul kétféleképpen is elkészíthetjük: klasszikusan, darált marhával és húsmentesen, vöröslencsével. A recept alapja mindkét esetben ugyanaz, így nem kell két teljesen különböző étellel bajlódni, elég csak eldönteni, melyik fehérjeforrás kerül bele. A darált marhás változat gazdag, szaftos és igazán tartalmas, míg a vöröslencsés verzió könnyebb, mégis ugyanolyan krémes és laktató. Mindkettő remekül illik a paradicsomos, fűszeres alaphoz, a babbal együtt pedig egy igazán vasban gazdag, kiadós fogást kapunk. Hétköznapi ebédnek, vacsorának, de akár meal prepnek is szuper, mert másnapra csak még jobban összeérnek az ízek.