Nosalty-kvíz – Ez nem lesz könnyű! Hány gluténmentes gabonát illetve álgabonát ismersz fel képről?

Ezúttal tényleg nehéz kvízzel készültünk nektek: ember legyen a talpán, aki felismeri mindegyik gluténmentes (ál)gabonát képről! Hét, sokszor igencsak hasonló, gluténmentes gabonafajta vár rá, hogy eltaláld, mi is a neve... játékra fel!

A glutén sajnos egyre többünk életében szerepet játszik - negatív értelemben. Éppen ezért a gluténmentes étrend is fókuszba kell, hogy kerüljön sokunk mindennapjaiban, vagy bizonyított érzékenység miatt, orvosi ajánlásra, vagy szimplán azért, mert észrevesszük, hogy jobban vagyunk, ha kiiktatjuk az életünkből a glutént - emésztésünk könnyebb lesz, a hasi diszkomfort és a puffadás pedig csökken.

Mi is az a glutén? A glutén vagy más néven sikér, a gabonák egyik fehérjeösszetevője, mely két alcsoportra oszlik: gluteninre és gliadinra. A gluténérzékenység nem más, mint a búza egyik összetevőjével, a gliadin fehérjével szembeni túlérzékenység.



Az orvosi diagnózis felállítása után (mely általában célzott vérvétellel történik) a kezelés gluténmentes életmód bevezetésével jár együtt.

Nem csak a rizs és a kukorica gluténmentes!

Ha gluténmentesen étkezünk, igen hamar bele fogunk ütközni a gabonaproblémába: milyen gabonafajtát együnk, ami természetesen gluténmentes? Szerencsére a lista elég hosszú és izgalmas, így megannyi opció közül választhatunk - egyáltalán nem csak a fehér rizs és a kukorica áll rendelkezésünkre! Ezek ugyanis amellett, hogy gyors felszívódásúak, azaz hirtelen emelik meg vércukrunkat, de hamar ki is ürülnek, kevés rostot tartalmaznak, és alakbarátnak sem mondhatók.

Nem csak a rizs és a kukorica áll rendelkezésünkre, ha gluténmentes gabonát szeretnénk!

Válasszunk egészséges, rost- és tápanyagdús, gluténmentes gabonaféléket!

Kipróbálásra várnak például az amaránt apró, szerteszét guruló golyócskái, aztán ott van a quinoa, mint dél-amerikai álgabona, nem mellesleg szuperélelmiszer, vagy a hajdina cuki, szívalakú szemei. De az ősgabonákként is számon tartott kölesről vagy cirokról se felejtkezzünk meg!

A különféle egészségboltokban és nagyobb élelmiszerüzletekben mindezeket beszerezhetjük, hogy szuper finomságokat készítsünk belőlük, de a legtöbb kapható liszt formájában is!

Receptajánlónk:

Alábbi kvízünkben hét gluténmentes (ál)gabonafélét hoztunk nektek - találjátok ki, mikor melyiket látjátok a képen!

Induljon a játék!