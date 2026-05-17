Nosalty-kvíz – Ez nem lesz könnyű! Hány gluténmentes gabonát illetve álgabonát ismersz fel képről?

A glutén sajnos egyre többünk életében szerepet játszik - negatív értelemben. Éppen ezért a gluténmentes étrend is fókuszba kell, hogy kerüljön sokunk mindennapjaiban, vagy bizonyított érzékenység miatt, orvosi ajánlásra, vagy szimplán azért, mert észrevesszük, hogy jobban vagyunk, ha kiiktatjuk az életünkből a glutént - emésztésünk könnyebb lesz, a hasi diszkomfort és a puffadás pedig csökken.
Mi is az a glutén?
Az orvosi diagnózis felállítása után (mely általában célzott vérvétellel történik) a kezelés gluténmentes életmód bevezetésével jár együtt.
Nem csak a rizs és a kukorica gluténmentes!
Ha gluténmentesen étkezünk, igen hamar bele fogunk ütközni a gabonaproblémába: milyen gabonafajtát együnk, ami természetesen gluténmentes? Szerencsére a lista elég hosszú és izgalmas, így megannyi opció közül választhatunk - egyáltalán nem csak a fehér rizs és a kukorica áll rendelkezésünkre! Ezek ugyanis amellett, hogy gyors felszívódásúak, azaz hirtelen emelik meg vércukrunkat, de hamar ki is ürülnek, kevés rostot tartalmaznak, és alakbarátnak sem mondhatók.
Válasszunk egészséges, rost- és tápanyagdús, gluténmentes gabonaféléket!
Kipróbálásra várnak például az amaránt apró, szerteszét guruló golyócskái, aztán ott van a quinoa, mint dél-amerikai álgabona, nem mellesleg szuperélelmiszer, vagy a hajdina cuki, szívalakú szemei. De az ősgabonákként is számon tartott kölesről vagy cirokról se felejtkezzünk meg!
A különféle egészségboltokban és nagyobb élelmiszerüzletekben mindezeket beszerezhetjük, hogy szuper finomságokat készítsünk belőlük, de a legtöbb kapható liszt formájában is!
