A Lidl cuki újdonságáért odavagyunk – Akciós, összecsukható mini mosógépet mindenkinek

Ha untat egy mezei paradicsomakció, és az olcsó barkácskészlet sem hoz lázba, akkor a Lidl mostani ajánlatát neked dedikáljuk, főleg, ha kicsi a lakásotok, vagy sokat utaztok a családdal, és gondot szokott okozni a felgyűlt mosnivaló.

Az akciós barkácskészletek, kertészkedős kiegészítők, háztartási kisgépek és olcsósított élelmiszerek tengerben szinte kiszúrta a szemünket a Lidl újdonsága, ami nem más, mint egy mini, összecsukható mosógép!

Mini mosógép szuper áron akciós újság / Lidl

A CLEANMAXX márkájú háztartási eszköz egy abszolút újdonság a Lidl kínálatában, és vélhetően nagy sikere lesz: kis lakásokba, hosszabb utazáshoz, kempingezéshez, kisgyerekes családoknak telitalálat, ha nem akarnak milliónyi ruhaneműt magukkal cipelni, vagy ha a kelleténél gyorsabban gyűlik össze a szennyes.

A CLEANMAXX összecsukható mini mosógépe szuper áron, 9999 forintért a tied lehet a Lidl 2026. 05. 14-től kezdődő akciója keretén belül.

A mini, hordozható-összecsukható mosógép paraméterei:

2 mosási program (5 és 10 perces)

1 centrifugálás a program végén(3 perc)

maximum 1 kg szennyes ruhához használható

vízkapacitása 9 liter

mérete: 30 cm x 30 cm x 30 cm

összecsukva: 30 cm x 14 cm x 30 cm

9999 forint az akciós mini mosógép a Lidlben

Mire jó egy mini mosógép?

Pici lakásba: praktikus, ha icipici lakásban élsz, esetleg albérletben, egyedül, és lassan gyűlik össze egy normál méretű mosógépbe való ruhamennyiség.

praktikus, ha icipici lakásban élsz, esetleg albérletben, egyedül, és lassan gyűlik össze egy normál méretű mosógépbe való ruhamennyiség. Utazáshoz: ha sokat jártok kempingezni, sátraztok, lakóautóval mentek vagy egyszerűbb apartmanban szálltok meg hosszabb időre, hasznos lehet.

Forrásunk volt.