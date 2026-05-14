Család

2026.05.14.

A Lidl cuki újdonságáért odavagyunk – Akciós, összecsukható mini mosógépet mindenkinek

Nosalty profilképe Nosalty

Ha untat egy mezei paradicsomakció, és az olcsó barkácskészlet sem hoz lázba, akkor a Lidl mostani ajánlatát neked dedikáljuk, főleg, ha kicsi a lakásotok, vagy sokat utaztok a családdal, és gondot szokott okozni a felgyűlt mosnivaló.

Az akciós barkácskészletek, kertészkedős kiegészítők, háztartási kisgépek és olcsósított élelmiszerek tengerben szinte kiszúrta a szemünket a Lidl újdonsága, ami nem más, mint egy mini, összecsukható mosógép!

mini mosógépe szuper áron
Mini mosógép szuper áron
akciós újság / Lidl

A CLEANMAXX márkájú háztartási eszköz egy abszolút újdonság a Lidl kínálatában, és vélhetően nagy sikere lesz: kis lakásokba, hosszabb utazáshoz, kempingezéshez, kisgyerekes családoknak telitalálat, ha nem akarnak milliónyi ruhaneműt magukkal cipelni, vagy ha a kelleténél gyorsabban gyűlik össze a szennyes.

A CLEANMAXX összecsukható mini mosógépe szuper áron, 9999 forintért a tied lehet a Lidl 2026. 05. 14-től kezdődő akciója keretén belül.

A mini, hordozható-összecsukható mosógép paraméterei:

  • 2 mosási program (5 és 10 perces)
  • 1 centrifugálás a program végén(3 perc)
  • maximum 1 kg szennyes ruhához használható
  • vízkapacitása 9 liter
  • mérete: 30 cm x 30 cm x 30 cm
  • összecsukva: 30 cm x 14 cm x 30 cm
Lidl bejárata kívülről
9999 forint az akciós mini mosógép a Lidlben

Mire jó egy mini mosógép?

  • Pici lakásba: praktikus, ha icipici lakásban élsz, esetleg albérletben, egyedül, és lassan gyűlik össze egy normál méretű mosógépbe való ruhamennyiség.
  • Utazáshoz: ha sokat jártok kempingezni, sátraztok, lakóautóval mentek vagy egyszerűbb apartmanban szálltok meg hosszabb időre, hasznos lehet.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

citromtorta

Hűsítő lime-os rolád

Ha lehet bio lime-ot vásároljunk! Minden esetben a felhasználás előtt áztassuk 1-2 órát langyos vízben, amelyet többször kicserélünk. Feltétlenül dörzsöljük át alaposan a ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept