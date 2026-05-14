A Lidl cuki újdonságáért odavagyunk – Akciós, összecsukható mini mosógépet mindenkinek

Az akciós barkácskészletek, kertészkedős kiegészítők, háztartási kisgépek és olcsósított élelmiszerek tengerben szinte kiszúrta a szemünket a Lidl újdonsága, ami nem más, mint egy mini, összecsukható mosógép!
A CLEANMAXX márkájú háztartási eszköz egy abszolút újdonság a Lidl kínálatában, és vélhetően nagy sikere lesz: kis lakásokba, hosszabb utazáshoz, kempingezéshez, kisgyerekes családoknak telitalálat, ha nem akarnak milliónyi ruhaneműt magukkal cipelni, vagy ha a kelleténél gyorsabban gyűlik össze a szennyes.
A CLEANMAXX összecsukható mini mosógépe szuper áron, 9999 forintért a tied lehet a Lidl 2026. 05. 14-től kezdődő akciója keretén belül.
A mini, hordozható-összecsukható mosógép paraméterei:
- 2 mosási program (5 és 10 perces)
- 1 centrifugálás a program végén(3 perc)
- maximum 1 kg szennyes ruhához használható
- vízkapacitása 9 liter
- mérete: 30 cm x 30 cm x 30 cm
- összecsukva: 30 cm x 14 cm x 30 cm
Mire jó egy mini mosógép?
- Pici lakásba: praktikus, ha icipici lakásban élsz, esetleg albérletben, egyedül, és lassan gyűlik össze egy normál méretű mosógépbe való ruhamennyiség.
- Utazáshoz: ha sokat jártok kempingezni, sátraztok, lakóautóval mentek vagy egyszerűbb apartmanban szálltok meg hosszabb időre, hasznos lehet.