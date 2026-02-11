Havonta? Hetente? Szökőévente? Így és ilyen gyakran ajánlott kimosni a fürdőszobaszőnyeget

Akadnak használati eszközök a lakásban, melyekről hajlamosak vagyunk elfelejtkezni, ha mosásról, tisztításról van szó. Ilyenek például a kilincsek, vagy a mosógép belseje, de például a fürdőszobaszőnyegek mosása sem biztos, hogy annyira gyakori, amennyire valóban higiénikus lenne.
A fürdőszobaszőnyeg is igényli a törődést
A fürdőszobaszőnyeg ugyanis kicsi, kompakt, és igencsak intenzív használatnak van kitéve. Mossuk hát gyakrabban! Na de milyen sűrűn, és hogyan?
A higiéniai szakértő véleménye
Többféle fürdőszobaszőnyeg - többféle mosási igény
1.) Sima textil
A sima textil (tehát a nem tapadógátló gumis hátoldallal ellátott) kilépők és fürdőszobaszőnyegek bírják a mosógépet, de azért mindig nézzük meg a címkét vásárláskor, és a leírtak szerint tisztítsuk őket. Akár a törülközőkkel együtt is moshatóak, egy-két hetente.
A szakértő jótanácsa:
a törülköző és a fürdőszobaszőnyeg sem igényli, hogy öblítőt használjunk mosáskor, mert a benne levő kemikáliák bevonatot képeznek, és akadályozzák az anyagok nedvszívóképességét.
2.) Gumis hátoldalú fürdőszobaszőnyegek, kilépők
Hacsak nem írja másképp a használati útmutató, a gumis hátoldalú kisszőnyegeket jobb elkülönítve, vagy mosózsákban mosni, mert a gumi kárt tehet más anyagokban. Ezen kívül a forró vizet is kerüljük, mert a gumi megrepedhet, megolvadhat.
Tipp: ha van erőnk, a gumis kilépőket mossuk inkább kézzel, langyos vízben!
Szárítás
Mikor cseréljük le a fürdőszobai kilépőt?
- ha mosás után sem érezzük friss illatúnak
- ha dohos szaga van
- ha tartósan szennyeződött, esetleg bepenészedett
- ha levált róla a gumis felület - ekkor balesetveszélyes is lehet, mert elcsúszhatunk