Havonta? Hetente? Szökőévente? Így és ilyen gyakran ajánlott kimosni a fürdőszobaszőnyeget

Valld be, de őszintén: mikor mostad ki utoljára a fürdőszobaszőnyeget? Hoztunk pár tippet és tanácsot, milyen gyakran illene tisztítani, és hogy bedobhatod-e egyáltalán a gépbe egy laza mozdulattal. Otthon Tippünk következik!

Akadnak használati eszközök a lakásban, melyekről hajlamosak vagyunk elfelejtkezni, ha mosásról, tisztításról van szó. Ilyenek például a kilincsek, vagy a mosógép belseje, de például a fürdőszobaszőnyegek mosása sem biztos, hogy annyira gyakori, amennyire valóban higiénikus lenne.

A fürdőszobaszőnyeget/kilépőt érdemes egy-két hetente mosni

A fürdőszobaszőnyeg is igényli a törődést

A fürdőszobaszőnyeg ugyanis kicsi, kompakt, és igencsak intenzív használatnak van kitéve. Mossuk hát gyakrabban! Na de milyen sűrűn, és hogyan?

A higiéniai szakértő véleménye Ha gyakran használt fürdőszobaszőnyegről van szó - márpedig legtöbbünk lakásában nincs vendégfürdőszoba - , azaz naponta akár többször is rálépünk koszos, aztán vizes lábbal, többen is, érdemes hetente kimosni, mert a nedves környezetben a kórokozók vígan elélnek.

Többféle fürdőszobaszőnyeg - többféle mosási igény

1.) Sima textil

A sima textil (tehát a nem tapadógátló gumis hátoldallal ellátott) kilépők és fürdőszobaszőnyegek bírják a mosógépet, de azért mindig nézzük meg a címkét vásárláskor, és a leírtak szerint tisztítsuk őket. Akár a törülközőkkel együtt is moshatóak, egy-két hetente.

A szakértő jótanácsa: a törülköző és a fürdőszobaszőnyeg sem igényli, hogy öblítőt használjunk mosáskor, mert a benne levő kemikáliák bevonatot képeznek, és akadályozzák az anyagok nedvszívóképességét.

A nem gumis hátoldallal ellátott fürdőszobaszőnyegek bírják a mosógépet

2.) Gumis hátoldalú fürdőszobaszőnyegek, kilépők

Hacsak nem írja másképp a használati útmutató, a gumis hátoldalú kisszőnyegeket jobb elkülönítve, vagy mosózsákban mosni, mert a gumi kárt tehet más anyagokban. Ezen kívül a forró vizet is kerüljük, mert a gumi megrepedhet, megolvadhat.

Tipp: ha van erőnk, a gumis kilépőket mossuk inkább kézzel, langyos vízben!

Szárítás Mint mindent, a fürdőszobaszőnyeget kiemelten érdemes napon szárítani, hogy biztosan megszabaduljunk a kórokozóktól, a szagoktól és a nedvességtől.

Mikor cseréljük le a fürdőszobai kilépőt?

ha mosás után sem érezzük friss illatúnak

ha dohos szaga van

ha tartósan szennyeződött, esetleg bepenészedett

ha levált róla a gumis felület - ekkor balesetveszélyes is lehet, mert elcsúszhatunk

