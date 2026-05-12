Brownie mogyorós krémmel
Hozzávalók
A süteményhez
95 g finomliszt
150 g barna cukor
115 g vaj
25 g cukrozatlan kakaópor
2 db tojás (L-es)
150 g nugátmassza (Mogyi Mogyorós Krém)
50 g törökmogyoró (pirított, egész)
2 csipet só
1 teáskanál vaníliaaroma
- 7% Fehérje
- 45% Szénhidrát
- 32% Zsír
A süteményhez
11g finomliszt38 kcal
17g barna cukor63 kcal
13g vaj92 kcal
6 kcal
12g tojás15 kcal
17g nugátmassza92 kcal
6g törökmogyoró35 kcal
0 kcal
1g vaníliaaroma0 kcal
- 7% Fehérje
- 45% Szénhidrát
- 32% Zsír
A süteményhez
95g finomliszt346 kcal
150g barna cukor570 kcal
115g vaj825 kcal
57 kcal
110g tojás138 kcal
150g nugátmassza830 kcal
50g törökmogyoró315 kcal
0 kcal
5g vaníliaaroma0 kcal
- 7% Fehérje
- 45% Szénhidrát
- 32% Zsír
A süteményhez
13.6g finomliszt49 kcal
21.4g barna cukor81 kcal
16.4g vaj118 kcal
3.6g cukrozatlan kakaópor8 kcal
15.7g tojás20 kcal
21.4g nugátmassza119 kcal
7.1g törökmogyoró45 kcal
0 kcal
0.7g vaníliaaroma0 kcal
- 7% Fehérje
- 45% Szénhidrát
- 32% Zsír
- 16% Víz
TOP ásványi anyagok
Foszfor
Kálcium
Magnézium
Nátrium
Szelén
TOP vitaminok
Kolin:
E vitamin:
Niacin - B3 vitamin:
C vitamin:
A vitamin (RAE):
Fehérje
Összesen 5.2 g
Zsír
Összesen 23.4 g
Telített zsírsav 7 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
Koleszterin 67 mg
Ásványi anyagok
Összesen 171.1 g
Cink 1 mg
Szelén 8 mg
Kálcium 36 mg
Vas 1 mg
Magnézium 28 mg
Foszfor 74 mg
Nátrium 22 mg
Réz 0 mg
Mangán 1 mg
Szénhidrát
Összesen 32.9 g
Cukor 16 mg
Élelmi rost 2 mg
Víz
Összesen 12.1 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 105 micro
B6 vitamin: 0 mg
B12 Vitamin: 0 micro
E vitamin: 1 mg
C vitamin: 0 mg
D vitamin: 9 micro
K vitamin: 1 micro
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 14 micro
Kolin: 36 mg
Retinol - A vitamin: 103 micro
α-karotin 0 micro
β-karotin 21 micro
β-crypt 1 micro
Likopin 0 micro
Lut-zea 57 micro
Kolin:
E vitamin:
Niacin - B3 vitamin:
C vitamin:
A vitamin (RAE):
Elkészítés
A süteményhez
- Kimérjük a hozzávalókat és bekapcsoljuk a sütőt, hogy előmelegedjen.
- A vajat felolvasztjuk, majd hozzáöntjük a cukrot és beleütjük a két tojást. Addig verjük, míg egynemű keveréket kapunk.
- A tojásos keverékhez adjuk a lisztet, a kakaót, a sót ,a vaníliaaromát és csomómentesre keverjük. Miután megkaptuk a csokis masszát, hozzáadjuk a mogyorós krém felét és azzal is elkeverjük.
- Egy 20x20 cm-es sütőformát kibélelünk sütőpapírral és beleöntjük a kész tésztát. A felszínét szépen elegyengetjük.
- A maradék mogyorós krémet kiskanállal elosztjuk a tészta tetején, majd egy fogpiszkálóval, vagy hústűvel márványszerű mintát húzunk a süteménybe.
- A mogyorókat félbevágjuk, és gazdagon megpakoljuk velük a tésztát.
- Előmelegített sütőben kb. 20-25 perc alatt megsütjük, vigyázzunk, hogy ne süssük túl, mert akkor kiszárad.
- Miután kihűlt vágjuk fel 9 egyenlő kockára. Tálaláskor meglocsolhatjuk a mogyorós krémmel és szórhatunk rá nagyszemű tengeri sót.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 25 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
- Tepsi mérete: 20x20
Gazdag brownie lágy mogyorós krémmel kiegészítve. Kívül enyhén roppanós, belül viszont extrán szaftos és puha a hozzáadott mogyorós krémtől. Ha szeretnénk még tovább fokozni az ízélményt, szórjuk meg a kész süteményt egy kevés nagyszemű tengeri sóval.