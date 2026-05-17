2026.05.17.

Nem véletlenül ajánlják a szakemberek – A világ kedvenc reggelije hozzájárulhat az Alzheimer-kór elkerüléséhez

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Egy nagyszabású kutatás szerint a rendszeres tojásfogyasztás összefügghet az Alzheimer-kór alacsonyabb kockázatával. A szakértők szerint bizonyos, tojásban található tápanyagok hozzájárulhatnak az agyműködés és a memória támogatásához.

Az Alzheimer-kór világszerte egyre több embert érint, ezért a kutatók folyamatosan vizsgálják, milyen életmódbeli tényezők segíthetnek csökkenteni a betegség kialakulásának esélyét. Bár az öröklött hajlam és az életkor továbbra is meghatározó tényezőnek számít, egyre több figyelem irányul az étrendre is.

Rendszeres tojásfogyasztással megelőzhető az Alzheimer-kór?

Most egy olyan élelmiszer került a tudományos érdeklődés középpontjába, amely szinte minden háztartásban megtalálható: a tojás. A The Journal of Nutrition folyóiratban megjelent kutatás szerint azoknál az embereknél, akik rendszeresen fogyasztottak tojást, kisebb arányban alakult ki Alzheimer-kór, mint azoknál, akik ritkán ették.

A legjelentősebb különbséget azoknál figyelték meg, akik hetente legalább öt alkalommal fogyasztottak tojást. A vizsgálat eredményei alapján náluk akár 27 százalékkal alacsonyabb lehetett a betegség kialakulásának kockázata.

Több mint 15 évig követték a résztvevőket

A kutatás az Adventist Health Study-2 adataira épült, amelyben közel 40 ezer idősebb felnőtt vett részt. A szakemberek több mint 15 éven át követték nyomon a résztvevők étrendjét és egészségi állapotát.

A vizsgálat különlegessége, hogy a résztvevők nagyon eltérő étrendet követtek:

voltak köztük vegánok, vegetáriánusok és mindenevők is. Ez lehetővé tette, hogy a kutatók pontosabban vizsgálják az egyes élelmiszerek – például a tojás – szerepét.

A követési időszak végére több mint 2800 embernél diagnosztizáltak Alzheimer-kórt. Az elemzések során figyelembe vették az életkort, a testsúlyt, a nemet és más egészségügyi tényezőket is, az összefüggés pedig ezek után is megmaradt.

A tojás fő tápanyagai segíthetik az agyat

  • A tojás egyik legfontosabb előnye, hogy gazdag kolinban: ez a tápanyag kulcsszerepet játszik az agy működésében, különösen azoknak az ingerületátvivő anyagoknak a termelésében, amelyek az emlékezéshez és a tanuláshoz szükségesek.

Korábbi kutatások szerint a kolin és a DHA alacsony szintje összefüggésbe hozható az Alzheimer-kór során megfigyelhető agyi elváltozásokkal.

Az egész életmód számít!

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a tojás önmagában nem csodaszer, és a vizsgálat nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot. Az Alzheimer-kór kialakulása összetett folyamat, amelyet az étrend mellett a mozgás, a szív- és érrendszer állapota, a dohányzás és más életmódbeli tényezők is befolyásolnak.

A szakértők szerint ugyanakkor a kiegyensúlyozott étrend részeként a tojás hasznos eleme lehet egy olyan életmódnak, amely hosszú távon is támogatja az agy egészségét és a szellemi frissesség megőrzését.

