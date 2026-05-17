Nem véletlenül ajánlják a szakemberek – A világ kedvenc reggelije hozzájárulhat az Alzheimer-kór elkerüléséhez

Az Alzheimer-kór világszerte egyre több embert érint, ezért a kutatók folyamatosan vizsgálják, milyen életmódbeli tényezők segíthetnek csökkenteni a betegség kialakulásának esélyét. Bár az öröklött hajlam és az életkor továbbra is meghatározó tényezőnek számít, egyre több figyelem irányul az étrendre is.
Rendszeres tojásfogyasztással megelőzhető az Alzheimer-kór?
Most egy olyan élelmiszer került a tudományos érdeklődés középpontjába, amely szinte minden háztartásban megtalálható: a tojás. A The Journal of Nutrition folyóiratban megjelent kutatás szerint azoknál az embereknél, akik rendszeresen fogyasztottak tojást, kisebb arányban alakult ki Alzheimer-kór, mint azoknál, akik ritkán ették.
A legjelentősebb különbséget azoknál figyelték meg, akik hetente legalább öt alkalommal fogyasztottak tojást. A vizsgálat eredményei alapján náluk akár 27 százalékkal alacsonyabb lehetett a betegség kialakulásának kockázata.
Több mint 15 évig követték a résztvevőket
A kutatás az Adventist Health Study-2 adataira épült, amelyben közel 40 ezer idősebb felnőtt vett részt. A szakemberek több mint 15 éven át követték nyomon a résztvevők étrendjét és egészségi állapotát.
A vizsgálat különlegessége, hogy a résztvevők nagyon eltérő étrendet követtek:
voltak köztük vegánok, vegetáriánusok és mindenevők is. Ez lehetővé tette, hogy a kutatók pontosabban vizsgálják az egyes élelmiszerek – például a tojás – szerepét.
A követési időszak végére több mint 2800 embernél diagnosztizáltak Alzheimer-kórt. Az elemzések során figyelembe vették az életkort, a testsúlyt, a nemet és más egészségügyi tényezőket is, az összefüggés pedig ezek után is megmaradt.
A tojás fő tápanyagai segíthetik az agyat
- A tojás egyik legfontosabb előnye, hogy gazdag kolinban: ez a tápanyag kulcsszerepet játszik az agy működésében, különösen azoknak az ingerületátvivő anyagoknak a termelésében, amelyek az emlékezéshez és a tanuláshoz szükségesek.
- A tojás DHA típusú ómega–3 zsírsavat is tartalmaz: hozzájárulhat az idegsejtek megfelelő működéséhez és az agy rugalmasságának megőrzéséhez.
Korábbi kutatások szerint a kolin és a DHA alacsony szintje összefüggésbe hozható az Alzheimer-kór során megfigyelhető agyi elváltozásokkal.
Az egész életmód számít!
A kutatók hangsúlyozzák, hogy a tojás önmagában nem csodaszer, és a vizsgálat nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot. Az Alzheimer-kór kialakulása összetett folyamat, amelyet az étrend mellett a mozgás, a szív- és érrendszer állapota, a dohányzás és más életmódbeli tényezők is befolyásolnak.
A szakértők szerint ugyanakkor a kiegyensúlyozott étrend részeként a tojás hasznos eleme lehet egy olyan életmódnak, amely hosszú távon is támogatja az agy egészségét és a szellemi frissesség megőrzését.