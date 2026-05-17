Miért barnul, sárgul vagy foltosodik a rózsa levele? Ezekre figyelj a kertben

Ha a rózsa levelei elszíneződnek vagy foltosodni kezdenek, elsőként érdemes alaposan megvizsgálni a növényt. Nem mindegy, hogy csak az idősebb, alsó leveleken láthatók a tünetek, vagy már a friss hajtásokat is érintik. A foltok színe, alakja és mérete szintén segíthet az okok beazonosításában.
- Sötét, feketébe hajló, sárga szélű foltok: legtöbbször valamilyen gombás fertőzésre utalnak.
- Halványabb, sárgás elszíneződés: gyakran tápanyaghiányra vagy nem megfelelő gondozásra vezethető vissza.
- Pöndörödő, száradó vagy lehulló levelek: szintén arra figyelmeztetnek, hogy a rózsa stresszhelyzetbe került.
A gombás betegségek gyakori problémát jelentenek
A rózsák egyik leggyakoribb ellensége a fekete levélfoltosság, de a lisztharmat és a rozsda is sok kellemetlenséget okozhat. Ezek a betegségek főként nedves, párás időben terjednek gyorsan, különösen akkor, ha a levelek sokáig vizesek maradnak.
A túl sűrűn ültetett bokrok között rosszabb a levegőáramlás, így könnyebben megtelepednek a kórokozók. Ezért fontos a rendszeres metszés és ritkítás, hogy a növény megfelelően szellőzhessen.
Az öntözés módja sem elhanyagolható!
A szakemberek szerint érdemes kerülni a felülről történő locsolást, mert a leveleken maradó vízcseppek kedveznek a fertőzések kialakulásának. Sokkal jobb megoldás, ha közvetlenül a tövekhez juttatjuk a vizet.
A tápanyaghiány is okozhat elszíneződést
Nem minden foltosodás mögött áll betegség!
Ha az egész bokor fakóbbnak, gyengébbnek tűnik, előfordulhat, hogy a rózsa nem jut elegendő tápanyaghoz.
A nitrogén-, magnézium- vagy vashiány gyakran sárguló levelek formájában jelentkezik!
A rendszeres tápanyag-utánpótlás sokat segíthet abban, hogy a növény ellenállóbb legyen a betegségekkel szemben. Az egészséges, erős rózsa sokkal könnyebben átvészeli a kedvezőtlen időjárási körülményeket és a fertőzéseket is.
Mikor kell azonnal közbelépni?
Ha a foltok gyorsan terjednek, a levelek hullani kezdenek, vagy penészes, lisztszerű bevonat jelenik meg rajtuk, nem érdemes halogatni a beavatkozást.
A fertőzött leveleket célszerű mielőbb eltávolítani, és nem szabad a bokor alatt hagyni őket, mert tovább fertőzhetik a növényt.
TIPP: szükség esetén gombaölő szer használata is indokolt lehet, különösen akkor, ha a fertőzés már nagyobb területet érint.
A megelőzés a legfontosabb
FONTOS: a rózsák akkor fejlődnek a legszebben, ha napos, jól szellőző helyre kerülnek.
- A rendszeres metszés,
- a megfelelő öntözés
- és a kiegyensúlyozott tápanyagellátás mind hozzájárul ahhoz, hogy a növény egészséges maradjon.
Ha időben felismerjük a problémák jeleit, és gyorsan reagálunk, a rózsa hamar regenerálódhat, és újra teljes pompájában díszítheti a kertet.