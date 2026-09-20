Sulikezdés

2026.09.20.

Nosalty Heti Menü: reggeli édes péksütik, csirkelevesek és salátaköltemények a hétre

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

A hétre nem klasszikus leosztásban érkeznek a receptek, azaz most nem lesz minden nap leves, főétel és desszert, lesz helyettük viszont egy-egy édes péksütemény reggelire, valamilyen melengető csirkés leves és egy-egy levezető saláta.

Reggelire fincsi, édes tésztás péksütik sorakoznak a búrkiflitől és kakaós csigától kezdve a rongyos kiflin és cruffinon át a kürtőskalácsig vagy akár cukros briósig, és hogy mit eszünk ezek után? Csirkehússal főtt isteni, melengeto leveseket: lesz itt tárkonyos, de tejmentes raguleves, borsóleves csirkeszárnnyal, fradileves cukkinivel, gyömbéres-citromos húsleves, de görög, citromos-csirkés tojásleves is.

Meggyes-pudingos leveles papucs
Meggyes-pudingos leveles papucs - recept a képre kattitnva nyílik!
Nosalty

Ami pedig a harmadik fogást illeti, különleges salátákat gondoltunk ki nektek a hétre: koronázási saláta tojással, extra krémesen? Őszi körtés-sonkás zöldsaláta, vagy csicseris cézársaláta, esetleg egy pazar, laktató törtkrumpli-saláta? Van itt minden!

Íme, mutatjuk a konkrét recepteket és ételpárosításokat, lapozzátok végig mind a hét napot!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

bundás hús

Almás bundában sült csirkemell

Egy nagyon kellemes ízhatású étel. Az alma savassága rendkívül omlóssá teszi a húst! Ínyenceknek saláta helyett érdemes őszibarack befőttel fogyasztani. Ha maradna almás massza, azt ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

kilégzéses tesztet végző negyvenes férfi
Sulikezdés

SIBO: mi ez a furcsa nevű betegség, milyen tünetei vannak,...

A SIBO (kontaminált vékonybél szindróma) olyan állapot, amely többek között puffadással, hasi fájdalommal és hasmenéssel járhat. A panaszok könnyen összetéveszthetők más emésztőrendszeri problémák, például az IBS tüneteivel is, ezért a pontos diagnózis felállítása fontos.

Nokedli
Sulikezdés

A nagyi trükkje örökérvényű: ettől lesz sokkal egyszerűbb a nokedli...

A nokedli készítése egyszerűnek tűnik: összekeverjük a tésztát, felforraljuk a vizet, majd jöhet a szaggatás. A gyakorlatban azonban könnyen előfordul, hogy a tészta ragad a szaggatóhoz, csomókban tapad össze, vagy éppen nehezen akar lepotyogni a lyukakon keresztül. Mai Napi Tippünkben a nagyi örökérvényű tippjét vesszük elő, hogy ne váljon rémálommá a nokedli szaggatása.

Még több cikk

Top Receptek

almas-bundaban-sult-csirkemell
bundás hús

Almás bundában sült csirkemell

Egy nagyon kellemes ízhatású étel. Az alma savassága rendkívül omlóssá teszi a húst! Ínyenceknek saláta helyett érdemes őszibarack befőttel fogyasztani. Ha maradna almás massza, azt ...

szaftos-brassoi-apropecsenye
brassói

Szaftos brassói aprópecsenye

A szaftos, fűszeres hús és a ropogósra sült burgonya párosa olyan klasszikus kombináció, amit nehéz megunni – nem véletlen, hogy a magyar konyha egyik alapdarabjává vált.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept