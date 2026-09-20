Nosalty Heti Menü: reggeli édes péksütik, csirkelevesek és salátaköltemények a hétre

A hétre nem klasszikus leosztásban érkeznek a receptek, azaz most nem lesz minden nap leves, főétel és desszert, lesz helyettük viszont egy-egy édes péksütemény reggelire, valamilyen melengető csirkés leves és egy-egy levezető saláta.

Reggelire fincsi, édes tésztás péksütik sorakoznak a búrkiflitől és kakaós csigától kezdve a rongyos kiflin és cruffinon át a kürtőskalácsig vagy akár cukros briósig, és hogy mit eszünk ezek után? Csirkehússal főtt isteni, melengeto leveseket: lesz itt tárkonyos, de tejmentes raguleves, borsóleves csirkeszárnnyal, fradileves cukkinivel, gyömbéres-citromos húsleves, de görög, citromos-csirkés tojásleves is.

Meggyes-pudingos leveles papucs - recept a képre kattitnva nyílik! Nosalty

Ami pedig a harmadik fogást illeti, különleges salátákat gondoltunk ki nektek a hétre: koronázási saláta tojással, extra krémesen? Őszi körtés-sonkás zöldsaláta, vagy csicseris cézársaláta, esetleg egy pazar, laktató törtkrumpli-saláta? Van itt minden!

Íme, mutatjuk a konkrét recepteket és ételpárosításokat, lapozzátok végig mind a hét napot!