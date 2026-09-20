Nosalty Heti Menü: reggeli édes péksütik, csirkelevesek és salátaköltemények a hétre

Reggelire fincsi, édes tésztás péksütik sorakoznak a búrkiflitől és kakaós csigától kezdve a rongyos kiflin és cruffinon át a kürtőskalácsig vagy akár cukros briósig, és hogy mit eszünk ezek után? Csirkehússal főtt isteni, melengeto leveseket: lesz itt tárkonyos, de tejmentes raguleves, borsóleves csirkeszárnnyal, fradileves cukkinivel, gyömbéres-citromos húsleves, de görög, citromos-csirkés tojásleves is.
Ami pedig a harmadik fogást illeti, különleges salátákat gondoltunk ki nektek a hétre: koronázási saláta tojással, extra krémesen? Őszi körtés-sonkás zöldsaláta, vagy csicseris cézársaláta, esetleg egy pazar, laktató törtkrumpli-saláta? Van itt minden!
Íme, mutatjuk a konkrét recepteket és ételpárosításokat, lapozzátok végig mind a hét napot!
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Reggeli
Diós búrkifli házilagadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségnehéz943Kalória16.2gFehérje93.2gSzénhidrát58.5gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű350Kalória15.2gFehérje37.4gSzénhidrát14gZsír
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Főétel
Őszi saláta körtéveladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű647Kalória20.9gFehérje42.8gSzénhidrát46.4gZsír
vasárnap
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Reggeli
Egyszerű rongyos kifliadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű497Kalória11.8gFehérje62.4gSzénhidrát21.7gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű342Kalória17.9gFehérje39.2gSzénhidrát12.7gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű246Kalória12.8gFehérje7.4gSzénhidrát19.3gZsír
hétfő
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Reggeli
CruffinadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségnehéz538Kalória9.1gFehérje69gSzénhidrát24.7gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű576Kalória31.3gFehérje44.7gSzénhidrát25.8gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű596Kalória17.3gFehérje88.2gSzénhidrát22gZsír
kedd
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Reggeli
Túrós táska házilagadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű290Kalória11gFehérje25.1gSzénhidrát15.9gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű308Kalória18.7gFehérje32.5gSzénhidrát10.3gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű198Kalória9.1gFehérje8.3gSzénhidrát15.2gZsír
szerda
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Reggeli
Klasszikus cukros briósadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes577Kalória12.6gFehérje93.4gSzénhidrát16.5gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű414Kalória33.3gFehérje30.6gSzénhidrát14.4gZsír
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Főétel
Sült karfiolsalátaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű200Kalória6gFehérje17.8gSzénhidrát13.2gZsír
csütörtök
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Reggeli
Óriás kakaós csigaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1010Kalória9.5gFehérje79.2gSzénhidrát72.9gZsír
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Leves
FradilevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű345Kalória18.2gFehérje42.1gSzénhidrát9.8gZsír
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Főétel
Krémes avokádós csirkesalátaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1785Kalória343.9gFehérje7.8gSzénhidrát43.4gZsír
péntek
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Reggeli
Házi kürtőskalács sütőbenadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű596Kalória12.1gFehérje102.1gSzénhidrát14.8gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű310Kalória25gFehérje8.5gSzénhidrát19.5gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű349Kalória9.5gFehérje50.4gSzénhidrát14.3gZsír
szombat
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