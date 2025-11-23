r
Párizsi bundás szelet (klasszikus)

Párizsi bundás szelet (klasszikus)
Hering András
Aranybarnára sült párizsi bundás szelet zöldborsós rizzsel tálon.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

1169
Kalória
39g
Fehérje
40g
Szénhidrát
94.7g
Zsír
162.2g
Víz
315.5g
Koleszterin
1.4g
Élelmi rost
1.8g
Cukor
  • 12% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 28% Zsír
Összesen 1169 kcal
  • 12% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 28% Zsír
Összesen 4673 kcal
  • 12% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 28% Zsír
Összesen 339 kcal
  • 12% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 28% Zsír
  • 48% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    39 g

Zsír

  • Összesen
    94.7 g
  • Telített zsírsav
    23 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    44 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    27 g
  • Koleszterin
    316 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    795.1 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    65 mg
  • Kálcium
    78 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    50 mg
  • Foszfor
    450 mg
  • Nátrium
    145 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    40 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    162.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    219 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    27 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    77 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    38 micro
  • Kolin:
    227 mg
  • Retinol - A vitamin:
    217 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    30 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    252 micro
Fehérje

  • Összesen
    11.3 g

Zsír

  • Összesen
    27.6 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    13 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    92 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    231.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    19 mg
  • Kálcium
    23 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    15 mg
  • Foszfor
    131 mg
  • Nátrium
    42 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    11.6 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    47.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    64 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    8 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    23 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    66 mg
  • Retinol - A vitamin:
    63 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    9 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    73 micro
Elkészítés

  1. A karaj- vagy csirkemell-szeleteket nagyjából 1 cm vékonyra klopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, igény szerint megszórhatjuk egy csipet fokhagymaporral.
  2. A tojásokat felverjük egy tálban, hozzáadunk 1–2 evőkanál habtejszínt (ettől sűrűbb, de lágy, textruráltabb bundát kap) vagy tejet/vizet, hogy a bunda szép, egyenletes legyen. Ez adja a párizsi jellegzetesen puha, aranyszínű kérgét.
  3. A fűszeres hússzeleteket először lisztben forgatjuk meg, majd bőven megmártjuk a tojásban. A tökéletesen vastag bundáért ismételjük meg a forgatást: újra lisztben, majd végül a tojásba mártsuk a hússzeleteket. Nem baj, ha vastagabb réteg marad rajta, ettől lesz igazán nosztalgikus.
  4. Közepesen forró olajban 3–4 perc alatt aranybarnára sütjük mindkét oldalát. Nem kell kapkodni: ha túl forró az olaj, a bunda megég, a hús viszont nem sül át.
  5. Papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges olaj lecsorogjon.
  6. Krumplipürével, rizi-bizivel, petrezselymes rizzsel, majonézes salátákkal (franciasaláta) vagy friss savanyúsággal tökéletes. Egy kis citromlé vagy mustár is jól áll neki.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 25 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ha egy gyorsan elkészíthető, mégis nosztalgikusan finom fogásra vágysz, a retró párizsi bundás szelet biztos befutó. Puhára sült karaj vagy csirkemell, aranybarna tojásbunda és az otthon íze - ez a klasszikus recept mindig megmenti a hétköznapokat, akár krumplipürével, akár friss salátával tálalod.

Aranybarnára sült párizsi bundás szelet zöldborsós rizzsel tálon, háttérben savanyúsággal.
Párizsi bundás szelet rizibizivel – a magyar konyha egyik legnagyobb klasszikusa.
Hering András

Van néhány olyan fogás a magyar háztartásokban, amelyről már nem is nagyon tudjuk, honnan jött, csak azt, hogy „mindig is itt volt velünk”. A párizsi bundás szelet pontosan ilyen. Ma már természetes, hogy a liszt-tojás bundában sült hús ott gőzölög a vasárnapi ebédnél vagy egy gyors hétköznapi vacsorán, de az út, amely a magyar családok asztaláig vezetett, sokkal érdekesebb, mint gondolnánk.

Nem francia, mégis párizsi - honnan a név?

A párizsi szelet elnevezés megtévesztő, mert Franciaországban a mai napig nem létezik ilyen formában. A név eredete valószínűleg a 19. századig vezethető vissza, amikor a magyar vendéglők igyekeztek „nemzetközi hangzású” fogásnevekkel feldobni az étlapokat.

A liszt-tojás bundában sütött hús így kaphatott elegáns, franciás csengést – attól függetlenül, hogy köze nem volt a párizsi konyhához.

A bunda maga valójában a bécsi és magyar konyhák sajátos találmánya. Míg a bécsi szeletet zsemlemorzsába forgatták, a párizsit csak liszt és tojás borította – ennek köszönhető a puhább, szaftosabb textúra és a jellegzetes aranysárga szín.

Az étel, ami egyszerűen nem mehet ki a divatból

A párizsi bundás szelet különösen a 20. század második felében vált alapfogássá Magyarországon. Olcsó, gyorsan elkészíthető, a hozzávalók pedig mindig kéznél voltak. Ezért vált a menzák, kifőzdék és éttermek egyik legnépszerűbb ételeivé, és ezért kerül olyan gyakran otthoni vasárnapi asztalokra is.

Ma már sokan nosztalgikus ételként tekintenek rá, de népszerűsége töretlen. Főleg azért, mert szinte elronthatatlan, és a legtöbb körettel jól működik.

Párizsi szelet három darabban, mellé rizibizi tálalva, közeli ételfotó.
Nosztalgikus fogás modern tálalásban: párizsi bundás szelet krémes rizibizivel.
Hering András

Tippek – így lesz tökéletes a párizsi bundás szelet

1. Válaszd ki a megfelelő húst

A klasszikus a sertéskaraj, de még szaftosabb lesz, ha tarjából készíted. Ha könnyedebb verziót szeretnél, csirkemell vagy pulykamell is tökéletes.

2. Fontos a jó lisztes alap

A liszt nem csak rátapadást segít, azt is megakadályozza, hogy a tojás lecsússzon a húsról. Ha túl sok a liszt, rázd le, hogy a bunda ne legyen darabos.

3. Lazítsd fel a tojásbundát

A tojást 1–2 evőkanál tejjel vagy vízzel érdemes fellazítani. Így lesz szép, egyenletes a bevonat, és nem szakad sütés közben. Adhatsz hozzá tej helyett habtejszínt is, ettől sűrűbb, texturáltabb bundát kaphatsz.

4. Ne túl forró olajban süsd

A közepesen forró olaj a nyerő. Ha túl forró: megég a tojás, a hús nyers marad. Ha túl hideg: a bunda megszívja magát olajjal.

5. Pihentesd sütés után

A frissen sült párizsinál az egyik legnagyobb hiba, hogy azonnal tálalják. Pihentesd 3–4 percig papírtörlőn, így a bunda megtartja a formáját, és nem lesz tocsogós.

6. Plusz trükk: ízesítsd a tojást!

Ha szeretnél egy kis csavart, mehet a tojásba:

  • egy csipet fokhagyma-granulátum
  • kevés mustár
  • egy nagyobb csipet bors
  • finomra vágott petrezselyem

Ettől a klasszikus párizsi szelet még ízesebb és modernebb lesz.

Mivel tálaljuk?

A párizsi bundás szelet szinte bármilyen körettel jól működik, ezért könnyű a saját ízlésedhez igazítani. A klasszikus párosítás a vajas krumplipüré vagy a petrezselymes burgonya, de a párolt rizs, a rizibizi és a retró hangulatú franciasaláta is tökéletes választás. Ha könnyedebb, frissebb tálalást szeretnél, adj mellé nagy adag zöldsalátát, citromos vagy joghurtos öntettel, esetleg coleslaw-t vagy sütőben sült zöldségeket. Szószok közül a mustár, a tartár és a savanyúságok – főleg az uborkasaláta vagy a kovászos uborka – emelik ki legjobban a tojásbunda ízét. Tálaláskor érdemes pár percig pihentetni a húst, majd citromkarikával és friss zöldfűszerrel feldobni, így nemcsak finom, de mutatós is lesz a végeredmény.

Párizsi bundában sült hús zöldborsós rizzsel, otthonos tálalásban.
Gyerekkorunk ízei: frissen sült párizsi szelet és házias rizibizi.
Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering

