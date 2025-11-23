Párizsi bundás szelet (klasszikus)
Hozzávalók
-
500 g sertés rövidkaraj (vagy csirkemell vékonyan szeletelve, klopfolva)
-
200 g finomliszt
-
4 db tojás
-
2 dl habtejszín (opcionális, helyettesíthető tejjel vagy vízzel a bunda lazításához)
-
fokhagymapor ízlés szerint (opcionális)
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
3 dl napraforgó olaj (a sütéshez)
- 12% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 28% Zsír
-
125g sertés rövidkaraj208 kcal
-
50g finomliszt182 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
50g habtejszín146 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
64g napraforgó olaj564 kcal
- 12% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 28% Zsír
-
500g sertés rövidkaraj830 kcal
-
200g finomliszt728 kcal
-
220g tojás277 kcal
-
200g habtejszín584 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
255g napraforgó olaj2254 kcal
- 12% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 28% Zsír
-
36.4g sertés rövidkaraj60 kcal
-
14.5g finomliszt53 kcal
-
16g tojás20 kcal
-
14.5g habtejszín42 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
18.5g napraforgó olaj164 kcal
- 12% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 28% Zsír
- 48% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 39 g
Zsír
-
Összesen 94.7 g
-
Telített zsírsav 23 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 44 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 27 g
-
Koleszterin 316 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 795.1 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 65 mg
-
Kálcium 78 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 50 mg
-
Foszfor 450 mg
-
Nátrium 145 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 40 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 162.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 219 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 27 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 77 micro
-
K vitamin: 5 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 8 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 38 micro
-
Kolin: 227 mg
-
Retinol - A vitamin: 217 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 30 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 252 micro
- 12% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 28% Zsír
- 48% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 156 g
Zsír
-
Összesen 378.8 g
-
Telített zsírsav 92 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 176 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 109 g
-
Koleszterin 1262 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3180.3 g
-
Cink 13 mg
-
Szelén 261 mg
-
Kálcium 311 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 201 mg
-
Foszfor 1801 mg
-
Nátrium 582 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 159.9 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 649 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 878 micro
-
B6 vitamin: 4 mg
-
B12 Vitamin: 5 micro
-
E vitamin: 109 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 310 micro
-
K vitamin: 20 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 31 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 151 micro
-
Kolin: 910 mg
-
Retinol - A vitamin: 868 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 120 micro
-
β-crypt 17 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1010 micro
- 12% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 28% Zsír
- 48% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 11.3 g
Zsír
-
Összesen 27.6 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 13 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 92 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 231.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 19 mg
-
Kálcium 23 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 15 mg
-
Foszfor 131 mg
-
Nátrium 42 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 11.6 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 47.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 64 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 23 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 66 mg
-
Retinol - A vitamin: 63 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 9 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 73 micro
Elkészítés
- A karaj- vagy csirkemell-szeleteket nagyjából 1 cm vékonyra klopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, igény szerint megszórhatjuk egy csipet fokhagymaporral.
- A tojásokat felverjük egy tálban, hozzáadunk 1–2 evőkanál habtejszínt (ettől sűrűbb, de lágy, textruráltabb bundát kap) vagy tejet/vizet, hogy a bunda szép, egyenletes legyen. Ez adja a párizsi jellegzetesen puha, aranyszínű kérgét.
- A fűszeres hússzeleteket először lisztben forgatjuk meg, majd bőven megmártjuk a tojásban. A tökéletesen vastag bundáért ismételjük meg a forgatást: újra lisztben, majd végül a tojásba mártsuk a hússzeleteket. Nem baj, ha vastagabb réteg marad rajta, ettől lesz igazán nosztalgikus.
- Közepesen forró olajban 3–4 perc alatt aranybarnára sütjük mindkét oldalát. Nem kell kapkodni: ha túl forró az olaj, a bunda megég, a hús viszont nem sül át.
- Papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges olaj lecsorogjon.
- Krumplipürével, rizi-bizivel, petrezselymes rizzsel, majonézes salátákkal (franciasaláta) vagy friss savanyúsággal tökéletes. Egy kis citromlé vagy mustár is jól áll neki.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 25 p
Ha egy gyorsan elkészíthető, mégis nosztalgikusan finom fogásra vágysz, a retró párizsi bundás szelet biztos befutó. Puhára sült karaj vagy csirkemell, aranybarna tojásbunda és az otthon íze - ez a klasszikus recept mindig megmenti a hétköznapokat, akár krumplipürével, akár friss salátával tálalod.
Van néhány olyan fogás a magyar háztartásokban, amelyről már nem is nagyon tudjuk, honnan jött, csak azt, hogy „mindig is itt volt velünk”. A párizsi bundás szelet pontosan ilyen. Ma már természetes, hogy a liszt-tojás bundában sült hús ott gőzölög a vasárnapi ebédnél vagy egy gyors hétköznapi vacsorán, de az út, amely a magyar családok asztaláig vezetett, sokkal érdekesebb, mint gondolnánk.
Nem francia, mégis párizsi - honnan a név?
A párizsi szelet elnevezés megtévesztő, mert Franciaországban a mai napig nem létezik ilyen formában. A név eredete valószínűleg a 19. századig vezethető vissza, amikor a magyar vendéglők igyekeztek „nemzetközi hangzású” fogásnevekkel feldobni az étlapokat.
A liszt-tojás bundában sütött hús így kaphatott elegáns, franciás csengést – attól függetlenül, hogy köze nem volt a párizsi konyhához.
A bunda maga valójában a bécsi és magyar konyhák sajátos találmánya. Míg a bécsi szeletet zsemlemorzsába forgatták, a párizsit csak liszt és tojás borította – ennek köszönhető a puhább, szaftosabb textúra és a jellegzetes aranysárga szín.
Az étel, ami egyszerűen nem mehet ki a divatból
A párizsi bundás szelet különösen a 20. század második felében vált alapfogássá Magyarországon. Olcsó, gyorsan elkészíthető, a hozzávalók pedig mindig kéznél voltak. Ezért vált a menzák, kifőzdék és éttermek egyik legnépszerűbb ételeivé, és ezért kerül olyan gyakran otthoni vasárnapi asztalokra is.
Ma már sokan nosztalgikus ételként tekintenek rá, de népszerűsége töretlen. Főleg azért, mert szinte elronthatatlan, és a legtöbb körettel jól működik.
Tippek – így lesz tökéletes a párizsi bundás szelet
1. Válaszd ki a megfelelő húst
A klasszikus a sertéskaraj, de még szaftosabb lesz, ha tarjából készíted. Ha könnyedebb verziót szeretnél, csirkemell vagy pulykamell is tökéletes.
2. Fontos a jó lisztes alap
A liszt nem csak rátapadást segít, azt is megakadályozza, hogy a tojás lecsússzon a húsról. Ha túl sok a liszt, rázd le, hogy a bunda ne legyen darabos.
3. Lazítsd fel a tojásbundát
A tojást 1–2 evőkanál tejjel vagy vízzel érdemes fellazítani. Így lesz szép, egyenletes a bevonat, és nem szakad sütés közben. Adhatsz hozzá tej helyett habtejszínt is, ettől sűrűbb, texturáltabb bundát kaphatsz.
4. Ne túl forró olajban süsd
A közepesen forró olaj a nyerő. Ha túl forró: megég a tojás, a hús nyers marad. Ha túl hideg: a bunda megszívja magát olajjal.
5. Pihentesd sütés után
A frissen sült párizsinál az egyik legnagyobb hiba, hogy azonnal tálalják. Pihentesd 3–4 percig papírtörlőn, így a bunda megtartja a formáját, és nem lesz tocsogós.
6. Plusz trükk: ízesítsd a tojást!
Ha szeretnél egy kis csavart, mehet a tojásba:
- egy csipet fokhagyma-granulátum
- kevés mustár
- egy nagyobb csipet bors
- finomra vágott petrezselyem
Ettől a klasszikus párizsi szelet még ízesebb és modernebb lesz.
Mivel tálaljuk?
A párizsi bundás szelet szinte bármilyen körettel jól működik, ezért könnyű a saját ízlésedhez igazítani. A klasszikus párosítás a vajas krumplipüré vagy a petrezselymes burgonya, de a párolt rizs, a rizibizi és a retró hangulatú franciasaláta is tökéletes választás. Ha könnyedebb, frissebb tálalást szeretnél, adj mellé nagy adag zöldsalátát, citromos vagy joghurtos öntettel, esetleg coleslaw-t vagy sütőben sült zöldségeket. Szószok közül a mustár, a tartár és a savanyúságok – főleg az uborkasaláta vagy a kovászos uborka – emelik ki legjobban a tojásbunda ízét. Tálaláskor érdemes pár percig pihentetni a húst, majd citromkarikával és friss zöldfűszerrel feldobni, így nemcsak finom, de mutatós is lesz a végeredmény.
Recept és fotók: Hering András / @andrishering