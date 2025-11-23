Párizsi bundás szelet (klasszikus)

Párizsi bundás szelet rizibizivel – a magyar konyha egyik legnagyobb klasszikusa.

Hering András

Van néhány olyan fogás a magyar háztartásokban, amelyről már nem is nagyon tudjuk, honnan jött, csak azt, hogy „mindig is itt volt velünk”. A párizsi bundás szelet pontosan ilyen. Ma már természetes, hogy a liszt-tojás bundában sült hús ott gőzölög a vasárnapi ebédnél vagy egy gyors hétköznapi vacsorán, de az út, amely a magyar családok asztaláig vezetett, sokkal érdekesebb, mint gondolnánk.

Nem francia, mégis párizsi - honnan a név?

A párizsi szelet elnevezés megtévesztő, mert Franciaországban a mai napig nem létezik ilyen formában. A név eredete valószínűleg a 19. századig vezethető vissza, amikor a magyar vendéglők igyekeztek „nemzetközi hangzású” fogásnevekkel feldobni az étlapokat.

A liszt-tojás bundában sütött hús így kaphatott elegáns, franciás csengést – attól függetlenül, hogy köze nem volt a párizsi konyhához.

A bunda maga valójában a bécsi és magyar konyhák sajátos találmánya. Míg a bécsi szeletet zsemlemorzsába forgatták, a párizsit csak liszt és tojás borította – ennek köszönhető a puhább, szaftosabb textúra és a jellegzetes aranysárga szín.

Az étel, ami egyszerűen nem mehet ki a divatból

A párizsi bundás szelet különösen a 20. század második felében vált alapfogássá Magyarországon. Olcsó, gyorsan elkészíthető, a hozzávalók pedig mindig kéznél voltak. Ezért vált a menzák, kifőzdék és éttermek egyik legnépszerűbb ételeivé, és ezért kerül olyan gyakran otthoni vasárnapi asztalokra is.

Ma már sokan nosztalgikus ételként tekintenek rá, de népszerűsége töretlen. Főleg azért, mert szinte elronthatatlan, és a legtöbb körettel jól működik.

Nosztalgikus fogás modern tálalásban: párizsi bundás szelet krémes rizibizivel. Hering András

Tippek – így lesz tökéletes a párizsi bundás szelet

1. Válaszd ki a megfelelő húst

A klasszikus a sertéskaraj, de még szaftosabb lesz, ha tarjából készíted. Ha könnyedebb verziót szeretnél, csirkemell vagy pulykamell is tökéletes.

2. Fontos a jó lisztes alap

A liszt nem csak rátapadást segít, azt is megakadályozza, hogy a tojás lecsússzon a húsról. Ha túl sok a liszt, rázd le, hogy a bunda ne legyen darabos.

3. Lazítsd fel a tojásbundát

A tojást 1–2 evőkanál tejjel vagy vízzel érdemes fellazítani. Így lesz szép, egyenletes a bevonat, és nem szakad sütés közben. Adhatsz hozzá tej helyett habtejszínt is, ettől sűrűbb, texturáltabb bundát kaphatsz.

4. Ne túl forró olajban süsd

A közepesen forró olaj a nyerő. Ha túl forró: megég a tojás, a hús nyers marad. Ha túl hideg: a bunda megszívja magát olajjal.

5. Pihentesd sütés után

A frissen sült párizsinál az egyik legnagyobb hiba, hogy azonnal tálalják. Pihentesd 3–4 percig papírtörlőn, így a bunda megtartja a formáját, és nem lesz tocsogós.

6. Plusz trükk: ízesítsd a tojást!

Ha szeretnél egy kis csavart, mehet a tojásba:

egy csipet fokhagyma-granulátum

kevés mustár

egy nagyobb csipet bors

finomra vágott petrezselyem

Ettől a klasszikus párizsi szelet még ízesebb és modernebb lesz.

Mivel tálaljuk?

A párizsi bundás szelet szinte bármilyen körettel jól működik, ezért könnyű a saját ízlésedhez igazítani. A klasszikus párosítás a vajas krumplipüré vagy a petrezselymes burgonya, de a párolt rizs, a rizibizi és a retró hangulatú franciasaláta is tökéletes választás. Ha könnyedebb, frissebb tálalást szeretnél, adj mellé nagy adag zöldsalátát, citromos vagy joghurtos öntettel, esetleg coleslaw-t vagy sütőben sült zöldségeket. Szószok közül a mustár, a tartár és a savanyúságok – főleg az uborkasaláta vagy a kovászos uborka – emelik ki legjobban a tojásbunda ízét. Tálaláskor érdemes pár percig pihentetni a húst, majd citromkarikával és friss zöldfűszerrel feldobni, így nemcsak finom, de mutatós is lesz a végeredmény.

Gyerekkorunk ízei: frissen sült párizsi szelet és házias rizibizi. Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering