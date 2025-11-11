A lila, vagy vörös káposzta a vadkáposzták családjába tartozik, jellegzetes lila színét pedig az antocián adja - ez a sötétlila árnyalat az, ami alkalmassá teszi arra, hogy vörösborral párosítva készítsük el. Nálunk főleg savanyúságként és párolva szokás elkészíteni, fogyasztása pedig már a középkorban is divatos volt.

Leggyakrabban sültek mellé fogyasztjuk, így a nagyobb pirosbetűs ünnepeken elmaradhatatlan kellék: egy jó rozé kacsamell, sült hurka vagy a Márton-napi liba mellé elengedhetetlen klasszikus. De nemcsak nálunk van hagyománya a párolt káposztának: a német Rotkohl, a lengyel czerwona kapusta, a cseh Červené zelí, a francia chou rouge braisé és a svéd rødkål egyaránt nemzeti kedvenc.

Vörösborral párolt lilakáposzta

Hogyan készül a tökéletes párolt lilakáposzta?

Egy egyszerű köretről van ugyan szó a párolt káposzta esetében, de ha figyelünk a részletekre, akkor egészen csodás ízeket varázsolhatunk elő ebből a mezei zöldségből is.

Mindenképpen egy karamellel alapozzunk meg a káposztának: ehhez használhatunk fehér- vagy barnacukrot és tetszőleges zsiradékot.

A káposztát mindenképpen aprítsuk fel apróbbra, mint amekkorára elsőre gondolnánk, hogy megfelelő. Vághatjuk kézzel vagy használhatunk mandolint vagy reszelőt hozzá. Játszatunk a textúrával is: a káposzta egy részét aprítsuk nagyon apróra, míg egy kisebb adagot vágjunk csíkokra.

Ne féljünk a fűszerektől sem, a hagyományos köménymag mellett használhatjuk hozzá a kedvenc ünnepies fűszereinket is (fahéj, csillagánizs, szegfűszeg, borókabogyó).

Ízlés szerint adhatunk hozzá hagymát is, ezt érdemes azonban még a

Kínáljuk meg egy kevés száraz vörösborral is, ettől nem csak ünnepiesebb, de komplexebb ízű is lesz a párolt káposzta.

Emellett rejthetünk mellé további zöldségeket és gyümölcsöket: kevés narancs, egy-két szem alma vagy körte, egy szál répa mind-mind passzol hozzá.

Ugyanezeket a trükköket bevetve készíthetünk fehér káposztából is párolt káposztát, arra viszont figyeljünk, hogy ahhoz mindenképpen valamilyen száraz vagy édes fehérbort párosítsunk.

Izgalmas receptek párolt káposztával:

Mihez kínáljuk a párolt káposztát?

Legtöbben a Márton-napi liba- és kacsaételek köreteként gondolunk a párolt káposztára, de más fogásokhoz is remekül passzol. Fantasztikus kiegészítője lehet grillkolbászoknak és disznótoros finomságoknak (májas hurka, véres hurka, kolbászok), de tésztához keverve is imádjuk káposztás cvekedliként.

De akár kreatívak is lehetünk vele és tölthetjük rétesbe, haséba, csigába; forgathatjuk pogácsatésztába; sőt, maradék párolt káposztából akár hamis coleslaw-t is készíthetünk.

Amikor a párolt káposzta töltelék lesz: