Vörösborral párolt lilakáposzta
Hozzávalók
-
25 g vaj
-
2 ek olívaolaj
-
4 ek nádcukor
-
1 tk őrölt fűszerkömény
-
1 db vöröskáposzta (1 kisebb vagy 1 nagy fele)
-
fahéj ízlés szerint (vagy bármilyen kedvenc fűszerünk)
-
fekete bors ízlés szerint
-
3 dl száraz vörösbor
-
só ízlés szerint
- 1% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
4g vaj30 kcal
-
3g olívaolaj24 kcal
-
7g nádcukor25 kcal
-
0 kcal
-
250g vöröskáposzta62 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
50g száraz vörösbor41 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
25g vaj179 kcal
-
16g olívaolaj141 kcal
-
40g nádcukor152 kcal
-
0 kcal
-
1500g vöröskáposzta372 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
300g száraz vörösbor246 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
1.3g vaj10 kcal
-
0.9g olívaolaj8 kcal
-
2.1g nádcukor8 kcal
-
0 kcal
-
79.7g vöröskáposzta20 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
15.9g száraz vörösbor13 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 88% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2.9 g
Zsír
-
Összesen 6.4 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 9 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 250.8 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 97 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 33 mg
-
Foszfor 61 mg
-
Nátrium 56 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 22.4 g
-
Cukor 14 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 225 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 141 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 114 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 78 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 36 micro
-
Kolin: 35 mg
-
Retinol - A vitamin: 28 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1347 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 40 micro
-
Lut-zea 658 micro
- 1% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 88% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 17.6 g
Zsír
-
Összesen 38.2 g
-
Telített zsírsav 15 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 18 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 54 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1505.1 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 579 mg
-
Vas 10 mg
-
Magnézium 196 mg
-
Foszfor 368 mg
-
Nátrium 338 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 134.6 g
-
Cukor 85 mg
-
Élelmi rost 25 mg
Víz
-
Összesen 1350.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 843 micro
-
B6 vitamin: 3 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 684 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 470 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 217 micro
-
Kolin: 211 mg
-
Retinol - A vitamin: 168 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 8080 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 240 micro
-
Lut-zea 3948 micro
- 1% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 88% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 0.9 g
Zsír
-
Összesen 2 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 3 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 80 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 31 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 20 mg
-
Nátrium 18 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 7.2 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 71.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 45 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 36 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 25 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 12 micro
-
Kolin: 11 mg
-
Retinol - A vitamin: 9 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 430 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 13 micro
-
Lut-zea 210 micro
Elkészítés
- A vajat és az olajat egy nagyobb edényben összehevítjük. Beleszórjuk a fűszerköményt, majd a cukrot is, és alaposan elkeverjük.
- Viszonylag világos karamellt főzünk belőle, majd amikor már szépen bugyborékol, hozzáadjuk az aprított káposztát, és alaposan összekeverjük. Érdemes a káposzta egy részét apróbbra aprítani, a másik felét pedig csíkozni.
- Sózzuk-borsozzuk meg alaposan, öntsük fel a vörösborral, keverjük össze, majd lefedve pároljuk puhára.
- Amikor már puha, vegyük le a fedőt. Tálalhatjuk rögtön vagy rá is piríthatunk egy kicsit.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 40 p
A párolt lilakáposzta bármilyen húsételnek kiváló körete lehet, ráadásul roppant egyszerű az elkészítése is. Ha pedig vörösborral pároljuk, az ízhatás egészen mennyei lesz, és az egész fogás szintet lép. Ha túl sokat készítenénk belőle, a maradékot érdemes káposztás tésztának felhasználni, ugyanis annak is fenséges!
A lila, vagy vörös káposzta a vadkáposzták családjába tartozik, jellegzetes lila színét pedig az antocián adja - ez a sötétlila árnyalat az, ami alkalmassá teszi arra, hogy vörösborral párosítva készítsük el. Nálunk főleg savanyúságként és párolva szokás elkészíteni, fogyasztása pedig már a középkorban is divatos volt.
Leggyakrabban sültek mellé fogyasztjuk, így a nagyobb pirosbetűs ünnepeken elmaradhatatlan kellék: egy jó rozé kacsamell, sült hurka vagy a Márton-napi liba mellé elengedhetetlen klasszikus. De nemcsak nálunk van hagyománya a párolt káposztának: a német Rotkohl, a lengyel czerwona kapusta, a cseh Červené zelí, a francia chou rouge braisé és a svéd rødkål egyaránt nemzeti kedvenc.
Hogyan készül a tökéletes párolt lilakáposzta?
Egy egyszerű köretről van ugyan szó a párolt káposzta esetében, de ha figyelünk a részletekre, akkor egészen csodás ízeket varázsolhatunk elő ebből a mezei zöldségből is.
- Mindenképpen egy karamellel alapozzunk meg a káposztának: ehhez használhatunk fehér- vagy barnacukrot és tetszőleges zsiradékot.
- A káposztát mindenképpen aprítsuk fel apróbbra, mint amekkorára elsőre gondolnánk, hogy megfelelő. Vághatjuk kézzel vagy használhatunk mandolint vagy reszelőt hozzá. Játszatunk a textúrával is: a káposzta egy részét aprítsuk nagyon apróra, míg egy kisebb adagot vágjunk csíkokra.
- Ne féljünk a fűszerektől sem, a hagyományos köménymag mellett használhatjuk hozzá a kedvenc ünnepies fűszereinket is (fahéj, csillagánizs, szegfűszeg, borókabogyó).
- Ízlés szerint adhatunk hozzá hagymát is, ezt érdemes azonban még a
- Kínáljuk meg egy kevés száraz vörösborral is, ettől nem csak ünnepiesebb, de komplexebb ízű is lesz a párolt káposzta.
- Emellett rejthetünk mellé további zöldségeket és gyümölcsöket: kevés narancs, egy-két szem alma vagy körte, egy szál répa mind-mind passzol hozzá.
Ugyanezeket a trükköket bevetve készíthetünk fehér káposztából is párolt káposztát, arra viszont figyeljünk, hogy ahhoz mindenképpen valamilyen száraz vagy édes fehérbort párosítsunk.
Izgalmas receptek párolt káposztával:
Mihez kínáljuk a párolt káposztát?
Legtöbben a Márton-napi liba- és kacsaételek köreteként gondolunk a párolt káposztára, de más fogásokhoz is remekül passzol. Fantasztikus kiegészítője lehet grillkolbászoknak és disznótoros finomságoknak (májas hurka, véres hurka, kolbászok), de tésztához keverve is imádjuk káposztás cvekedliként.
De akár kreatívak is lehetünk vele és tölthetjük rétesbe, haséba, csigába; forgathatjuk pogácsatésztába; sőt, maradék párolt káposztából akár hamis coleslaw-t is készíthetünk.
Amikor a párolt káposzta töltelék lesz: