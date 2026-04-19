Heti Menü – Adunk a tavasznak, és színes, illatos, egészséges(ebb) gyors fogásokat készítünk

Ezen a héten megpróbáljuk kimaxolni a színeket, illatokat, és a korai tavasz adta alapanyagokat, illetve a belőlük készíthető finomságokat. Plusz jó hírünk, hogy az egészségtudatos, zsenge fogásokkal vesződni sem kell majd sokat, hiszen irtó gyorsan elkészülnek!

Na sajnáljuk magunktól a finom tavaszi falatokat! Gyors, színes, zöld-piros-sárga-narancs színben pompáskodó ételeket prezentálunk most nektek, melyek bizonyítják: a tavasz a legszebb és legizgalmasabb hónap! E heti menünkben fél-egy óra alatt elkészülő ételeket találtok, és a görögsalátán és vegán döneren át a csirkés tésztasalátáig, a rakott cukkiniig és a spenótos tésztáig mindenféle kreatív recept közül mazsolázhattok - ja, és persze édességeket is passzintunk az egyes napokhoz!

Joghurtos padlizsán egyszerűen, receptért kattints a képre! Lakos Benedek

A tavasszal szezonális alapanyagok sora szinte végtelen

Cukkini, paradicsom, salátafélék, karfiol, répa, bab, borsó, eper, menta - csak néhány a lenti heti menü receptjeinek fő tavaszi összetevői közül - szerezzünk be mindent lehetőleg helyi termelőktől, a piacról, frissen, zsengén, szezonálisan!

De ne felejtkezzünk meg a többi tavaszi, soron következő zsenge finomságról sem:

jön a zöld spárga és a fehér spárga, a spenót, az újkrumpli, a salátafélék, a sóska, a rebarbara és a különféle friss zöldfűszerek is!

Lássuk is e heti menünket, merítsünk inspirációt, és főzzünk, süssünk együtt!