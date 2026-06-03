Gasztro

2026.06.03.

Paradicsomot ne így locsolj! – Ezen az egy hibán múlhat az egész termés

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Ha paradicsomot nevelsz a kertben vagy a balkonon, az öntözés időzítése legalább olyan fontos, mint maga a víz mennyisége. A rosszul megválasztott időpontban végzett locsolás növelheti a betegségek kockázatát, a túl kevés vagy túl sok víz pedig a termés rovására mehet. Mutatjuk, mire figyelj a nyári hónapokban, ha a cél a finom, házi paradicsom szüretelése.

  • A paradicsom öntözésének ideális időpontja a kora reggel.
  • Ilyenkor a növény még a nappali hőség előtt fel tudja venni a nedvességet, miközben a leveleknek is van idejük megszáradni.
  • A délutáni forróságban és késő este már kevésbé ideális a locsolás.
kisfiú locsolókannával ablakpárkányon levő paradicsompalántát locsol
A kertészeti szakértők szerint a paradicsomot a legjobb kora reggel öntözni

Mikor érdemes öntözni a paradicsomot?

A kertészeti szakértők szerint a kora reggeli öntözés a legjobb választás. A talaj ilyenkor még hűvösebb, ezért kevesebb víz párolog el, és a gyökerek hatékonyabban tudják felvenni a nedvességet. A reggeli öntözés ráadásul segíthet csökkenteni a gombás betegségek kialakulásának esélyét is - írja Martha Stewart oldala.

Ha reggel nem tudsz locsolni, a kora esti órák még megfelelő alternatívát jelenthetnek, de érdemes kerülni a túl késői öntözést, mert a nedves lombozat kedvezhet bizonyos betegségeknek.

Honnan tudhatod, hogy a paradicsomod szomjas?

A leggyakoribb hiba, hogy sokan fix napokon öntözik a paradicsomot, anélkül hogy megnéznék a talajt. Pedig az öntözési igény függ:

  • az időjárástól,
  • a talaj típusától,
  • a növény életkorától,
  • attól, hogy cserépben vagy szabadföldben neveljük.

Egy egyszerű módszer:

ha az ujjadat 5-6 centiméter mélyen a földbe nyomod, és ezen a mélységen is száraznak érzed a talajt, ideje öntözni. Ha még nedves, várhatsz egy kicsit.

A túlöntözés ugyanolyan veszélyes lehet

Sokan attól tartanak, hogy kiszárad a paradicsom, ezért túl gyakran locsolják. A túlöntözés azonban gyökérproblémákhoz, gombás betegségekhez és repedezett termésekhez vezethet.

A túlöntözés jelei:

A sárguló levelek, a puha szár vagy a tartósan nedves föld mind figyelmeztető jelek lehetnek.

A paradicsom nem szereti, ha a gyökerei folyamatosan vízben állnak. Sokkal jobb a ritkább, de alapos öntözés, amely mélyebb gyökérzet kialakulását segíti elő.

nedves paradicsomnövény a kertben, pirosra érett szemekkel
Teríts mulcsot a paradicsom köré, így lassabban szárad ki a talaj!

Így öntözd helyesen a paradicsomot

A vizet mindig a növény tövéhez juttasd, ne a levelekre. Az esőztető öntözés helyett jobb megoldás lehet a locsolókanna vagy a csepegtető rendszer.

3 lépés a sikeres paradicsomöntözéshez

  1. Először ellenőrizd a talaj nedvességét.
  2. Öntözz mélyen, hogy a víz a gyökerekhez jusson.
  3. A levelek helyett a tövet locsold.

Ez segíthet abban, hogy a növény ellenállóbb legyen a nyári hőségben és egyenletesebben fejlődjön.

Tippek:

1. Teríts mulcsot a paradicsom köré, így lassabban szárad ki a talaj!
2. Hőség idején gyakrabban ellenőrizd a föld nedvességét!
3. Cserépben nevelt paradicsom esetén akár napi öntözésre is szükség lehet.

Ha megkívántad a paradicsomot...

Tudtad?

  • A paradicsom egyik leggyakoribb problémája a csúcsrothadás, amelyet az egyenetlen vízellátás is előidézhet.
  • A cserépben nevelt paradicsom sokkal gyorsabban kiszárad, mint a szabadföldi növény.
  • A mély öntözés erősebb gyökérzet kialakulását segíti.
  • A paradicsom vízigénye nyáron jelentősen megnő a termésképzés miatt.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

alkoholos italok

Espresso Rumtini

Ha nem tudsz választani a desszert és a koktél között, az Espresso Rumtini neked készült. A friss eszpresszó, a lágy Agárdi Coco by rum és a selymes hab találkozásából egy igazán ...

puding

Epres chia puding

Néhány alapanyagból krémes, vegán édesség, ami egyszerre finom és tápláló így akár reggelire is tökéletes. Az epertől és a citromhéjtól igazán frissítő és nyári hangulatú ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

kisfiú locsolókannával ablakpárkányon levő paradicsompalántát locsol
Gasztro

Paradicsomot ne így locsolj! – Ezen az egy hibán múlhat...

Ha paradicsomot nevelsz a kertben vagy a balkonon, az öntözés időzítése legalább olyan fontos, mint maga a víz mennyisége. A rosszul megválasztott időpontban végzett locsolás növelheti a betegségek kockázatát, a túl kevés vagy túl sok víz pedig a termés rovására mehet. Mutatjuk, mire figyelj a nyári hónapokban, ha a cél a finom, házi paradicsom szüretelése.

Brecz Judit

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tepsis-lecso-egyszeruen
lecsó

Tepsis lecsó egyszerűen

Aki az amúgy sem bonyolult lecsó elkészítéséből kivenné az összes maradék macerát (a kevergetést, fedő alatt párolást és egyebeket), nagy szerencséjére az alábbi receptben ...

kasespatzle
galuska

Käsespätzle, az alpesi sajtos nokedli

A Käsespätzle, vagyis az osztrák sajtos galuska az egyik legtutibb komfortkaja: nyugati szomszédaink bizony nagyon ráéreztek, milyen ellenállhatatlan a házi nokedli és az olvadó sajt ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept