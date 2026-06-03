Paradicsomot ne így locsolj! – Ezen az egy hibán múlhat az egész termés

Ha paradicsomot nevelsz a kertben vagy a balkonon, az öntözés időzítése legalább olyan fontos, mint maga a víz mennyisége. A rosszul megválasztott időpontban végzett locsolás növelheti a betegségek kockázatát, a túl kevés vagy túl sok víz pedig a termés rovására mehet. Mutatjuk, mire figyelj a nyári hónapokban, ha a cél a finom, házi paradicsom szüretelése.

A paradicsom öntözésének ideális időpontja a kora reggel.

Ilyenkor a növény még a nappali hőség előtt fel tudja venni a nedvességet, miközben a leveleknek is van idejük megszáradni.

A délutáni forróságban és késő este már kevésbé ideális a locsolás.

A kertészeti szakértők szerint a paradicsomot a legjobb kora reggel öntözni

Mikor érdemes öntözni a paradicsomot?

A kertészeti szakértők szerint a kora reggeli öntözés a legjobb választás. A talaj ilyenkor még hűvösebb, ezért kevesebb víz párolog el, és a gyökerek hatékonyabban tudják felvenni a nedvességet. A reggeli öntözés ráadásul segíthet csökkenteni a gombás betegségek kialakulásának esélyét is - írja Martha Stewart oldala.

Ha reggel nem tudsz locsolni, a kora esti órák még megfelelő alternatívát jelenthetnek, de érdemes kerülni a túl késői öntözést, mert a nedves lombozat kedvezhet bizonyos betegségeknek.

Honnan tudhatod, hogy a paradicsomod szomjas?

A leggyakoribb hiba, hogy sokan fix napokon öntözik a paradicsomot, anélkül hogy megnéznék a talajt. Pedig az öntözési igény függ:

az időjárástól,

a talaj típusától,

a növény életkorától,

attól, hogy cserépben vagy szabadföldben neveljük.

Egy egyszerű módszer: ha az ujjadat 5-6 centiméter mélyen a földbe nyomod, és ezen a mélységen is száraznak érzed a talajt, ideje öntözni. Ha még nedves, várhatsz egy kicsit.

A túlöntözés ugyanolyan veszélyes lehet

Sokan attól tartanak, hogy kiszárad a paradicsom, ezért túl gyakran locsolják. A túlöntözés azonban gyökérproblémákhoz, gombás betegségekhez és repedezett termésekhez vezethet.

A túlöntözés jelei:

A sárguló levelek, a puha szár vagy a tartósan nedves föld mind figyelmeztető jelek lehetnek.

A paradicsom nem szereti, ha a gyökerei folyamatosan vízben állnak. Sokkal jobb a ritkább, de alapos öntözés, amely mélyebb gyökérzet kialakulását segíti elő.

Teríts mulcsot a paradicsom köré, így lassabban szárad ki a talaj!

Így öntözd helyesen a paradicsomot

A vizet mindig a növény tövéhez juttasd, ne a levelekre. Az esőztető öntözés helyett jobb megoldás lehet a locsolókanna vagy a csepegtető rendszer.

3 lépés a sikeres paradicsomöntözéshez

Először ellenőrizd a talaj nedvességét. Öntözz mélyen, hogy a víz a gyökerekhez jusson. A levelek helyett a tövet locsold.

Ez segíthet abban, hogy a növény ellenállóbb legyen a nyári hőségben és egyenletesebben fejlődjön.

Tippek:

2. Hőség idején gyakrabban ellenőrizd a föld nedvességét!

3. Cserépben nevelt paradicsom esetén akár napi öntözésre is szükség lehet. 1. Teríts mulcsot a paradicsom köré, így lassabban szárad ki a talaj!2. Hőség idején gyakrabban ellenőrizd a föld nedvességét!3. Cserépben nevelt paradicsom esetén akár napi öntözésre is szükség lehet.

Ha megkívántad a paradicsomot...

Tudtad?

A paradicsom egyik leggyakoribb problémája a csúcsrothadás, amelyet az egyenetlen vízellátás is előidézhet.

A cserépben nevelt paradicsom sokkal gyorsabban kiszárad, mint a szabadföldi növény.

A mély öntözés erősebb gyökérzet kialakulását segíti.

A paradicsom vízigénye nyáron jelentősen megnő a termésképzés miatt.

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