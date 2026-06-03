Paradicsomot ne így locsolj! – Ezen az egy hibán múlhat az egész termés

- A paradicsom öntözésének ideális időpontja a kora reggel.
- Ilyenkor a növény még a nappali hőség előtt fel tudja venni a nedvességet, miközben a leveleknek is van idejük megszáradni.
- A délutáni forróságban és késő este már kevésbé ideális a locsolás.
Mikor érdemes öntözni a paradicsomot?
A kertészeti szakértők szerint a kora reggeli öntözés a legjobb választás. A talaj ilyenkor még hűvösebb, ezért kevesebb víz párolog el, és a gyökerek hatékonyabban tudják felvenni a nedvességet. A reggeli öntözés ráadásul segíthet csökkenteni a gombás betegségek kialakulásának esélyét is - írja Martha Stewart oldala.
Ha reggel nem tudsz locsolni, a kora esti órák még megfelelő alternatívát jelenthetnek, de érdemes kerülni a túl késői öntözést, mert a nedves lombozat kedvezhet bizonyos betegségeknek.
Honnan tudhatod, hogy a paradicsomod szomjas?
A leggyakoribb hiba, hogy sokan fix napokon öntözik a paradicsomot, anélkül hogy megnéznék a talajt. Pedig az öntözési igény függ:
- az időjárástól,
- a talaj típusától,
- a növény életkorától,
- attól, hogy cserépben vagy szabadföldben neveljük.
Egy egyszerű módszer:
A túlöntözés ugyanolyan veszélyes lehet
Sokan attól tartanak, hogy kiszárad a paradicsom, ezért túl gyakran locsolják. A túlöntözés azonban gyökérproblémákhoz, gombás betegségekhez és repedezett termésekhez vezethet.
A túlöntözés jelei:
A sárguló levelek, a puha szár vagy a tartósan nedves föld mind figyelmeztető jelek lehetnek.
A paradicsom nem szereti, ha a gyökerei folyamatosan vízben állnak. Sokkal jobb a ritkább, de alapos öntözés, amely mélyebb gyökérzet kialakulását segíti elő.
Így öntözd helyesen a paradicsomot
A vizet mindig a növény tövéhez juttasd, ne a levelekre. Az esőztető öntözés helyett jobb megoldás lehet a locsolókanna vagy a csepegtető rendszer.
3 lépés a sikeres paradicsomöntözéshez
- Először ellenőrizd a talaj nedvességét.
- Öntözz mélyen, hogy a víz a gyökerekhez jusson.
- A levelek helyett a tövet locsold.
Ez segíthet abban, hogy a növény ellenállóbb legyen a nyári hőségben és egyenletesebben fejlődjön.
Tippek:
2. Hőség idején gyakrabban ellenőrizd a föld nedvességét!
3. Cserépben nevelt paradicsom esetén akár napi öntözésre is szükség lehet.
Ha megkívántad a paradicsomot...
Tudtad?
- A paradicsom egyik leggyakoribb problémája a csúcsrothadás, amelyet az egyenetlen vízellátás is előidézhet.
- A cserépben nevelt paradicsom sokkal gyorsabban kiszárad, mint a szabadföldi növény.
- A mély öntözés erősebb gyökérzet kialakulását segíti.
- A paradicsom vízigénye nyáron jelentősen megnő a termésképzés miatt.