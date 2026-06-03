Új kutatás: az orvosok szerint az ómega‑3 csökkentheti az inzulinrezisztenciát

- Az ómega‑3 halolaj segíthet abban, hogy az immunrendszer sejtjei ne gyulladáskeltő üzemmódban működjenek,
- ezáltal javulhat a sejtek inzulinérzékenysége és a vércukorszint-szabályozás.
Hogyan kapcsolódik a gyulladás az inzulinrezisztenciához?
A 2-es típusú cukorbetegség nem csak az elhízással összefüggő metabolikus problémák miatt alakulhat ki. A brazil kutatás szerint még nem elhízott egyedeknél is megfigyelhető a krónikus, alacsony szintű gyulladás, ami rontja az inzulin jelátviteli útvonalát.
Az ómega‑3 halolaj ezen a gyulladásos folyamaton keresztül fejthet ki jótékony hatást - írja a Science Daily.
Az ómega‑3 zsírsav hatása a cukoranyagcserére
A kutatás során Goto-Kakizaki patkányokat használtak, amelyek a nem elhízott 2-es típusú cukorbetegség modelljeként szolgálnak. A patkányok heti háromszor 2 g/kg halolajat kaptak, ami jelentős mennyiségű EPA és DHA ómega‑3 zsírsavat biztosított számukra. Nyolc hét után:
- csökkent az inzulinrezisztencia,
- javult a vércukorszint,
- csökkentek a gyulladásos markerek,
- javultak a lipidprofil-mutatói (teljes koleszterin, LDL, trigliceridek).
Mit mond a dietetikus?
Az ómega‑3 zsírsavainak hatása az immunsejtek gyulladáskeltő állapotának csökkentésén keresztül javíthatja az inzulinrezisztenciát, még nem elhízott 2-es típusú cukorbetegeknél is– Rui Curi, Butantan Intézet, Brazília.
Az immunsejtek átállítása kevésbé gyulladáskeltő állapotba kulcsfontosságú lehet, mivel az inzulinrezisztencia nem csupán a cukoranyagcserét, hanem a szervezet gyulladásos válaszait is érinti.
Az ómega‑3 hatása emberi kísérletekben
Korábbi humán kísérletek során, középkorú és idősebb felnőtteknél, 12 héten át adott halolaj szedése:
- növelte a vér EPA és DHA szintjét,
- csökkentette a HOMA-IR értéket (inzulinrezisztencia-mutató),
- enyhén csökkentette az éhomi vércukorszintet,
- javultak a lipidparaméterek.
Az eredmények ígéretesek, de a kutatók óvatosságra intenek: a hatás emberre még nem bizonyított.
Okos tippek:
2. A természetes ómega‑3-források, amiket fogyassz: lazac, makréla, hering és lenmag.
3. A kiegyensúlyozott étrend és rendszeres testmozgás továbbra is alapvető a vércukorszint szabályozásában!
Tudtad?
- A 2-es típusú cukorbetegség sok esetben gyulladásalapú folyamatokhoz is kötődik.
- Nem minden cukorbeteg túlsúlyos: a világ cukorbetegeinek kb. 10–20%-a normál testsúlyú.
- Az ómega‑3 zsírsavak immunmoduláló hatása új kutatási irányt nyit a cukorbetegség kezelésében.
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