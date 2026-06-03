Új kutatás: az orvosok szerint az ómega‑3 csökkentheti az inzulinrezisztenciát

Egy új kutatás szerint az ómega‑3 zsírsavakban gazdag halolaj csökkentheti az inzulinrezisztenciát, még azoknál is, akik nem túlsúlyosak. Az állatkísérletekben a halolaj javította a vércukorszintet, a koleszterint, és csökkentette a gyulladásos folyamatokat.

Az ómega‑3 halolaj segíthet abban, hogy az immunrendszer sejtjei ne gyulladáskeltő üzemmódban működjenek,

segíthet abban, hogy az immunrendszer sejtjei ne gyulladáskeltő üzemmódban működjenek, ezáltal javulhat a sejtek inzulinérzékenysége és a vércukorszint-szabályozás.

Új kutatás: az ómega‑3 halolaj csökkentheti az inzulinrezisztenciát

Hogyan kapcsolódik a gyulladás az inzulinrezisztenciához?

A 2-es típusú cukorbetegség nem csak az elhízással összefüggő metabolikus problémák miatt alakulhat ki. A brazil kutatás szerint még nem elhízott egyedeknél is megfigyelhető a krónikus, alacsony szintű gyulladás, ami rontja az inzulin jelátviteli útvonalát.

Az ómega‑3 halolaj ezen a gyulladásos folyamaton keresztül fejthet ki jótékony hatást - írja a Science Daily.

Az ómega‑3 zsírsav hatása a cukoranyagcserére

A kutatás során Goto-Kakizaki patkányokat használtak, amelyek a nem elhízott 2-es típusú cukorbetegség modelljeként szolgálnak. A patkányok heti háromszor 2 g/kg halolajat kaptak, ami jelentős mennyiségű EPA és DHA ómega‑3 zsírsavat biztosított számukra. Nyolc hét után:

csökkent az inzulinrezisztencia,

javult a vércukorszint,

csökkentek a gyulladásos markerek,

javultak a lipidprofil-mutatói (teljes koleszterin, LDL, trigliceridek).

Mit mond a dietetikus?

Az ómega‑3 zsírsavainak hatása az immunsejtek gyulladáskeltő állapotának csökkentésén keresztül javíthatja az inzulinrezisztenciát, még nem elhízott 2-es típusú cukorbetegeknél is – Rui Curi, Butantan Intézet, Brazília.

Az immunsejtek átállítása kevésbé gyulladáskeltő állapotba kulcsfontosságú lehet, mivel az inzulinrezisztencia nem csupán a cukoranyagcserét, hanem a szervezet gyulladásos válaszait is érinti.

Természetes ómega‑3-források, amiket fogyassz, pl.: lazac, makréla, hering és lenmag

Az ómega‑3 hatása emberi kísérletekben

Korábbi humán kísérletek során, középkorú és idősebb felnőtteknél, 12 héten át adott halolaj szedése:

növelte a vér EPA és DHA szintjét,

csökkentette a HOMA-IR értéket (inzulinrezisztencia-mutató),

enyhén csökkentette az éhomi vércukorszintet,

javultak a lipidparaméterek.

Az eredmények ígéretesek, de a kutatók óvatosságra intenek: a hatás emberre még nem bizonyított.

Okos tippek:

2. A természetes ómega‑3-források, amiket fogyassz: makréla,

3. A kiegyensúlyozott étrend és rendszeres testmozgás továbbra is alapvető a vércukorszint szabályozásában! 1. Ha 2-es típusú cukorbeteg vagy, konzultálj orvosoddal vagy dietetikusoddal, mielőtt ómega‑3 kiegészítőt kezdesz szedni!2. A természetes ómega‑3-források, amiket fogyassz: lazac hering és lenmag 3. A kiegyensúlyozott étrend és rendszeres testmozgás továbbra is alapvető a vércukorszint szabályozásában!

Tudtad?

A 2-es típusú cukorbetegség sok esetben gyulladásalapú folyamatokhoz is kötődik.

Nem minden cukorbeteg túlsúlyos: a világ cukorbetegeinek kb. 10–20%-a normál testsúlyú.

Az ómega‑3 zsírsavak immunmoduláló hatása új kutatási irányt nyit a cukorbetegség kezelésében.

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