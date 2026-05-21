Käsespätzle, az alpesi sajtos nokedli
Hozzávalók
nokedli
-
400 g finomliszt
-
2 db tojás
-
só ízlés szerint
-
350 ml víz
kasespatzle
-
30 g vaj
-
150 g ementáli sajt
-
150 g gruyére sajt
-
200 g parmezán sajt
-
150 g habtejszín
-
bors ízlés szerint
-
só ízlés szerint
-
50 g sült hagyma (lehetőleg házi)
-
petrezselyem ízlés szerint
- 48% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 27.1 g
Zsír
-
Összesen 31.3 g
-
Telített zsírsav 18 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 129 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1827.2 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 35 mg
-
Kálcium 682 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 38 mg
-
Foszfor 485 mg
-
Nátrium 583 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 42.3 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 92.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 254 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 23 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 25 micro
-
Kolin: 54 mg
-
Retinol - A vitamin: 249 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 51 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 71 micro
Elkészítés
nokedli
- A hozzávalókból egynemű, enyhén ruganyos galuskatésztát keverünk gyors mozdulatokkal.
- Egy nagy lábasban sós vizet forralunk, majd nokedliszaggató segítségével beleszaggatjuk és kifőzzük a tésztát.
kasespatzle
- Amíg fő a nokedli, egy nagyobb, mélyebb serpenyőben megolvasztjuk a vajat, majd egyből erre szedjük ki a nokedlit. Kicsit pirítsuk is át a vajon, így még ízesebb lesz.
- Adjuk hozzá a reszelt sajtokat (a parmezánnak csak a felét!), alaposan sózzuk és borsozzuk, majd öntsük rá a tejszínt is. Keverjük össze az egészet, és alacsony lángon melegítsük addig, míg szépen elolvad a sajt a nokedliszemek közt.
- A käsespätzlét süthetjük egy nagy sütőedényben, vagy több, kisebb, egyadagos formában (mi most így tettünk). Akármelyik mellett is döntünk, előbb vajazzuk ki a formákat, és csak ezután kanalazzuk bele a sajtos nokedlit.
- A kiporciózott käsespätzle tetejét szórjuk meg a félretett parmezánnal (sőt, ízlés szerint kockázott szalonnával is felturbózhatjuk). 190 fokos sütőben pirítsuk aranybarnára, ezt nagyjából 15 percet vesz igénybe.
- A kész käsespätzle tetejét díszítsük sült hagymával és frissen aprított petrezselyemmel, majd fogyasszuk azon melegében, amíg még olvad benne a sajt.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 15 p
- Sütés hőfoka: 190 °C
A Käsespätzle, vagyis az osztrák sajtos galuska az egyik legtutibb komfortkaja: nyugati szomszédaink bizony nagyon ráéreztek, milyen ellenállhatatlan a házi nokedli és az olvadó sajt kombinációja! Ráadásul gyorsan és egyszerűen és gyorsan elkészíthető otthon is, így egy rohanós hétköznapon is szuper választás lehet.