Sulikezdés

2026.09.20.

Nosalty Mit főzzek ma? Borsóleves, őszi gnocchi és pihe-puha almás sütemény szédít

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ízig-vérig őszies menüsor következik ma: sárgaborsóleves, gombás gnocchi parmezánnal és almás kevert készül.

Hétvégén picit jobban ráérünk!

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