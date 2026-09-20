Hétvégén picit jobban ráérünk!
Nosalty Mit főzzek ma? Borsóleves, őszi gnocchi és pihe-puha almás sütemény szédít
ízig-vérig őszies menüsor következik ma: sárgaborsóleves, gombás gnocchi parmezánnal és almás kevert készül.
ízig-vérig őszies menüsor következik ma: sárgaborsóleves, gombás gnocchi parmezánnal és almás kevert készül.
Hétvégén picit jobban ráérünk!
Egy nagyon kellemes ízhatású étel. Az alma savassága rendkívül omlóssá teszi a húst! Ínyenceknek saláta helyett érdemes őszibarack befőttel fogyasztani. Ha maradna almás massza, azt ...
Hozzávalók: Mutatósabb, ha porcukorral, vagy porcukor helyettesítővel megszórjuk a tetejét. Ha még diétásabban akarjuk elkészíteni, hagyjuk ki a mazsolát.
A távirányító 0 gombja többet tudhat, mint gondolnád: hosszú lenyomásával olyan gyorsfunkció érhető el, amely jelentősen leegyszerűsítheti a tévézést.Németh Orsi
A nagy bevásárlásoknál minden forint számít, ezért nem mindegy, merre indul a cukor, a liszt, az étolaj és a tojás ára.Németh Orsi
ízig-vérig őszies menüsor következik ma: sárgaborsóleves, gombás gnocchi parmezánnal és almás kevert készül.Macsuga Viktória
Egy ebéd néhány száz forint, a tengerpart karnyújtásnyira van, a lakáshoz pedig még medence is tartozik. Egy brit nő elárulta, mennyiből él Vietnámban.
A SIBO (kontaminált vékonybél szindróma) olyan állapot, amely többek között puffadással, hasi fájdalommal és hasmenéssel járhat. A panaszok könnyen összetéveszthetők más emésztőrendszeri problémák, például az IBS tüneteivel is, ezért a pontos diagnózis felállítása fontos.
A nokedli készítése egyszerűnek tűnik: összekeverjük a tésztát, felforraljuk a vizet, majd jöhet a szaggatás. A gyakorlatban azonban könnyen előfordul, hogy a tészta ragad a szaggatóhoz, csomókban tapad össze, vagy éppen nehezen akar lepotyogni a lyukakon keresztül. Mai Napi Tippünkben a nagyi örökérvényű tippjét vesszük elő, hogy ne váljon rémálommá a nokedli szaggatása.
Egy nagyon kellemes ízhatású étel. Az alma savassága rendkívül omlóssá teszi a húst! Ínyenceknek saláta helyett érdemes őszibarack befőttel fogyasztani. Ha maradna almás massza, azt ...
A TV-ben láttam ezt a receptet. Annyira gyors és egyszerű, szinte elronthatatlan.
A szaftos, fűszeres hús és a ropogósra sült burgonya párosa olyan klasszikus kombináció, amit nehéz megunni – nem véletlen, hogy a magyar konyha egyik alapdarabjává vált.