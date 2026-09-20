Nosalty Mit főzzek ma? Borsóleves, őszi gnocchi és pihe-puha almás sütemény szédít

A nokedli készítése egyszerűnek tűnik: összekeverjük a tésztát, felforraljuk a vizet, majd jöhet a szaggatás. A gyakorlatban azonban könnyen előfordul, hogy a tészta ragad a szaggatóhoz, csomókban tapad össze, vagy éppen nehezen akar lepotyogni a lyukakon keresztül. Mai Napi Tippünkben a nagyi örökérvényű tippjét vesszük elő, hogy ne váljon rémálommá a nokedli szaggatása.